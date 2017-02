Kvartfinaletap for Norge i VM – fikk juling av Frankrike

ST. MORITZ (VG) Et redusert norsk lag måtte se seg slått i kvartfinalen av lagkonkurransen mot Alexis Pinturault og Frankrike.

Det franske alpinlandslaget ble for sterke for et norsk landslag som stilte i tirsdagens lagkonkurranse uten en skadet Nina Løseth og sykdomsrammede Kjetil Jansrud.

– Jeg synes vi kjempet bra og kjørte to solide omganger, både herrene og damene. Jeg var ikke helt på gang i dag og beklager til lagkameratene mine for det, sa Aleksander Aamodt Kilde til NRK etter å ha blitt slått ut.

Etter en komfortabel norsk 3–1 seier i 1. runde mot Tsjekkia, og fransk 3–1 seier over Russland, var det duket for Norge mot Frankrike i kvartfinalen. Det franske laget tok ledelsen da Kristin Lysdahl måtte gi tapt for Adeline Baud Mugnier. Deretter utlignet Leif Kristian Haugen til 1-1 mot Mathieu Faivre. Frankrike tok tilbake ledelsen da Tessa Worley vant poenget mot Maren Skjølde.

VG Direkte: Rennet pågår fortsatt! Følg med her!

Det var dermed en tøff oppgave som ventet Aleksander Aamodt Kilde, mannen som skulle kjøre Norges ankeretappe. Ved 2-2 kåres nemlig vinneren utifra beste sammenlagttid, og etter fransk dominans måtte Kilde vinne med hele 45 hundredeler. Det er ikke bare-bare mot Alexis Pinturault.

Kilde var aldri i nærheten, Pinturault tok en komfortabel seier, 22 hundredeler foran Kilde, og sikret fransk avansement.

Det norske laget stilte et noe svekket lag med Aleksander Aamodt Kilde, Leif Kristian Haugen, Bjørnar Neteland, Ragnhild Mowinckel, Kristin Lysdahl og Maren Skjøld i tirsdagens lagkonkurranse.



Ingen norsk favorittøvelse



Lagkonkurransen startet bra for Norge, og det norske landslaget hadde få problemer mot Tsjekka i i den første runden. Lysdahl kjørte inn til Norges første poeng, før Haugen fikset 2–0 ledelse. Deretter kjørte Skjøld inn til 3-0, og sikret dermed kvartfinalen for det norske laget. Kilde måtte gi tapt i siste runde, men det spilte ingen rolle. Norge tok seg videre til kvartfinalen med 3–1 over Tsjekkia.

Lagkonkurransen i alpint er ikke en disiplin det norske landslaget har hevdet seg i. Norge har bare har stilt lag to ganger, i Østerrike 2013, og to år senere i Beaver Creek, USA. Sånn som i dag i St. Moritz, ble det stopp for Norge i kvartfinalen.

Saken oppdateres.