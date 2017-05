Svindal vil flytte hjem til Norge – men vet ikke når

FORNEBU (VG) Aksel Lund Svindal (34) vet ikke hvor lenge han blir boende i Innsbruck. Han begynner å bli klar for Norge igjen.

Svindal forbereder seg til sitt siste OL. Mandag var han på samling i regi av Olympiatoppen på Fornebu sammen med et hav av andre utøvere med gulldrømmer for Pyeongchang neste år.

Med kjæreste i USA og bosted i Østerrike er alpinstjernen altså hjemme på besøk nå. Han vet ikke når han flytter hjem til Norge.

– Jeg har ikke tatt den avgjørelsen. Men jeg er jo nordmann. Nå har jeg reist veldig mye rundt i verden i mange år. Jeg kjenner at jeg begynner å bli litt klar for Norge igjen. Men akkurat når det skjer vet jeg ikke, sier Svindal til VG.

Ikke til New York som alpinist



Kjæresten Gitte Lill Paulsen bor altså i verdensmetropolen New York, hvor hun jobber som modell. I sosiale medier har paret vist at de tilbrakte påsken sammen i millionbyen. Men det er ikke aktuelt for Svindal å flytte over dammen nå, men han hinter kanskje om at det kan friste når alpinkarrieren er over.

– Det er ikke et alternativ å flytte til New York for min del som skiidrettsutøver. Hadde jeg spilt hockey og kunne spilt med Zucca i Rangers så hadde det vært et alternativ, sier Svindal til VG.



– Hva får du i Innsbruck som du ikke får i Norge?

– Fra 1. august til påske så er fem av de beste isbreene i verden innen to timers bilkjøring. Alle konkurransene vi kjører bortsett fra Kvitfjell, Beaver Creek og OL i Sør-Korea er en kjøretur unna istedenfor en flytur, svarer Svindal.

Kan trene hardt



I januar gjennomgikk Svindal en kneoperasjon. Han mistet mye av sesongen og VM i St. Moritz. Men han har aldri tvilt på at han vil tilbake.

Se Svindal fortelle hvordan kroppen er nå, etter skaden som ødela forrige sesong her:

Alpinstjernen er ikke stresset, selv om OL er under ni måneder unna.

– Det er noen ting jeg må unngå, men jeg kan trene så hardt at det ikke er så viktig om jeg ikke får gjort alt. Får bra stigning på formen. Jeg bygger muskler igjen, sier Svindal.

– Hvor fristende var det å legge opp da du ble skadet igjen?

– Ikke i det hele tatt. Jeg har ikke tenkt på det en eneste gang faktisk. Ikke en eneste kveld. Ikke morgen heller, det er helst da kanskje når man skal tidlig opp å trene. Men jeg har ikke tenkt på det da heller, svarer Svindal.

Han drømmer om å avslutte OL-karrieren med et gull. OL starter i Sør-Korea 9. februar neste år.

– At jeg kan bli så god at jeg kan vinne renn, det er jeg helt sikker på. Jeg tar det ikke som en selvfølge, men jeg er sikker på at jeg kan få det til, sier Svindal.