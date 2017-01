Svindal operert – ferdig for sesongen

Aksel Lund Svindal (34) har gjennomgått en kneoperasjon og er dermed ferdig for sesongen.

– Undersøkelsene viser at det var riktig og helt nødvendig å gjennomføre dette inngrepet nå, sier landslagslege Marc Strauss i en pressemelding.

– Uten inngrepet hadde skaden blitt forverret og Aksel hadde kjørt med store smerter resten av sesongen. Aksel kan ikke stå på ski de neste seks månedene, men starter opptreningen igjen med en gang, sier Strauss.

– Det har vært mye frem og tilbake i vinter. Det har vært daglige vurderinger og avgjørelser om det er mulig for meg å delta i verdenscupen eller ikke og etter konkurransene i Val Gardena har jeg hatt en dårlig følelse, sier Svindal.

– Denne følelsen ble veldig bekreftet under operasjonen. Menisken hadde løsnet, så ingen tvil om at en operasjon var nødvendig. Nå bruker vi de neste dagene på å legge en god plan for rehabilitering, sier Svindal.

