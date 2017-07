For 22 år siden tok kvinnelandslaget Norges eneste VM-pokal i fotball. Men en eller annen gang i årene etter VM-triumfen forsvant trofeet uten et spor – og mysteriet er ennå ikke løst. Hvor har det blitt av VM-pokalen fra 1995?

Kjell Borgersen forlater jobben som informasjonssjef i NFF, og får i hovedoppgave å stable på beina et flunkende nytt fotballmuseum, som skal stå klart til NFFs 100-årsjubileum i 2002. Når jobben starter med å samle gjenstander til museet, oppdager Borgersen at VM-trofeet fra 1995 er forsvunnet. Ha setter i gang en intens jakt på å finne det igjen. Han snakker med spillere, støtteapparat, NFF-ansatte – men ingen har noe svar. Et eller annet sted på veien mellom 1995 og år 2000 forsvant altså trofeet, og det har aldri kommet til rette. Det store spørsmålet er: Hvor er det i dag?

Trofeet havnet på Ullevaal, hvor det blir plassert i resepsjonen hos NFF. Der skal det ha stått plassert helt «åpent», altså ikke innelåst på noe vis. Ifølge flere som VG har snakket med, hendte det med jevne mellomrom at noen kom og hentet pokalen for diverse formål, det kunne være medier som ønsket bilder eller andre anledninger hvor trofeet skulle vises frem.

Ferden går deretter til Fornebu hovedgård, hvor NFF har stelt i stand en mottagelse. Dette er det siste som skjer på fotballjentenes triumfferd hjem fra VM. Når mottakelsen er over, reiser jentene hver til sitt. Ifølge daværende informasjonssjef i forbundet, Kjell Borgersen, blir trofeet deretter fraktet opp til Ullevaal stadion..

Landslaget reiser hjem fra Sverige litt utpå dagen, med en DC-9-maskin fra Finnair. Som verdensmestre følges de av to jagerfly fra 332-skvadronen ved Rygge flystasjon. Spillerne har med seg trofeene sine på turen, og den berømte finske sangerinnen Arja Saijonmaa, som tilfeldigvis reiser med samme fly, går rundt og gratulerer gulljentene. Hege Riise blir avbildet mens hun ser ut av vinduet på jagerflyene, og holder beste spiller-trofeet i hendene.

Spillerne reiser tilbake til spillerhotellet, Hotell Flamingo i Solna, til fotballforbundets egen fest. Der får de champagne, mer mat – og gratulasjonstelegram fra både kongefamilien og statsministeren. VG får innpass på rommet til noen av VMs største profiler i det norske laget, nemlig Ann Kristin Aarønes og Marianne Pettersen. Iført det Aarønes kaller “engleklærne” og VM-medaljene, hopper Pettersen i sengen til ære for fotografen. Festen fortsetter utover natten på hotellet – sammen med tyskerne, som har kommet over den verste skuffelsen og feirer VM-sølv.

Laget reiser på FIFA-bankett i Stockholms stadshus (rådhuset). Trofeet er med, og bæres inn til middagen av Heidi Støre. Bak henne følger Hege Riise, som vant tittelen «VMs beste spiller». Norge soper med seg rubbel og bit av priser på denne banketten, hvor blant annet daværende kulturminister Åse Kleveland er til stede. Ann Kristin Aarønes får gullstøvelen, som bevis på at hun er toppscorer i mesterskapet. Hege Riise får sølvstøvel.

Norge slår Tyskland 2-0 i finalen på Råsunda stadion i Solna i Stockholm, etter en kamp med god norsk kontroll. Hege Riise og Marianne Pettersen ble Norges to målscorere, begge scoringene kom før pause. Trofeet som beviser at Norge er verdensmestre løftes triumferende i været av Gro Espeseth - stående alene på tribunen. På grunn av det kraftige regnværet ønsker ikke FIFA-toppene å gå ned på gressmatten. Espeseth får pokalen av daværende president Joao Havelange, og tar det med seg ned på banen, hvor spillerne feirer og går den karakteristiske “ormen lange”. Pressen er til stede på gressmatta, og tar jubelbilder i fleng av gulljentene.

VM-trofeet fra 1995 er sporløst forsvunnet:

– Det er for jævlig

Her jubler kvinnelandslaget for historiens eneste VM-gull i fotball til Norge. Men selve trofeet fra triumfen i 1995 er søkk vekk.

– Vi er stolte av gullet og av prestasjonen i 1995. Trofeet burde vært i våre hender, sier gulltrener Even Pellerud.

Før helgens EM-start setter VG i gang en real leteaksjon for å forsøke å finne igjen det forsvunne VM-trofeet. Tirsdag blir det livesending hvor et reporterteam vil være ute for å lete, møte sentrale personer, og forhåpentligvis følge noen spor etter pokalen.

Og vi gir muligheten for at en en eventuell angrende synder kan få anledning til å levere tilbake trofeet, helt anonymt.

– Jeg synes ikke det er riktig at pokalen er borte. Vi har vunnet VM én gang, og gjør det kanskje aldri igjen. Det er for jævlig, sier Pellerud.

Han glemmer aldri 18. juni 1995, da elevene slo Tyskland 2-0 i VM-finalen i høljregn på Råsunda. Etter 37 minutter banket Hege Riise inn ledermålet fra sekstenmeterstreken, før Marianne Pettersen la på til 2-0 like etterpå.

Da den svenske dommeren Ingrid Jonsson blåste av kampen en drøy time senere, var Norge verdensmestre. Kaptein Gro Espeseth gikk opp på tribunen for å motta det gjeve trofeet - på grunn av regnet hadde angivelig ikke FIFA-toppene lyst til å komme ned på Råsunda-gresset og dele det ut.

Espeseth tok derfor i mot trofeet fra daværende president Joao Havelange, og hevet det over hodet før hun gikk ned igjen på gressmatta. Der gikk pokalen på rundgang, pressen fikk sine bilder og gulljentene jublet. Norge hadde sikret sin første VM-pokal i fotball.

Dagen etter fløy verdensmesterne hjem til Norge, og trofeet havnet i resepsjonen hos NFF oppe på Ullevaal. Ikke innelåst, men stående på disken.

En slik håndtering av pokalen hadde aldri skjedd dersom det var herrelandslaget som vant VM, mener en av gulljentene fra 1995, Linda Medalen.

– Nei, er du gal? Det hadde stått innelåst i en safe eller en glassmonter som ingen ville kunnet åpne. Det ville vært vakthold på Mona Lisa-nivå, slår hun fast.

I år 2000 fikk daværende informasjonssjef i NFF, Kjell Borgersen, ansvaret for å stable på beina et fotballmuseum på Ullevaal. Men da han begynte jobben med å samle historiske gjenstander, oppdaget han noe besynderlig:

VM-trofeet fra 1995 var ikke å finne noe sted.

– Jeg begynte å spørre rundt, og etterlyste det. Men jeg fikk ingen svar, ingen visste hvor det var. Jeg drev på som Sherlock Holmes, og forsøkte å lete det fram. Det er jo det eneste VM-trofeet vi har, så det er klart jeg brukte tid på det, sier han til VG.

Borgersen pratet med NFF-ansatte, spillere, alle han kunne komme på. I tillegg startet han en systematisk leteaksjon, og gikk gjennom alle lagre og rom på Ullevaal. Men pokalen var og ble borte, og i først i 2013 nådde saken offentligheten første gang.

Even Pellerud, som i dag jobber som fagsjef for kvinnefotball, tror ikke pokalen er kastet på en søppeldynge og ødelagt.



– Min teori er at noen har tatt det med seg, hatt det hjemme i stua en kveld, og så har det bare blitt der. Hjemme hos noen, eller på noens hytte, sier Even Pellerud til VG - uten å ville utdype.

VG har vært i kontakt med flere av spillerne fra jubellaget i 1995, men ingen av dem kan huske å ha sett pokalen siden hjemkomst etter mesterskapet.



– Det er litt rart, at man greier å miste en VM-pokal. Jeg tror ikke vi får så mange flere av den sorten. Man skulle tro at en slik pokal ble passet bedre på, sier Ann Kristin Aarønes, som ble toppscorer med seks mål i VM 1995.



Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, bekrefter overfor VG at trofeet ble utstilt i resepsjonen på Ullevaal den gangen for mange år siden, og at den deretter forsvant.



– Det er trist, og vi skulle fryktelig gjerne hatt det tilbake til Ullevaal stadion.

For noen år tilbake var det aktuelt å bestille opp en replika av den forsvunne pokalen. Det skjedde ifølge Haavik aldri.



– En replika kan ikke erstatte et ekte trofé, det er det enkle svaret på spørsmålet.

Pokal-forsvinningen har aldri vært en politisak.



– Til den som har det: Vi må ha trofeet. Vi har bare tatt ett i historien, og det skjer kanskje aldri igjen. La oss få det tilbake, sier Even Pellerud.



NFFs Haavik har samme oppfordring:



– Dersom det er noen der ute som har lyst til å kvitte seg med dårlig samvittighet, er det folk på Ullevaal som står klar til å hjelpe. Vi lover at vedkommende blir tatt i mot med åpne armer og smil, ikke pekefinger.