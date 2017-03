Angrep

Tomas Malec (i midten) blir en viktig spiller for Erlandsen denne sesongen, ikke på grunn av hodespillet (han er dårligere i lufta enn høyden hans tilsier), men som et oppspillspunkt og som en som kan holde på ballen når LSK må slå langt. Malec er også en ok målscorer. Trolig får han Bajram Ajeti ved siden av seg, eller foran seg, i Erlandsens 4-4-2. Ajeti har allerede vist at han kan score mål. Knudtzon kan også spille spiss om nødvendig, men liker seg best på kanten.

LSK kommer til å slå mye langt – og har spisser til å håndtere det.