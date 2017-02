Amerikansk gull da Løseth forsvant etter 16 sekunder

ST. MORITZ (VG) Nina Løseth (27) fikk en kjempeskrens på vei inn i bratthenget og fikk ødelagt slalåmkonkurransen før hun var skikkelig i gang.

– Jeg følte meg innmari bra i dag. Var rolig, fikk sovet i natt. Så kommer jeg over hengkanten der, også gjør jeg en feil som er...nybegynnerfeil, oppsummerer Nina Løseth om konkurransen som i praksis var over etter 16 sekunder.

27-åringen fra Ålesund med startnummer 2 var allerede målt bak senere gullvinner Mikaela Shiffrin fra USA som startet først, men fra det flate åpningspartiet og over i det første bratthenget gikk det virkelig galt.

– Jeg tenker at jeg skal være tøff inn i henget. Blir litt for ivrig og legger meg inn. Det er snakk om et hundredel der jeg ikke har balanse, også forsvinner skien, sukker Løseth overfor de norske mediene i målområdet.

Avviser nerver



Hun har vært ærlig på om at hun har slitt med mesterskapsnerver tidligere. Derfor har hun trappet opp kommunikasjonen med Olympiatoppens mentaltrener Britt Tajet-Foxell inn mot VM i St. Moritz – som hun har samarbeidet med i mange år.

Men det var ikke nervøsiteten som tok overhånd i 1. omgang.

– Ikke i dag. I dag følte jeg meg kjempebra. Derfor gjør det ekstra vondt i egoet mitt, sier hun til VG.

Hun var medaljekandidat i slalåmen, men nå blir tiendeplassen i storslalåm fra torsdag hennes beste resultat i årets St. Moritz-VM. Løseth kjører iallfall OL i Sør-Korea neste år og VM i Åre i 2019. Sveriges alpinmetropol var faktisk stedet hun mesterskapsdebuterte allerede som 17-åring for ti år siden.

– Jeg får ta med meg lærdom fra det mesterskapet her og inn i OL. Men akkurat nå er det innmari tungt, sier Løseth.

– Idrett på godt og vondt. Det var forventninger på forhånd, og det er naturlig når hun har gjort det såpass bra i slalåm, og da blir fallet desto større, konstaterer sportssjef Claus Ryste.

– Kan Skiforbundet tilrettelegge enda bedre for Nina Løseth inn mot OL?

– Ja. Men det handler om trening. Dette er ingen quick-fix. Samtidig har hun hundre prosent servicemann, hun har de beste skiene fra Rossignol, hun har tilgang på de beste folkene på Olympiatoppen, hun har gjort en fantastisk jobb selv og er topp syv i slalåm i verden. Du kan fortsatt gå på en innerski i VM. Vi må ikke flytte fokus ut fra hva det handler om, svarer Ryste.

Shiffrin dominerte



Mens Løseth lå nesten fire sekunder bak teten og måtte ta den tunge veien inn i puljen som kjører etter at de 30 beste har kjempet om topplasseringene i 2. omgang, var det Mikaela Shiffrin, det amerikanske vidunderbarnet, som innfridde megastempelet som favoritt og vant gull.

Shiffrin – året yngre enn Henrik Kristoffersen og født i skimetropolen Vail i Colorado – kjørte som en gudinne i 2. omgang og kunne knapt tro selv på sin egen knock-out:

1,64 sekunder foran sølvvinner Wendy Holdener fra Sveits. Frida Hansdotter fra Sverige kapret bronsemedaljen etter å ha ligget som femmer etter 1. omgang.

– Når jeg kjører på den måten – da kan jeg ikke beskrive det, sier verdenscupleder Shiffrin til sveitsiske SRF.

Hun vinner slalåmkonkurransen for tredje VM på rad. Det er rekord.

Amerikansk triumf i den siste disiplinen betyr dessuten at fem forskjellige nasjoner har tatt de fem individuelle gullene på kvinnesiden i St. Moritz-VM. Det skjer for første gang siden 2001 – faktisk da Norge sist tok mesterskapsmedalje blant kvinnene.

Den «forbannelsen» lever iallfall frem til OL i Sør-Korea neste år. Med Løseths exit ble Maren Skjøld fra Gjøvik beste norske på 13. plass. Flere stilte ikke på start for Norge.

– Jeg holdt igjen litt for mye. Var sikkert litt nervøs, oppsummerte Skjøld etter 1. omgang, da hun lå som nummer 15.