Her står Lund Svindal på ski – 199 dager etter skaden

FOLGEFONNA/JONDAL (VG) Aksel Lund Svindal har nok en gang trent seg tilbake fra skade. Nå har han tre måneder på å forberede seg til sesongstart. Hvis det ikke går, venter noen tøffe avgjørelser.

Etter 199 dager uten ski på beina, tok comeback-kongen Aksel Lund Svindal endelig sine første svinger på alpinlandslagets treningssamling på Folgefonna. Etter en håndfull turer på isbreen med forsiktig svinging og skrensing, avsluttet Svindal treningsøkten tidlig.

– Det føles godt å få ski på beina igjen. Kneet er ømt nå og jeg får nok en liten hevelse, men det føles slik som jeg forventet. Det er ikke helt bra, men heller ikke dårlig. Jeg tør å kjøre, men jeg ville ikke belaste kneet for mye, sier Svindal.

Det er korsbåndskaden fra det brutale fallet i det beryktede Hahnenkam-utforrennet i østerrikske Kitzbühel i 2016 som satte en foreløpig stopper for Svindals karriere. I januar i år avbrøt han sesongen etter utforrennet i Val Gardena og opererte høyrekneet igjen. Nå har han nok en gang trent seg opp igjen.

Leste du denne? Kjæreste med modellen Gitte Lill

– Jeg presset kneet litt i dag, men det blir for dumt hvis jeg presser så mye på at jeg ikke kan stå på ski morgen. Selv om det fristende å dra på. Jeg er litt utålmodig, forklarer Svindal.

AVGJØRENDE PERIODE: – Hvis jeg ikke blir bra igjen må jeg ta noen tøffe avgjørelser, sier Aksel Lund Svindal. Foto: ALEXANDER URRANG HAUGE

Tøffe avgjørelser

Det er ikke første gang Svindal reiser seg etter brutale fall. I 2007 falt han stygt under utfortrening i Beaver Creek. For å våge og kjøre der igjen måtte han komme over noen psykiske sperrer.

– Det blir nok slik i Kitzbühel også, at jeg må overvinne den frykten. Men da er jeg godt inne i sesongen, da har jeg kjørt fem-seks utforrenn allerede, sier han.

– Hva tenker du om du ikke får den fremgangen som du ønsker?

– Jeg håper ikke det skjer, jeg håper jeg kan kjøre flere år. Hvis jeg ikke blir bra igjen må jeg ta noen tøffe avgjørelser. Det er ikke en selvfølge at det går, så jeg krysser fingrene, sier Svindal.

Bakgrunn: Jeg er god til å være realistisk

– Hvor langt unna verdenscup-form er du nå?

– Jeg håper jeg er tre måneder unna, fordi det er den tiden jeg har. Jeg kunne kanskje ha kjørt et renn, men det er trening du trenger. Skal du være best i verden må du trene, du kan ikke bare konkurrere. Det er treningen som gjør deg bærekraftig, sier han.

Tre måneder

Nå sikter Aksel Lund Svindal seg inn mot fartsdisiplinene i amerikanske Lake Louise, før Beaver Creek i Canada står for tur.

– Tidsmessig er det fornuftig og da kommer jeg inn konkurranse-rytmen. Forhåpentligvis kan jeg komme inn og konkurrere om pallplassering. Det er ikke sikker jeg blir nummer en, to eller tre, men det er viktig at jeg er i en den gruppen som kjemper om seier. Jeg vil kjapt inn i gamet, sier Svindal.

For ett år siden: Kastet krykkene (igjen)

Under rehabiliteringen tapte Svindal styrke, men nå har han greid å trent seg opp igjen. Før avreisen til treningsoppholdet på Folgefonna gjennomførte Svindal styrkeøkter slik som før.

– Vanligvis trener jeg med 190 kilo i knebøy, men nå stoppet jeg på 180. Da er jeg der jeg skal være, sier Svindal, som for øvrig har rekord på 200 kilo.

– Jeg er sterk nok, men vil ikke belaste kneet for mye. Både styrke og utholdenhet er bra. Det er ikke noe å si på fysikken, men det er dette som må tåle belastningen, sier Svindal og peker på sitt høyre kne som han stryker med neven.