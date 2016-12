Aamodt Kilde nummer tre i superkombinasjonen

Aleksander Aamodt Kilde (24) ledet etter første omgang av torsdagens superkombinasjon. Da han leverte en sterk slålåm-del, kunne han strekke armene i været for pallplass.

I mål var Kilde nummer tre. 24-åringen var 1.13 bak Alexis Pinturault, som vant foran Marcel Hirscher.

Dermed sikret Kilde - som har sin forse i fartsdisiplinene - en knallsterk pallplass i superkombinasjonen, etter en super-G-del det luktet svidd av.

Avstanden var på henholdsvis 79 og 84 hundredeler ned til Marcel Hirscher og Alexis Pinturault etter første omgang med super-G.

I den andre omgangen slet fartsspesialistene, og én etter én tapte de terreng til løperne som trives best på korte ski.

En av dem var Justin Murisier. Sveitseren kjørte seg opp fra en 17. plass, og ledet helt til et trekløver stod igjen på topp: Pinturault, Hirscher og Kilde.

• Først danset Pinturault seg lekende lett nedover og tok en soleklar ledelse.

• Så inntok slålåm-kongen Hirscher andreplassen, 39 hundredeler bak franskmannen.

Kilde tapte litt hele veien til de to slålåm-kanonene, men da han holdt unna for Justin Murisier kunne 24-åringen fra Bærum finne veien til pallen.

Kjetil Jansrud var nummer seks etter super-G-delen, men kjørte ut i 2. omgang. Mellom omgangen rakk 31-åringen å tvitre om sin lagkamerat.

Ledet etter «villbass»-omgang

«Om du slår opp i ordboka under «villbass» står det Aleksander Kilde. For en maskin», skrev Jansrud på Twitter etter at de to nordmennene har gjennomført super-G-delen av dagen superkombinasjon.

Jansrud lyktes ikke helt selv nedover den italienske løypa i dag, men bak ham kom Kilde. Han klinket til med et aldeles strålende renn, og parkerte tidene til franske Alexis Pinturault nedover bakken.

Vel i mål var nordmannen hele 84 hundredeler foran Pinterault, og Kilde har skaffet seg et meget godt utgangspunkt foran slalåmdelen.

Godt utgangspunkt



Kilde fikk et langt opphold ved lederplass etter sin super-G-omgang. Til slutt var det i grunnen kun Christof Innerhofer som kunne true Kildes ledelse, men like før målseilet kjørte han i en port, og dermed var dagens kombi over for italieneren.

På startnummer 31 kom teknikk-kongen Marcel Hirscher. Han kjørte skummelt sterkt. I mål var han foran Pintuault, og bare 79 hundredeler bak Kilde.

I den andre omgangen var det imidlertid Pinturault som kjørte beste av de tre, og sikret seieren foran sin argeste konkurrent.