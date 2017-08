Valg 2017 – Alt om stortingsvalget

Meningsmålinger Poll of polls beregner et gjennomsnitt av alle publiserte meningsmålinger i Norge. Dette er snittet for . Oppdatert:

Mandater Stortinget består av 169 plasser. For å få flertall trenger man 85 plasser. Hvis valgresultatet blir som målingen over, vil Stortinget se slik ut:

Rød blokk: Rødt, SV, Ap, Sp. Uavklart: MDG Blå blokk: KrF, V, H, Frp.

ligger an til stortingsplass i neste periode. Rød blokk: Rødt, SV, Ap, Sp. Uavklart: MDG Blå blokk: KrF, V, H, Frp.

Utviklingen fra 2016 I fjor høst lå det an til et knallvalg for Arbeiderpartiet på Infacts meningsmålinger for VG. Senere har oppslutningen sunket. Senterpartiet og Fremskrittspartiet er nå jevnstore. Fem partier vaker rundt sperregrensen på 4 prosent.

Utført av Infact Norge AS. Populasjon: Norge, innbyggere +18 år.

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer.

Fylkesmålinger VG har fått Infact til å lage partibarometer i alle Norges fylker. Målingene publiseres fortløpende. Hold over grafene for mer detaljer. R SV Ap Sp MDG V KrF H Frp Andre

