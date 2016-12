Svindal kjenner støtsmerter i kneet: - Jeg merker to renn på to dager

VAL D'ISERE (VG) Aksel Lund Svindal (33) merker smertene i kneet - og bekrefter at han «kjenner etter» - når hoppene blir lange og hastigheten høy.

Alpinstjernen forteller til VG at det medisinske apparatet rundt ham følger veldig godt med. Men medgir at han selv tok avgjørelsen om å kjøre i Val d'Isere. Og endte opp med en sensasjonell helg. Annenplass i super-G fredag. Tredjeplass i utfor lørdag.

Jubel og skader Aksel Lund Svindal (33) Født: 26. desember 1982 OL-gull, OL-sølv, OL-bronse 2010 5 VM-gull fra 2007 til 2013 Skadene: 27. november 2007 falt han under utfortrening i Beaver Creek i Colorado – bl a brudd i nesen og skader i setemuskler. Operert umiddelbart. Tilbake på ski i Norge tre måneder senere. Startet i v-cupåpningen sesongen etter, i storslalåm i Sölden. I desember vant han utforrennet samme sted som han hadde falt ett år før. Høsten 2014 røk han akillessenen i venstre ben under barmarkstrening foran sesongdebuten i Sölden. I VM i Beaver Creek samme sesong tok han 6. plass i super-G og utfor. 23. januar 2016 falt Aksel Lund Svindal i utforrennet i Kitzbühel. Fremre korsbånd i høyre kne røk. Comeback 2. desember i verdenscupen i super-G i Val d’Isere: 2. plass, 17/100 bak Kjetil Jansrud. 3. plass i utfor dagen etter.

Det var 68. gang han sto på podiet etter en verdenscuprenn på 360 starter. 32 ganger har han vunnet. Ikke bli overrasket om han er der igjen før du har åpnet julegavene.

I begge konkurransene i Frankrike sto kameraten Kjetil Jansrud øverst. Foran søndagens storslalåm leder Vinstra-gutten verdenscupen sammenlagt - likt (200 poeng) med forrige sesong sammenlagtvinner Marcel Hirscher fra Østerrike.

– Utfor er nok litt vanskeligere for Aksel enn super-G. Det er lengere hopp, og litt mer trykk. Enda mer uroligheter. Han tok nok litt mer hensyn til det. Likevel er han tredjemann. Du kan bare forstille deg hvor for han kommer til å kjøre når han blir skikkelig komfortabel. Det er bare å ta de verdenscupseierne jeg kan få før han kommer skikkelig i form, sier Jansrud.

Norge har nærmest tapetsert seierspallen i fartsdisiplinene i starten av sesongen. Uvirkelig for Lund Svindal i hvert fall. Det er bare ti måneder siden han ble fraktet i ambulansefly til Innsbruck etter skrekkfallet i verdens tøffeste utforløype, Die Streif, i Kitzbühel.

– Det er uventet, og jeg er ikke helt forberedt på det. Men det føles veldig godt å stå midt oppe i det, og jeg er litt rørt, sier Aksel Lund Svindal.

STOLTE GUTTER: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal (t.v.) i målområdet etter verdenscuprennet utfor i Val d'Isere lørdag. Jansrud vant. Lund Svindal på tredje. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Internasjonal sportspresse flokket seg rundt ham. Alle skulle høre historien om come backet. Det tredje i karrieren etter kompliserte skader.

– Jeg merker at jeg har kjørt to renn på to dager. Det skal bli godt med noen dager av. Men det kjennes røffere etter utfor enn super-G. Spesielt der jeg fikk en flat landing. De var ikke ikke noe særlig, kjente jeg. Og det var som støt, sier Aksel Lund Svindal.

– Hva er det du merker da. Får du vondt i kneet?

– Jeg har kjørt forsiktig når jeg har vært på ski i Chile og USA før vi kom hit. Jeg har lagt meg til noen uvaner, og det er at jeg «kjenner etter» før jeg angriper videre. Det må jeg bli kvitt. For slik Kjetil kjører nå, så kan ikke jeg tillate meg noen ting hvis jeg skal ha sjanse mot ham, sier Aksel Lund Svindal.

Kjetil Jansrud opplevde alle alpinisters mareritt - avrevet korsbånd - under Schladming-VM i 2013. Omtrent nøyaktig ett år etter vant han OL-gull (super G) og bronse (utfor) i Sotsji-lekene.

– Det har kanskje noe å gjøre med innstillingen til oss alpinister, og at vi er veldig analytiske av oss. Aksel er nok foregangsman der. Men i bunnen ligger det at det må stor arbeidsinnsats til, sier Kjetil Jansrud.

Alpinlandslagets fysiske trener, Lars Mæland, snakker om en helt spesiell «vinnerskalle» når han skal beskrive Svindals come back.

– Aksel har en sånn erfaring at han vet akkurat hva han skal bruke tid på, og hva han ikke skal bruke tid på. Og han omgir seg med de personene som han stoler på, og som har noe i bidra med i forhold til trening og det faglige medisinske. Men jeg faller tilbake på hans mentale styrke når noe ekstraordinært skal trekkes frem, sier Lars Mæland.