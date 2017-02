24 år siden Norge tok VM-medalje

Om Norge slår svenskene i lørdagens VM-semifinale vil det være den største bragden i idrettshistorien, mener Pål Hanssen – en av Norges beste bandyspillere gjennom tidene.

Bare to ganger i historien har de norske bandygutta tatt medalje i verdensmesterskapet:

* Sølv i 1965 i Russland. Avgjørelsen falt med 1-0 over Finland i den siste kampen. Målscorer: Roar Løwer Nilsen. Kapteinen Ole Jonny Friise ble kåret til banens beste.

* Bronse i 1993 i Vikingskipet på Hamar. Norge spilte bronsefinale mot Finland og vant 5-3.

Siden den gang har Norge stort sett hatt abonnement på 5.-plassen i VM. Denne gang blir det altså dårligst 4. plass.

– Største bragden

– Uavhengig av idrett, ville det vært den største bragden i idrettshistorien. Ingen lag har noen gang vært spådd så små sjanser i et mesterskap, sier Hanssen om Norges muligheter til å slå svenskene i semifinalen – på svensk is.

Mannen som mener Norge burde være glad om de ikke taper med mer enn til mål, er langt ifra noen pessimist, men en av Norges beste bandyspillere gjennom tidene. En mann som vet hva han snakker om

– Norges sjanser mot Sverige? Vi får være realistiske, de har ingen sjanse. Det er så stor nivåforskjell at norsk seier kan bare ikke skje. Bandy er ikke som fotball der for eksempel en klassekeeper kan minske nivåforskjellen så mye at resultatet ikke blir mer enn, la oss si, 2-0. Nivåforskjell i bandy kan bety 10-0, forklarer en lattermild Pål Hanssen.

Husker du denne? Norge fikk finsk bandy-juling

Kamp hele veien inn

I Norges Bandyforbund er man langt mer optimistiske, og hyller bandyherrenes lagånd og «fightingvilje»

– De lå under med fire, men kom tilbake og vant til slutt 5-4. De fleste ville gitt opp, men det gjorde ikke gutta våre, sier utviklingssjef i bandyforbundet, Tor Audun Sørensen.

Han er enig med Hanssen om svenskenes favorittstempel, men understreker at de norske herrene vil slåss til siste fløyteblås.

Utrolig snoperasjon

Seieren mot Kasakhstan har vakt oppsikt i bandy-verden. Norge lå altså under 4–0 ved pause, men klarte 4–4 ved full tid. Drøyt syv minutter ut i 1. ekstraomgang omsatte forsvareren Petter Renstrøm Moen et innlegg fra Nikolai Rustad Jensen til semifinalebillett. Kasakhstan har vært i semifinalen de siste 15 verdensmesterskapene.

– Det er ingen skader og slik jeg har forstått det er det veldig god harmoni i laget. Mot Sverige må vi vise samme sterke psyken vi hadde mot Kasakhstan. Vi må være tette og kompakte bak, og ta vare på sjansene våre, sier Tor Audun Sørensen og legger til:

– Hele bandyverden forventer at Sverige skal slå Norge, og det ville vært en skandale om de tapte dette hjemme i Sverige.

Ser til Leicester

Mens svenskene og russerne er helproffe, er nordmennene halvproffe og må bruke feriedagene sine til mesterskapet.

– 18 år gamle Felix Callander spilte junior-VM i Russland uken før VM. Nå er han i Sverige sammen med tropp bestående av både unge talenter og rutinerte ringrever. Da Rosenborg var på sitt beste var det en fin balanse i aldersspranget i laget. Bookmakerne holder Sverige som favoritter, men gjør som de gjorde i England: Sett pengene på Leicester, avslutter Sørensen.

Semifinalen mellom Sverige og Norge spilles i Sandviken hjemme hos «söta bror» lørdag klokken 16:00.

STERKT COMEBACK: Kristian Hagen (venstre) og Sondre Bratvold Kristoffersen var med på å snu og vinne kampen mot Kasakhstan. Fredag ble brukt til å hvile, men på lørdag er duoen og resten av landslaget klare for semifinalen mot «söta bror». Foto: Gjermund Strømnes, NBF