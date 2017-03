Ressurser

Det er noe som heter at det «alltid finnes penger i fotballen». Det gjelder i Bergen også, selv om pengene ikke sitter like løst lenger. Det viktigste for Brann er likevel å få tilbake fulle hus på de fleste av kampene, noe det har vært dårlig med de siste årene. Bergen er en fotballby. Der sitter den største ressursen, men også den vanskeligste oppgaven. For bergenseren er kresen og vil også se fotball som er gøyal.