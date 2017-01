La Hegerberg-jubelen stoppe den håpløse sammenlikningen

HAMAR (VG) Kledd i gull var Ada Stolsmo Hegerberg (21) Idrettsgallaens selvfølgelige dronning. Er det lov å håpe at den fortjente anerkjennelsen kan bety noe mer?

KOMMENTERER: Øyvind Brenne, sportssjef i VG. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Det er lov å håpe at svaret er ja: For hendelser som lørdagens prisdryss kan sakte, men sikkert gravlegge et av toppidrettens mest fortslitte synspunkt. Det om kvinnefotballen som automatisk B-vare - bare fordi herrefotballen har flere spillere, høyere lønninger og fysiske forutsetninger som går utenpå damene.

Slik er det jo faktisk i omtrent alle idretter, men ingen andre sliter like mye med dette sammenlikningsstempelet fra det motsatte kjønn. Nora Mørk må aldri stå til ansvar for at Sander Sagosens skuddarm er sterkere. Mens Marit Bjørgen jo er rimelig populær selv om hun ikke har en mulighet mot Martin Johnsrud Sundby i sporet.

Dét er jo ikke - eller har noen gang vært - interessant å diskutere.

Kvinnefotball må vurderes innenfor sine rammer og forutsetninger. Gjerne kritisk, rundt banestørrelse og keeperspill, eller hva som helst annet.

Men det er verdens mest utbredte idretter på damesiden, det er den største i Norge - og i Ada Stolsmo Hegergberg har vi en internasjonal superstjerne. I Lyon scorer Hegerberg over ett mål i snitt, i Champions League-finalen nettet hun også og Uefa-prisen som kontinentes beste spiller i 2016 forteller det meste om standingen.

I en alder av 21 år har eventyret bare begynt. Vel har spillere som Hege Riise hentet enda større priser tidligere, Bente Nordby var kjent som verdens beste keeper en årrekke, men det er mulig å argumentere for at ingen norsk damespiller har satt herreprofilene i sin samtid reelt i skyggen på samme måte.

På Hamar ankom hun rød løper ved siden av kjæresten Thomas Rogne, som selv har et par A-landskamper, men som passe billedlig nok måtte ta plass ved siden av VGs journalister da kjæresten trakterte rød løper med attitude en toppscorer verdig. Reflektert, blid, offensiv og iført kveldens mest talende kjole.

At hun allerede i Lotto-sendingen før gallastart lørdag skulle vinne Gullballen, altså årets beste spiller i norsk fotball, var en selvfølge. «Årets kvinnelige utøver» nærmest det samme. Kveldens største spørsmål lå i «Årets navn», stemt frem av TV-seerne - mot tunge navn som sjakkmester Magnus Carlsen og hockeystar Mats Zuccarello. Samt Stig André Berge, som allerede hadde høstet fortjent applaus for sin dobbeltseier som både «årets forbilde» og vinner av «utøvernes pris».

At han i tillegg ble årets navn, var nesten for mye av det gode for en OL-bronse, men Grorud-mannens vinnende vesen går rett gjennom TV-ruta og Berge er og blir en kjæledegge.

Og dermed kongen av Idrettsgallaen 2017. Men dronningen heter Ada Stolsmo Hegerberg.