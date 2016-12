Statistikken som gir Jansrud ståpels

VAL D'ISERE/OSLO (VG) Det startet med Erik Håker (64) for 45 år siden. Og i løpet av vinteren har Norge kanskje vunnet 150 renn i den alpine verdenscupen.

Kjetil Jansrud (31) har i hvert fall sørget for en pangstart på sesongen. Med to rennseiere i Val d'Isere i forrige uke (super-G og utfor) er Norge oppe i 144 førsteplasser totalt. Og nasjonen som ynder å skryte av at befolkningen er født med ski på beina har åpenbart et alpinlandslag i form.

Norge er for øvrig best i utfor historisk sett (menn og kvinner totalt) med 38 seiere. Foran super-G (36), slalåm (29), og storslalåm (27).

Konfrontert med 144 triumfer – 16 av dem har Jansrud selv sørget for – så tenker Vinstra-gutten seg om et lite sekund.

– Jeg synes det er kult. Og jeg er et stolt medlem av den norske alpinhistorien. Det å ha flagget på brystet, og ta del i det. Når jeg vet at Håker vant her først – og jeg har klart det nå – så er det som jeg får ståpels av det, sier Kjetil Jansrud.

I forrige sesong sto norske alpinister øverst på podiet 20 ganger. Det er rekord. Men nokså naturstridig synes Erik Håker. Pioneren fra Oppdal banet vei som førstemann da han vant storslalåm i Val d'Isere 9. desember 1971.

– Norge er en liten nasjon innen alpint når vi sammenligner oss med Italia, Sveits, Frankrike og ikke minst Østerrike. For østerrikerne er alpint det samme som langrenn for nordmenn. Men jeg tror vi har klart å hevde oss fordi vi har gode enkeltindivider som har fungert godt som lag. De som er blitt veldig flinke har vært sjenerøse med kunnskapen, og delt på det, sier Erik Håker.

FØRSTEMANN: Stedet er Val d'Isere. Året er 1971. Erik Håker feires som vinner av storslalåmrennet i verdenscupen. Henri Duvillard (t.v.) ble nummer tre, mens Jean-Nouel Augert (t.h.) tok annenplassen. Foto: Scanpix , NTB scanpix

VG synes det var så stort da Håker vant at det ble omtalt som «Tidenes største alpin-bombe».

De beste norske i verdenscupen 1. Aksel Lund Svindal: 68 ganger på pallen 2. Kjetil André Aamodt: 64 3. Lasse Kjus: 60 4. Kjetil Jansrud: 35 5. Ole Kristian Furuseth: 33 6. Atle Skårdal: 26 7. Henrik Kristoffersen: 23 8. Erik Håker: 20 9. Finn Chr. Jagge: 17 10. Andrine Flemmen: 11

– For mange kom det nok som lyn fra klar himmel at jeg skulle vinne. Men for meg var det ikke så overraskende. Jeg var god i storslalåm. Men fra min tid til Ole Kristian Furuseth slo gjennom (fra 1989) gikk det litt sakte med vinnerstatistikken, sier Håker.

Aksel Lund Svindal (33) topper den norske adelskalenderen i verdenscupsammenheng. Han har vunnet 32 ganger. 68 ganger har han stått på seierspallen. På imponerende vis er han tilbake i verdenstoppen etter skrekkfallet i Kitzbühel-utforløypa i januar.

Come-back-kongen kjørte inn til en sensasjonell annenplass (super-G) og tredjeplass (utfor) i Val d'Isere. Tre ganger han kommet tilbake etter alvorlige skader. Det smakte som en seier. Og det beveget ham.

– Vi hadde en periode i vår egen alpinhistorie hvor Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt var i helt syk god form. I tillegg hadde vi slalåmgutter som vant mye. Det var liksom: «Wow..!» - hva skjedde, sier Aksel Lund Svindal.

Så var den en periode hvor de ikke skjedde stort. Bortsett fra at han selv vant – mye mot overmakten (les Østerrike) – og etter hvert fikk skikkelig fart på Kjetil Jansrud.

– Nå har jeg holdt på noen år. Og når jeg i tillegg fikk med meg Jansrud, og Henrik Kristoffersen har vunnet mange slalåmrenn – og Aleksander Aamodt Kilde også har begynt å vinne – så er vi plutselig en ordentlig nasjon å regne med igjen, sier Lund Svindal.

PRINSEN & SJEFEN: Slalåmprinsen Henrik Kristoffersen og alpinsjef Claus Ryste (t.h.) etter søndagens storslalåm i Val d´Isere. Kristoffersen endte på 8. plass. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Alpinsjef Claus J. Ryste tror det er flere årsaker til det han omtaler som den «store bølgen» på 90-tallet. Da Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus fikk sitt gjennombrudd og gjorde det norske alpinunderet til et begrep.

– Ole Kristian Furuseth kom først og satte standarden. Og jeg føler at vi står på den arven rent kulturmessig. Det er stort fokus på fysisk utvikling. I dag er det mye tettere i verdenseliten i så måte. Men jeg tror vi er blant de aller beste på dét, sier Claus J. Ryste.

Han snakker videre om arbeidsmoral og kultur i landslaget. Det er «laget» som gjelder. Om du er assistent eller superstjerne.

– Det er en veldig krevende hverdag. Vi reiser ekstremt mye – vi har tung bagasje – og vi jobber mye. Men drar vi sammen, så er det mye lettere. Det er én del av nøkkelen til suksessen, sier Ryste.

Han tror dagens norske toppalpinister har lært en hel del av de gamle stjernene. Og de lærer fortsatt. Spesielt én ting ifølge Ryste.

– Hvis du er best på trening så er sannsynlighet stor for at du er best i verden. Det gir en selvtillit. Dessuten er vi veldig fokusert på utvikling med vitenskapelig tilnærming, sier Claus J. Ryste.

NORSKE PALLPLASSER i verdenscupen i alpint (inkludert fire i parallellslalåm):

Aksel Lund Svindal (2003-16), 68, 32-16-20

Kjetil André Aamodt (1992-2006), 64, 21-23-20

Lasse Kjus (1990-2005), 60, 18-24-18

Kjetil Jansrud (2009-16), 35, 16-11-8

Ole Kristian Furuseth (1989-2000), 33, 9-16-8

Atle Skårdal (1986-97), 26, 7-11-8

Henrik Kristoffersen (2013-16), 23, 10-4-9

Erik Håker (1971-80), 20, 5-6-9

Finn Christian Jagge (1991-99), 17, 7-3-7

Andrine Flemmen (1997-2002), 11, 3-3-5

Hans-Petter Buraas (1997-2003), 10, 1-4-5

Trine Bakke Rognmo (1998-2000), 10, 2-4-4

Jan Einar Thorsen (1992-94), 8, 3-4-1

Tom Stiansen (1996-2004), 7, 1-2-4

Harald Christian Strand Nilsen (1994-95), 6, 0-2-4

Marianne Kjørstad (1994-96), 5, 0-2-3

Nina Løseth (2015-16), 5, 1-2-2

Torill Fjeldstad (1975-81), 4, 0-1-3

Jarle Halsnes (1980-81), 4, 0-1-3

Ingeborg Helen Marken (1995-99), 4, 1-2-1

Bjarne Solbakken (2003-04), 4, 1-2-1

Aleksander Aamodt Kilde (2015-16), 4, 2-1-1

Julie Lunde Hansen (1990-91), 3, 0-2-1

Merete Fjeldavlie (1992), 3, 1-1-1

Trude Gimle (1995-99), 3, 0-0-3

Stina Hofgaard Nilsen (2002), 3, 1-1-1

Håkon Mjøen (1968), 2, 0-1-1

Didrik Marksten (1992), 2, 1-0-1

Astrid Lødemel (1992-93), 2, 0-1-1

Kenneth Sivertsen (2000-01), 2, 0-0-2

Truls Ove Karlsen (2002-04), 2, 1-0-1

Sebastian Foss Solevåg (2015-16), 2, 0-0-2

Even Hole (1981), 1, 0-0-1

Anne Berge (1994), 1, 0-0-1

Audun Grønvold (1999), 1, 0-0-1

Årstallene i parentes viser første og siste år utøveren var på pallen.

Norges 455 pallplasser fordelt på grener:

Utfor, 110, 38-36-36

Slalåm, 109, 29-33-37

Storslalåm, 98, 27-35-36

Super-G, 85, 36-26-23

Kombinasjon, 49, 14-18-17

Parallellslalåm, 4, 0-2-2

Totalt, 455, 144-150-161

Antall verdenscupseirer fordelt på nasjoner (menn-kvinner):

Østerrike 855 (483–372)

Sveits 568 (268–300)

USA 304 (125–179)

Frankrike 286 (132–154)

Italia 246 (175–71)

Tyskland 229 (44–185)

Sverige 202 (118–84)

Norge 144 (135–9)

Canada 76 (37–39)

Slovenia 74 (23–51)