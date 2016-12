Lund Svindal: Jeg er god til å være realistisk

Aksel Lund Svindal (33) er på tross av comeback-suksessen i tvil om kneet hans vil tåle belastningen ved å kjøre alle konkurransene resten av sesongen.

– Denne (skaden) er nok litt verre. Det er ikke helt ferdig ennå. Det er andre ting i kneet også, og det er fortsatt slik at jeg er usikker på om jeg kan kjøre alle renn utover vinteren, sier Aksel Lund Svindal til VG.

Han sitter og tråkker på en ergometersykkel noen timer etter å ha blitt slått av én konkurrent, landsmann Kjetil Jansrud (31), i sin første konkurranse siden Kitzbühel i januar forrige sesong. Den endte da han røk fremre korsbånd i høyre kne, hans tredje alvorlige skade i karrieren.

Jubel og skader Aksel Lund Svindal (33) Født: 26. desember 1982 OL-gull, OL-sølv, OL-bronse 2010 5 VM-gull fra 2007 til 2013 Skadene: 27. november 2007 falt han under utfortrening i Beaver Creek i Colorado – bl a brudd i nesen og skader i setemuskler. Operert umiddelbart. Tilbake på ski i Norge tre måneder senere. Startet i v-cupåpningen sesongen etter, i storslalåm i Sölden. I desember vant han utforrennet samme sted som han hadde falt ett år før. Høsten 2014 røk han akillessenen i venstre ben under barmarkstrening foran sesongdebuten i Sölden. I VM i Beaver Creek samme sesong tok han 6. plass i super-G og utfor. 23. januar 2016 falt Aksel Lund Svindal i utforrennet i Kitzbühel. Fremre korsbånd i høyre kne røk. Comeback 2. desember i verdenscupen i super-G i Val d’Isere: 2. plass, 17/100 bak Kjetil Jansrud.

Alpinsjefen: Enorm erfaring



– Dette var en sinnssykt god start. Bedre enn ventet, sier Aksel Lund Svindal etter 2. plassen i super-G i verdenscuprennet i franske Val d'Isere.

Før OL og VM-gullvinneren igjen, nærmest klok av skade, legger inn noen forbehold hvis noen skulle tro at alt heretter vil gå på skinner.

– Dette har vært den lengste perioden jeg ikke har kjørt på ski, sier han med referanse tidligere skader.

– Aksel har blitt gradvis bedre, men vi har skyndet oss langsomt. Det viktigste var å bli skikkelig frisk, og ikke risikere noe, sier alpinsjef Claus Ryste til VG.

– Han har hatt mye mindre tid på ski enn han burde, omtrent halvparten av racekjøringen. Samtidig har han fått trent ganske bra, og han har en enorm erfaring som tydeligvis kommer godt med, sier Ryste.

– Ganske heavy



Etter å ha røket akillessenen i venstre ben under oppkjøringen til 2014/15-sesongen i Sölden, var Aksel Lund Svindal tilbake på ski etter cirka tre måneder.

Etter det stygge fallet i Beaver Creek 27. november 2007 tok det også tre måneder før han sto på ski igjen.

– Det i 2007/08 var ganske heavy. Jeg var tidligere på ski, men dårligere fysisk og når det gjaldt alt annet. Da var det tre måneder, men en veldig stor jobb (som måtte gjøres), sier Aksel Lund Svindal.

På spørsmål om hva som er årsaken til at han kommer tilbake, så å si gang etter gang – er det snakk om «kjøtt» som leger godt eller mental styrke – svarer han «en miks».

– Det første får man ikke gjort noe med, annet enn ved hjelp av naturen. Men jeg må si at jeg har hatt flinke folk rundt meg som har fått det til å gro så fort som mulig. Det skal «sitte» også, sier han med tanke på alt som må repareres og tilbake på rett plass etter kvestelsene.

– Noen ganger kjipt



– Når det gjelder det andre, har jeg jobbet ekstra med å være veldig realistisk. Når man plutselig er i en ny situasjon, for eksempel med et kne som ikke fungerer, er det om å gjøre å innse det – og gjøre det beste ut av det, sier Aksel Lund Svindal.

– Det er det jeg er god på, tilføyer han.

Kjetil Jansrud spøkte med at han ødela festen for Svindal fordi han snek seg foran på resultatlistene med 17 hundredeler, men har overhodet ikke noe dårlig samvittighet for det.

– Hva er størst i dag - din seier, eller Aksels sterke comeback?

– Prestasjonsmessig må nok det være Aksel. Det er helt vanvittig å komme tilbake og levere på den måten der. Jeg kjørte på det jevne, og er superglad for at jeg tydeligvis er i veldig god form, sier Jansrud etter sin 15. seier i verdenscupen.

BAK ENEREN: Kjetil Jansrud vant verdenscupens super-G i Val d'Isere fredag med 17/100. Her finner han imidlertid sin plass i skyggen av Aksel Lund Svindal, som ble nummer to i sitt comeback. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Aksel Lund Svindal sier også «klart», noen ganger går det bra, noen ganger er det kjipt. Men det gjelder ikke å late som om det ikke er kjipt. Det er det, og det er han altså flink til å ta inn over seg.

Brusk, menisk og sånne ting



Som nå, når det er andre ting i det kneet også – som han ikke er helt ferdig med ennå.

– Du er, ikke for å være frekk, 33 år gammel nå. Har det betydning med hensyn til tiden det vil ta å komme tilbake etter skade?

– Brusk og menisk og sånne ting, det tar lang tid uansett. Dette vet jeg ikke, så det må du nesten spørre andre om. Men det sies at det i slike tilfeller ikke spiller rolle hvor vidt du er 12, 32 eller 42 år gammel, svarer Aksel Lund Svindal.

Han vet imidlertid at han ikke kunne kjørt like mange «runder» som lagkameratene Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde (22. plass fredag etter et par feil) hvis det hadde vært trening istedenfor konkurranse nå. På spørsmål om det er en viss risiko forbundet med konkurransekjøringen, svarer han at «det kan ikke ryke underveis.»

– Jeg klarer ikke å overse det helt. Men sjansen for at det skal gå bra blir større og større etter hver konkurranse, sier han.