Klubben i størst fremgang

Med Fredrikstad i konstant trøbbel de siste årene, har tronen i Østfold vært ledig. Sarpsborg 08 har tatt utfordringen, konstant utviklet både klubb og lag, og er i øyeblikket noe av det sunneste du finner i norsk fotball.

Og, år for år, er klubben blitt stadig sterkere. De henter spillere, utvikler dem – og selger ofte med fortjeneste. Sportssjef Thomas Berntsen, sett på som lederen som konstant er på jobb, gjør en meget god jobb, og legger til rette for at treneren, Geir Bakke, har et godt mannskap å velge fra.

Sarpsborg har en meget god stall. Styrken – og svakheten – er at 20 spillere er omtrent like gode. Toppene mangler, men Sarpsborg 08 er solide, og VG tror klubben går mot sin beste plassering i ligaen noen gang.

