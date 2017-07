Brudd for MIF-trener Vegard Hansen og travprofil Malin Berås (28)

Mjøndalen-trener Vegard Hansen (47) og topprytteren Malin Berås (28) går hvert til sitt.

Det bekrefter Berås på sin Facebook-profil onsdag morgen.

Hansen og Berås bekreftet forholdet overfor VG i mars 2016. Det daværende paret fortalte da at de hadde møttes gjennom felles venner – og at forholdet var «ganske nytt».

– Det er ikke så lenge siden. Det har vært litt frem og tilbake og litt haltende, og vi har ikke fått det helt til, sier Vegard Hansen til VG.

Mens Mjøndalen-treneren har bodd i Vikersund, har Berås hatt sin base i Kristiansand.

– Avstanden ble dessverre for stor. Vi ville forskjellige ting. Vegard er en fin fyr, men ønsket ikke progresjon. Vi var enige om at dette var den beste løsningen, og avslutter som venner, skriver Berås i en SMS til VG.

I tillegg til avstanden, har de to også hatt litt ulike interesser.

– Vi har begge skjønt at dette ikke var så lett å få til. Hun synes ikke det var like gøy å gå på 2. divisjonskamper i Oslo-området som meg. Det var litt uenighet om det kunne regnes som kvalitetstid eller ikke, sier Hansen.

Berås er tidligere norgesmester i monté. Kristiansand-jenta var i spaltene til Aftenposten for under en uke siden i forbindelse med et reklameforbud, som forhindrer henne fra å ri med sin vanlige dress når hun neste måned skal konkurrere i svenske Åby.

I 2014 var hun i konflikt med Det Norske Travselskap etter å ha deltatt i en reklamefilm for et utenlandsk spillselskap.

Vegard Hansen har vært trener for Mjøndalen siden 2006. Under Hansens ledelse rykket laget opp til Tippeligaen i 2015, men det ble med én sesong på øverste nivå. Mjøndalen ligger for øyeblikket på en 7. plass i OBOS-ligaen.