De mystiske timene

Han forteller at han var den eneste personen ombord og at han kvelden før hadde satt en kvinne av på Refsehaleøen. Grunnen til at båten sank var at han hadde hatt noen problemer med fartøyets ene ballasttank, og at alt gikk galt da han forsøkte å reparere den. Det fester ikke politiet lit til. De mener at Madsen med vilje senket båten for å skjule spor.

Fredag kl. 17:44

København-politiet sender ut pressemelding

Klokken 17.44 fredag sender København-politiet ut en pressemelding om at ubåteieren er pågrepet, siktet for uaktsomt drap på Kim Wall – «på en ukjent måte og på et ukjent sted».

Lørdag hever politiet ubåten, men finner hverken levende eller døde personer i den. Politiet opplyser på en pressekonferanse søndag at de betrakter den som et mulig gjerningssted.

Talsperson Jens Møller sier følgende om tiden fremover:

– Vi håper stadig at vi kan finne Kim Wall i live, men vi forbereder oss på at hun ikke er det.