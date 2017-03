Hvem er best til å spå årets eliteserie?

Lørdag 1. april starter årets eliteserie. Gjennom hele sesongen kan du tippe resultater – og når det hele blåses av søndag 26. november, kårer vi årets VG-profet.

Du må tippe hver kamp før kampstart. Men du kan endre tippingen din gjennom hele sesongen, frem til det oppsatte starttidspunktet for hver kamp. Vi anbefaler at du tipper alle kampene før sesongstart, og heller gjør endringer underveis – så slipper du å oppdage at det er for sent å tippe en kamp.

240 kamper skal spilles i årets eliteserie. Poengsystemet vårt er ganske enkelt:

1 poeng for riktig kamputfall (hjemme, uavgjort eller borte) maks 240 poeng 1 ekstra poeng for helt riktig resultat i kampen maks 240 poeng Sum maks 480 poeng

Premier

Den aller beste VG-profeten får tre cupfinale-billetter i premie! Nummer to får to billetter, mens nummer tre får én billett.

Årets cupfinale spilles søndag 3. desember.

Hvis flere deltakere havner likt på toppen av resultatlisten, trekker vi lodd mellom dem. Vi tar også forbehold om at vi kan holde tilbake premier hvis samme person står bak flere profet-profiler.