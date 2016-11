Hareide: – Er ikke like aggressiv som før

KØBENHAVN (VG) Danmark er hardt presset foran fredagens lille skjebnekamp mot Kasakhstan, men Åge Hareide virker ikke stresset i det hele tatt.

Snarere tvertimot, han ser uvanlig avslappet ut, tilsynelatende like blid som da han overvant den danske opinionen med sin positivitet, glød og tilstedeværelse.

– Jeg har det fint. Jeg har det uforandret, for å si det sånn, sier 63-åringen.

Men hverdagen er kommet: Etter å ha åpnet med 1-0 hjemme over Armenia, tapte danskene både borte mot Polen (2-3) og hjemme mot Montenegro (0-1). Det siste nederlaget gjorde veldig vondt, og det KAN komme til å koste Danmark en plass i Russland-VM.

SER BAK TALLENE: – Det er ikke meninga å unnskylde nederlag, men fotballen er så følelsesmessig. Sånn er det bare, men arbeidsmessig må vi prøve å skille på det, sier Åge Hareide.

Nå er bare seier over Kasakhstan i Parken akseptabelt, en motstander som har greid uavgjort hjemme mot Polen og Romania, men tapte 0-5 i Montenegro.

– En Åge Hareide som lever fint med tap, det høres ut som en ny mann?

– Jeg har jo holdt på med dette siden '86, og fått noen tap innimellom. Jeg har for eksempel mistet to seriemesterskap i siste serierunde, det vil jeg si er ganske alvorlige tap, illustrerer han og sikter til Moldes 0-2-tap for Moss i seriefinalen i 1987 (fortsatt det bitreste) og Helsingborgs 1-2-tap for nedrykksklare Häcken i siste runde i 1998 (året etter vant Helsingborg gullet i siste runde).

– Jeg er vel ikke like aggressiv som før. Av og til gikk det ut over alle. Det har jeg vokst fra, det tok litt tid før jeg ble voksen, he-he, sier Hareide, og koser seg med tomatsuppe og en «vanlig cola» på stamkafeen Phenix i Allégade 8, i den fornemme bydelen Frederiksberg.

– Men tapet for Montenegro kan jo også vise seg å bli avgjørende?

– Ja, men det vet vi ikke ennå. Vi har muligheten til å rette det opp. Nå må vi først vinne over Kasakhstan for å holde liv i håpet.

– Har du ikke litt det samme utgangspunktet som Per-Mathias Høgmo nå, at det bare er seier som gjelder?

– Jeg tenker ikke sånn, jeg kan ikke tenke sånn. Alle kamper er viktige å vinne.

– Tror du at jobben din kan være i fare hvis det ikke blir seier over Kasakhstan?

– Nå?

– Ja?

– Det kan jeg ikke svare på. Det har jeg ingen anelse om. Det må du nesten spørre DBU (det danske forbundet) om, svarer Hareide rolig.

– Man må bare holde hodet kaldt. Jeg sitter jo her fordi jeg er gransket opp og ned før jeg ble ansatt. Da nytter det ikke å gå i kjelleren når det er litt motgang. Det er DA man må være trener, i medgang kan man bare cruise videre.

– Merker du at du granskes mer opp og ned i media nå enn før kvaliken startet?

– Neeei....folk virket tilfreds med måten jeg hadde angrepet jobben på, og jeg forandrer ikke det nå. Vi har en grunntropp og skifter maks en til to mann, da er det størst muligheter for å påvirke hele tiden. Det virker ikke som om noen er uenige i det.

– Du føler fortsatt at du har opinionen i ryggen?

– Det snur fort når du ikke vinner kamper, det skal jeg love. Her handler det om å føle seg trygg på seg selv, det nytter ikke å henge seg opp i at «han skrev det eller han sa det».

– Har du pressen med deg?

– Det har man vel egentlig aldri...

– Du sa jo at «enten er dere med oss eller så er dere mot oss» til pressen da du var norsk sjef?

– Ja, ha-ha. Det var fra George Bush det. Jeg må finne noe fra Clinton eller Trump nå da… Nei, med årene blir man litt mer slipt i forhold til pressen. Man skal ha respekt for forskjellige typer jobber.

Selvsagt synes Åge Hareide fortsatt det er bånn å tape, men han er opptatt av å se hvordan det har skjedd.

– Hvis vi ikke hadde skapt en dritt hadde jeg vært bekymret, men det har vi gjort – og selv mot Polen borte hadde vi ballen mest. Mot Montenegro trykket vi voldsomt i 2. omgang, hadde 67 prosent ballbesittelse, 36 innlegg, 21 avslutninger og 13 cornere, ramser han opp.

– Kampen var nesten helt lik den mot Armenia. Da vant vi 1-0, men misset straffe og burde scoret tre-fire. Vi kan ikke begynne å tvile på om vi er dyktige nok. Vi er jo det. Det trenger vi ikke å lure på i det hele tatt.

– Mangler dere en utpreget målscorer?

– Det er mange som snakker om det her, men det rare er jo at vi har toppscoreren i Nederland (Nicolai Jørgensen, Feyenoord), vi har Kasper Dolberg (Ajax) som er høyt oppe, Martin Braithwaite er toppscorer i Toulouse. Yussuf Poulsen (Leipzig) spiller på et topplag i Bundesliga, (Andreas) Cornelius så vi mot Leicester, han er ikke enkel å skubbe seg på. Jeg tror alle våre kan score mål, jeg, sier Hareide.

Denne uken skal det trenes mer på akkurat det, på angrepsspill, det han har prioritert helt siden han startet opp i mars. Mellom og under samlingene snakker han mye med de fire i «anførergruppen»; Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Christian Eriksen og William Kvist. De påvirker hvordan treningene skal se ut, hva laget bør jobbe med, og så videre.

– I alle mine lag har filosofien vært å spille for å skape sjanser, ikke å ligge bak og være «tighte». Jeg vil fremover.

Den danske landslagssjefen erkjenner imidlertid at det er én omgang som har vært altfor dårlig: Den første mot Montenegro.

– Da gikk det «i sirup» med oss. Det er det bare å innrømme.

– Hvorfor skjedde dét?

– Det er et et godt spørsmål. Jeg tror problemene gikk litt på det mentale. Mange spillere hadde skiftet klubb, og vært mange kamper i starten av sesongen. Jeg merket at det var mindre energi blant spillerne enn foran den første kampen mot Armenia, kanskje trodde noen at det skulle gå av seg selv, sier Hareide, selvsagt klar over at det er hans ansvar at spillerne er mentalt klare.

– Dere kan ikke bruke bort en omgang på ikke å være klare?

– Nei, det er ikke bra nok. Kanskje gjorde vi for dårlige forberedelser, for dårlig jobb inn mot kampen, eller kanskje ble spillerne litt stresset av at Montenegro fikk et ganske tidlig mål. Vi har et ungt lag, den siste troppen var det 24,7 år i snitt. De fleste av de beste landslagene ligger vel i nærheten av 30 år.

– Men en landslagstreneren «har» vel ikke et lag, han «tar ut» et lag. Er det ikke bare å ta ut eldre spillere, hvis alder og rutine er viktig?

– Men de eldste må jo være gode nok. For meg vil ferdigheter alltid komme foran alder. Jeg tar ikke ut en 30-åring fordi han er ti år eldre enn en 20-åring. Det gir ingen mening, i hvert fall ikke for meg.

Åge Hareide gruer seg ikke til det som på mange måter er en skjebnekamp mot Kasakhstan. Han elsker den delen av treneryrket, de 90 minuttene som betyr så mye.

– Man må jakte seieren mer enn å frykte tapet. Men jeg tror at en del trenere ikke liker kampen. De vil være på treningsfeltet og ha det fint der. Der er det helt ufarlig. Når du står foran et publikum så må du like kampen, og det er derfor jeg har holdt på så lenge. Det er den intense spenningen som er narkotikum for meg.

Fredag kveld blir han ruset igjen.

PS! Minutter etter at Åge Hareide snakket med VG (torsdag), fikk han vite at keeperpådriveren Kasper Schmeichel er skadet. Forhåpentligvis blir ikke det den viktigste posisjonen mot Kasakhstan.