Aksel Lund Svindal har funnet lykken med modellen Gitte Lill

Aksel Lund Svindal (34) har fått seg kjæreste. Den utkårede er modellen Gitte Lill Paulsen (30) fra Bergen.

Det er Se og Hør som skriver at alpinkongen er i fast forhold med Paulsen, som er modell og danser, med New York som base.

Etter hva VG forstår skal Lund Svindal og Paulsen ha vært kjærester en stund. De figurerer sammen med på bilder som er publisert på Instragram. Blant annet et fra et treningssenter sammen med andre.

OL-MODELL: Gitte Lill Paulsen under visningen av OL- og Paralympics-kolleksjonen til vinterlekene i Vancouver i 2010. Foto: Jon-michael Josefsen , NTB scanpix

VG har fått bekreftet at de er sammen. Men det vil ikke Aksel Lund Svindal kommentere, sier Espen Graff, som er kommunikasjonssjef og pressekoordinator for alpinlandslaget i Norges Skiforbund.

– Aksel Lund Svindal kommer ikke til å kommentere dette. Og det gjør han heller ikke når det er saker som gjelder hans privatliv, sier Espen Graff.

Ifølge Se og Hør ønsker ikke Paulsen å kommentere forholdet. Hun skal for tiden være bosatt i New York, hvor hun skal være engasjert av det kjente modellbyrået Ford Models.

På bildedelingstjeneste Instragram har Paulsen lagt ut bilde av at paret trener sammen med en vennegjeng:



Men hun har utvilsomt kapret en av Norges mest ettertraktede i herreklassen. Lund Svindal har vært singel siden han og den amerikanske stjernealpinisten Julia Mancuso gikk fra hverandre i 2013. De var sammen blant annet i fyrstebryllupet i Monaco før forholdet tok slutt.

Lund Svindal – som har Innsbruck i Østerrike som base – er for tiden under opptrening etter en ny kneskade. I januar gjennomgikk han en operasjon på Oslo universitetssykehus på grunn av menisk- og bruskskader i kneet.

Svindal har en tung skadehistorikk. Nå er det det ene kneet som plager ham. Det kommer av at han røk korsbåndet i Kitzbühel for snart et år siden.

Men han kom seg i form til vinterens sesongåpning i franske Val d`Isere. Der kom han sensasjonelt på seierspallen både i utfor og super G.

