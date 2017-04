2017-04-28T00:00:00+01:00 Lukk – Vanskeligere enn jeg trodde Donald Trump er overrasket hvor vanskelig hans nye jobb er. I et intervju med nyhetsbyrået Reuters reflekterer Trump over sine første 100 dager som president. – Jeg elsket livet jeg hadde før. Jeg hadde så mange ting gående. Dette er mer arbeid enn tidligere. Jeg trodde det skulle være lettere, sier han. Han synes fortsatt det er litt uvant å bli passet på av Secret Service 24 timer i døgnet, med de restriksjonene det fører med seg. – Du lever virkelig i din egen boble, for du har denne massive beskyttelsen. Så du kan ikke gå hvor som helst.

2017-04-24T00:00:00+01:00 Foto: AFP Trusler fra Nord-Korea Les saken Mens det amerikanske hangarskipet «USS Carl Vinson» har kurs for farvannet utenfor Koreahalvøya, truer Nord-Korea med å senke det. Samtidig får Australia en klar melding om at landet kan forvente et atomangrep fra Nord-Korea om den australske regjeringen blindt følger sin amerikanske allierte.

2017-04-24T00:00:00+01:00 Foto: AFP Svensker sponset innsettelsen Les saken Aftonbladet avslører at den delvis statseide svenske stålgiganten SSAB var med på å sponse den storslåtte innsettelsesseremonien til president Trump. Ifølge Aftonbladet bidro SSAB med 10.000 dollar, drøyt 86.000 kroner.

2017-04-23T00:00:00+01:00 The Democrats don't want money from budget going to border wall despite the fact that it will stop drugs and very bad MS 13 gang members.

2017-04-22T00:00:00+01:00 – Sov rolig Donald Trump sier unge innvandrere som oppholder seg ulovlig i USA etter å ha kommet til landet som barn, kan sove rolig. Denne gruppen ikke vil bli deportert.

2017-04-21T00:00:00+01:00 Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!

2017-04-21T00:00:00+01:00 USAs minister for innenlands sikkerhet John Kelly hevder at arbeidet med Donald Trumps omstridte mur ved Mexico-grensen kan starte allerede til sommeren.

2017-04-21T00:00:00+01:00 Trump-administrasjonen avviser å lette på Russland-sanksjoner slik at oljeselskapet Exxon kan gjenoppta oljeboring ved Svartehavet.

2017-04-19T00:00:00+01:00 Reuters: Slik ville Putin hjelpe Trump Nyhetsbyrået Reuters avslører at en russisk tankesmie kontrollert av president Vladimir Putin utarbeidet en strategi for å påvirke USA-valget til Donald Trumps fordel.

2017-04-19T00:00:00+01:00 Trump-administrasjonen informerer Kongressen om at Iran så langt overholder atomavtalen og at lettelsene i sanksjonene mot landet derfor vil bli videreført.

2017-04-18T00:00:00+01:00 Trump ringer Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og gratulerer ham med seieren i folkeavstemningen om omstridte grunnlovsendringer. Den amerikanske reaksjonen på folkeavstemningen skiller seg tydelig fra EUs statsledere, som i hovedsak har vært reserverte i sine uttalelser.

2017-04-17T00:00:00+01:00 Framskynder rakettskjold USA og Sør-Korea blir enige om å framskynde utplasseringen av det amerikanske rakettskjoldsystemet. Samtidig skjerper visepresident Mike Pence ordbruken overfor Nord-Korea.

2017-04-17T00:00:00+01:00 TRUMP APPROVAL HITS 50% TRUMP APPROVAL HITS 50% http://m.rasmussenre …

2017-04-17T00:00:00+01:00 "The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. "The first 90 days of my presidency has exposed the total failure of the last eight years of foreign policy!" So true. @ foxandfriends

2017-04-16T00:00:00+01:00 Foto: Reuters Viste muskler Visepresident Mike Pence besøker en militærbase ved den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea. Pence kommer til regionen dagen etter at Nord-Korea har gjennomført en mislykket missiltest, og visepresidenten understreker at USAs støtte til Sør-Korea «aldri har vært sterkere».

2017-04-16T00:00:00+01:00 Foto: AFP Flere tusen demonstranter i amerikanske byer ber president Donald Trump legge fram selvangivelsen. I California blir over 20 personer pågrepet etter sammenstøt.

2017-04-13T00:00:00+01:00 Slipper «alle bombers mor» USA slipper det som blir beskrevet som verdens største bombe over Afghanistan. Ifølge afghanske myndigheter blir minst 36 IS-opprørere drept i angrepet.

2017-04-13T00:00:00+01:00 Møter Stoltenberg Les saken Trump møter NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i Washington. På møtet fastslår Trump at forholdet til Russland er på historisk lavmål. De to drøfter også det spente forholdet til Nord-Korea, terror, og situasjonen i Midtøsten.

2017-04-11T00:00:00+01:00 Talsmann med Hitler-tabbe Les saken Donald Trumps omstridte pressetalsmann Sean Spicer skaper nok en gang overskrifter da han hevder at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig. Uttalelsen kommer når Spicer kommenterer det kjemiske angrepet i Syria.

2017-04-11T00:00:00+01:00 North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A.

2017-04-09T00:00:00+01:00 Trump ringer Sveriges statsminister Stefan Lövfen og overbringer sine kondolanser til det svenske folket etter terrorangrepet i Stockholm som kostet fire mennesker livet.

2017-04-08T00:00:00+01:00 Congratulations to our great military men and women for representing the United States, and the world, so well in the Syria attack.

2017-04-07T00:00:00+01:00 Høydepunkt Bombet mål i Syria Les saken Som svar på et kjemisk angrep mot sivile i Syria angriper USA flybasen Shayrat med 59 Tomahawk-missiler. Ifølge det syriske militæret blir seks mennesker drept og flere skadet i angrepet.

2017-04-06T00:00:00+01:00 Tvang gjennom dommer-valg Les saken For å tvinge gjennom Donald Trumps kandidat til den ledige plassen i Høyesterett går Republikanerne i Senatet til det oppsiktsvekkende skrittet å endre avstemningsreglene. Den spesielle manøveren kommer som svar på at Demokratene blokkerte nominasjonen.

2017-04-06T00:00:00+01:00 Foto: Reuters Toppmøte med Kina Les saken Kinas president Xi Jinping kommer til Florida til det første toppmøtet mellom de to stormaktene etter at Trump inntok Det hvite hus.

2017-04-06T00:00:00+01:00 Foto: AP Støttet TV-vert Trump går ut med støtte til TV-verten Bill O'Reilly som er anklaget for seksuell trakassering.

2017-04-05T00:00:00+01:00 Høydepunkt Foto: Reuters Bannon fjernet Les saken Trumps «sjefsstrateg» Steve Bannon blir fjernet fra Det nasjonale sikkerhetsrådet. Ifølge det anerkjente nettstedet Politico kommer vrakingen av Bannon i kjølvannet av det som blir beskrevet som en hard maktkamp mellom Bannon og presidentens svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

2017-04-05T00:00:00+01:00 President Trump tar imot Jordans kong Abdullah i Det hvite hus. Trump understreker at hans holdning til president Bashar al-Assad har endret seg drastisk de siste dagene.

2017-04-04T00:00:00+01:00 Foto: AFP Første portrett av førstedamen

2017-04-04T00:00:00+01:00 26.000 Trump-oppslag Agenda Tracker presenterer en oversikt over de mest omtalte sakene i norske medier i begynnelsen av 2017. Donald Trump troner suverent øverst på listen, etter å ha generert over 26.000 oppslag i første kvartal. Sak nummer to, flyktningstrømmen gjennom Europa, har til sammenligning bare fått 9.829 oppslag.

2017-04-03T00:00:00+01:00 Trump annonserer at han vil donere lønnen som president for første kvartal på drøyt 78.000 dollar til veldedige formål. En stor sjekk ble overlevert innenriksminister Ryan Zinke i forbindelse med den daglige pressebriefingen i Det hvite hus.

2017-04-02T00:00:00+01:00 The real story turns out to be SURVEILLANCE and LEAKING! Find the leakers.

2017-04-01T00:00:00+01:00 Stikker av fra signering Foran flere journalister forlater Trump en varslet signeringsseremoni for en ny presidentordre om utenrikshandel, uten å signere.

2017-04-01T00:00:00+01:00 It is the same Fake News Media that said there is "no path to victory for Trump" that is now pushing the phony Russia story. A total scam!

2017-03-31T00:00:00+01:00 Foto: AP Vil vitne om Russland-kobling Les saken Tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som fikk sparken etter å ha unnlatt å fortelle om sin kontakt med representanter for Russland, varsler at han er villig til å fortelle «sin historie» i bytte mot immunitet.

2017-03-31T00:00:00+01:00 Mike Flynn should ask for immunity in that this is a witch hunt (excuse for big election loss), by media & Dems, of historic proportion!

2017-03-30T00:00:00+01:00 Foto: Reuters Erklærer krig mot sine egne Les saken Donald Trump truer med hevn over sine egne partifeller etter det bitre nederlaget om helsereformen.

2017-03-30T00:00:00+01:00 The Freedom Caucus will hurt the entire Republican agenda if they don't get on the team, & fast. We must fight them, & Dems, in 2018!

2017-03-29T00:00:00+01:00 En føderal dommer på Hawaii forlenger sin tidligere blokkering av innreiseforbudet som innebærer kraftige restriksjoner på innreise til USA fra syv muslimske land.

2017-03-29T00:00:00+01:00 Foto: AP Les saken Donald Trumps datter Ivanka blir offisielt en del av staben i Det hvite hus, men skal ikke motta lønn for arbeidet.

2017-03-28T00:00:00+01:00 Rekordlav måling Les saken Etter det mislykkede forsøket på å få gjennom helseplanen i Kongressen faller oppslutningen om presidenten til et bunnivå. Kun 36 prosent av amerikanerne mener Trump gjør en god jobb, det laveste tallet siden han inntok Det hvite hus.

2017-03-28T00:00:00+01:00 Reverserer klimatiltak Les saken Trump signerer en presidentordre som reverserer flere av de viktigste klimatiltakene som ble innført av Barack Obama. Samtidig styrker Trump satsingen på fossil energi, og varsler at tiltakene vil få en slutt på «krigen mot kull» og «jobbdrepende reguleringer».

2017-03-28T00:00:00+01:00 Foto: AP Les saken Lederen for Demokratene i Senatet, Chuck Schumer, ber den republikanske lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus gå av. Bakgrunnen er kom

2017-03-27T00:00:00+01:00 Lukk Foto: Reuters Svigersønnen avhøres om Russland Les saken Trumps svigersønn og nære rådgiver Jared Kushner blir innkalt til Etterretningskomiteen i Representantenes hus for å forklare seg om sine møter med Russlands USA-ambassadør og sjefen for en statlig russisk bank.

2017-03-27T00:00:00+01:00 Lukk The Democrats will make a deal with me on healthcare as soon as ObamaCare folds - not long. Do not worry, we are in very good shape!

2017-03-27T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Hisser på seg naboene Les saken Nyhetsbyrået AP kan fortelle at presidentens datter Ivanka har kommet med kant med sine nye naboer i den fornemme bydelen Kalorama i utkanten av Washington. Søppel som ikke tømmes, stengte fortau og parkeringskaos er blant klagene fra naboene.

2017-03-24T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Trekker ny helsereform Les saken Donald Trump trekker forslaget om ny helsereform som skulle erstatte «Obamacare», etter at det blir klart at forslaget ikke vil få nok stemmer i Representantenes hus.

2017-03-23T00:00:00+01:00 Lukk Just watched the totally biased and fake news reports of the so-called Russia story on NBC and ABC. Such dishonesty!

2017-03-21T00:00:00+01:00 Lukk Foto: Reuters Ivanka får kontor Les saken Ivanka Trump får eget kontor i Det hvite hus og tilgang til klassifisert informasjon. Ifølge BBC skal Ivanka fungere som rådgiver og som Donald Trumps «øyne og ører». Hun vil verken bli tatt i ed eller motta lønn.

2017-03-20T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt FBI etterforsker Russland-bånd Les saken FBI-sjef James Comey bekrefter i en åpen høring i Kongressen at de etterforsker de påståtte bindingene mellom Trump-leiren og Russland.

2017-03-20T00:00:00+01:00 Lukk Faller på riking-liste Les saken Donald Trump faller 220 plasser på magasinet Forbes liste over de rikeste menneske i verden, og havner på 544 plass.

2017-03-20T00:00:00+01:00 Lukk The Democrats made up and pushed the Russian story as an excuse for running a terrible campaign. Big advantage in Electoral College & lost!

2017-03-18T00:00:00+01:00 Lukk Despite what you have heard from the FAKE NEWS, I had a GREAT meeting with German Chancellor Angela Merkel. Nevertheless, Germany owes vast sums of money to NATO & the United States must be paid more for the powerful, and very expensive, defense it provides to Germany!

2017-03-17T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Nekter å ta Merkel i hånden Les saken Tysklands forbundskansler Angela Merkel besøker Trump i Det hvite hus. Tonen er tilsynelatende svært anstrengt. Under fotoseansen i Det ovale kontor nekter Trump å ta Merkel i hånden.

2017-03-17T00:00:00+01:00 Lukk USAs utenriksminister Rex Tillerson holder muligheten åpen for et militært angrep på Nord-Korea.

2017-03-17T00:00:00+01:00 Lukk Britene: Latterlig om avlytting Les saken Britiske myndigheter slår hardt tilbake mot påstandene om at britisk etterretning har bistått i avlytting av Donald Trump i valgkampen.

2017-03-17T00:00:00+01:00 Lukk North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help!

2017-03-16T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Budsjett: Milliard-økning til militæret Les saken Trump presenterer sitt første utkast til budsjett. Trump-administrasjonen foreslår blant annet kraftige kutt i overføringene til det amerikanske miljødirektoratet og kutte alle bidrag til FNs grønne klimafond. Samtidig foreslås det å bruke mer penger på forsvaret og på å starte finansieringen av den lovede grensemuren mot Mexico.

2017-03-16T00:00:00+01:00 Lukk Great progress on healthcare. Improvements being made - Republicans coming together!

2017-03-15T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Dommer stopper nytt innreise­forbud Les saken En føderal dommer på Hawaii utsteder en midlertidig forføyning som inntil videre stanser Trumps nye innreiseforbud. Trump raser mot dommeren under et folkemøte i Nashville i Tennessee.

2017-03-15T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Rap-feide med Snoop Dogg Les saken Videoen til sangen «BADBADNOTGOOD» med Snoop Dogg viser rapperen mens han retter en pistol mot hodet til en klovn utkledd som president Donald Trump. Videoen får nok en gang presidenten til å fyre løs på twitter.

2017-03-15T00:00:00+01:00 Lukk TV-kanalen MSNBC offentliggjør deler av Trumps selvangivelse fra 2005. Dokumentet viser at forretningsmannen tjente 150 millioner dollar og betalte 38 millioner dollar i skatt. Trumps motvilje mot å offentliggjøre selvangivelsen var et gjentagende tema i valgkampen.

2017-03-15T00:00:00+01:00 Lukk Can you imagine what the outcry would be if Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg , failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!

2017-03-15T00:00:00+01:00 Lukk Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? Does anybody really believe that a reporter, who nobody ever heard of, "went to his mailbox" and found my tax returns? @NBCNews FAKE NEWS!

2017-03-14T00:00:00+01:00 Lukk TV-kanalen MSNBC offentliggjør deler av Trumps selvangivelse fra 2005.

2017-03-13T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Foto: AFP Millioner kan miste forsikring Les saken Kongressens utredningsseksjon legger frem en rapport som viser at 24 millioner amerikanere risikerer å miste helseforsikringen sin de neste ti årene, dersom helsereformen Obama innførte blir avviklet.

2017-03-13T00:00:00+01:00 Lukk ObamaCare is imploding. It is a disaster and 2017 will be the worst year yet, by far! Republicans will come together and save the day.

2017-03-13T00:00:00+01:00 Lukk It is amazing how rude much of the media is to my very hard working representatives. Be nice, you will do much better!

2017-03-11T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AFP Sparker advokat Les saken Trump sparker New Yorks førstestatsadvokat Preet Bharara.

2017-03-07T00:00:00+01:00 Lukk Don't let the FAKE NEWS tell you that there is big infighting in the Trump Admin. We are getting along great, and getting major things done!

2017-03-07T00:00:00+01:00 Lukk Our wonderful new Healthcare Bill is now out for review and negotiation. ObamaCare is a complete and total disaster - is imploding fast!

2017-03-07T00:00:00+01:00 Lukk 122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!

2017-03-06T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Nytt innreise­forbud Les saken Trump presenterer en revidert versjon av det omstridte innreiseforbudet, etter at det første ble stanset av retten.

2017-03-06T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Luksusreiser sprenger budsjettet Les saken Donald Trumps hyppige avbrekk fra presidentjobben i Det hvite hus og førstefamiliens mange reiser påfører amerikanske skattebetalere en saftig ekstraregning.

2017-03-06T00:00:00+01:00 Lukk New York Times avslører at folk uten bakgrunnssjekk har kunnet leie leilighet i bygningen der president Donald Trumps kone og barn bor. Utleier ba leietakerne si at de var hans gjester.

2017-03-04T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Påstår Obama-avlytting Les saken Trump hevder forgjengeren Barack Obama drev telefonavlytting av ham før valget i fjor. En talsmann for Obama avviser Trumps påstander.

2017-03-04T00:00:00+01:00 Lukk Krangel med Schwarzenegger Les saken Arnold Schwarzenegger ble kritisert av Donald Trump etter at han trakk seg som programleder for «The Celebrity Apprentice». Nå slår han tilbake.

2017-03-04T00:00:00+01:00 Lukk Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show

2017-03-04T00:00:00+01:00 Lukk Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

2017-03-03T00:00:00+01:00 Lukk Les saken Prio-direktør Kristian Berg Harpviken bekrefter at Donald Trump er blant de 318 personene som er nominert til Nobels Fredspris for 2017.

2017-03-03T00:00:00+01:00 Lukk We should start an immediate investigation into We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite!

2017-03-02T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Les saken Demokratenes Nancy Pelosi mener justisminister Jeff Sessions bør trekke seg etter at han hadde møter med Russlands ambassadør som han ikke fortalte Senatet om. Trump sier han har full tillit til sin justisminister.

2017-03-01T00:00:00+01:00 Lukk Roser Trumps tale Les saken Trump holder en mye omtalt tale til Kongressen. Han får skryt av flere eksperter etter å ha lagt seg på en mer forsonende linje enn tidligere.

2017-02-26T00:00:00+01:00 Lukk Russia talk is FAKE NEWS put out by the Dems, and played up by the media, in order to mask the big election defeat and the illegal leaks!

2017-02-25T00:00:00+01:00 Lukk Les saken Presidenten melder at han ikke kommer til å delta på den tradisjonsrike korrespondentmiddagen i Washington. William H. McRaven, den pensjonerte admiralen som var ansvarlig for operasjonen mot Osama bin Laden, sier Trumps mediehåndtering er den største trusselen mot demokratiet han noen gang har sett.

2017-02-25T00:00:00+01:00 Lukk I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!

2017-02-24T00:00:00+01:00 Lukk FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing FAKE NEWS media knowingly doesn't tell the truth. A great danger to our country. The failing @nytimes has become a joke. Likewise @CNN . Sad!

2017-02-23T00:00:00+01:00 Lukk Opphever toalett-direktiv Les saken Donald Trump opphever direktiv som gjør at transkjønnede skoleelever kan benytte toalett og garderobe som stemmer med deres opplevde kjønnsidentitet.

2017-02-20T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Les saken Militærveteranen Herbert Raymond McMaster blir utnevnt til ny nasjonal sikkerhetsrådgiver.

2017-02-20T00:00:00+01:00 Lukk Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT!

2017-02-19T00:00:00+01:00 Lukk My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.

2017-02-18T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt «Hendelsen» i Sverige Les saken Under en tale i Florida henviser Trump til en «hendelse» i Sverige dagen før. Dagen etter tar Sveriges ambassade i Washington kontakt med det amerikanske utenriksdepartementet for å få klarhet i Trumps underlige uttalelse.

2017-02-18T00:00:00+01:00 Lukk Kaller mediene «folkets fiende» Les saken Trump fortsetter sine voldsomme angrep på navngitte medier og fastslår at de er «det amerikanske folkets fiender».

2017-02-18T00:00:00+01:00 Lukk Don't believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it.

2017-02-17T00:00:00+01:00 Lukk "One of the most effective press conferences I've ever seen!" says Rush Limbaugh. Many agree.Yet FAKE MEDIA calls it differently! Dishonest

2017-02-17T00:00:00+01:00 Lukk The FAKE NEWS media (failing @NBCNews, @ABC, @CBS, The FAKE NEWS media (failing @nytimes @CNN ) is not my enemy, it is the enemy of the American People!

2017-02-16T00:00:00+01:00 Lukk Refser pressen og hyller seg selv Les saken President Trump holdt en time lang pressekonferanse der han kom med gjentatte angrep på mediene mens han sa at hans «administrasjon går som en finjustert maskin».

2017-02-16T00:00:00+01:00 Lukk Trumps kandidat til posten som arbeidsminister, Andrew Puzder, trakk overraskende sitt kandidatur.

2017-02-15T00:00:00+01:00 Lukk Foto: AP Les saken Etter et møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu uttaler Trump at han ikke lenger ser på en tostatsløsning som eneste løsning på Israel-Palestina-konflikten.

2017-02-15T00:00:00+01:00 Lukk The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American!t

2017-02-14T00:00:00+01:00 Lukk Hevder Russland-kontakt Les saken New York Times og CNN melder at telefonlogger og avlyttede samtaler viser at medlemmer av Trumps valgkamp og andre medarbeidere av Trump hadde gjentatt kontakt med høytstående medlemmer av russisk etterretning.

2017-02-13T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Sikkerhets­rådgiver går av Les saken Nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn går av etter å ha innrømmet å etter å ha unlatt å fortelle visepresident Mike Pence om samtaler han har hatt med Russlands ambassadør.

2017-02-11T00:00:00+01:00 Lukk Japan-besøk Japans statsminister Shinzo Abe er på besøk i USA og Trump tar han med til Florida der de blant annet spiller golf.

2017-02-11T00:00:00+01:00 Lukk I am so proud of my daughter Ivanka. To be abused and treated so badly by the media, and to still hold her head so high, is truly wonderful!

2017-02-09T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Raser etter å ha tapt anke Les saken Presidenten får ikke medhold i en ankedomstol i California. Dermed blir innreiseforbudet, som en lavere domstol har stoppet, ikke gjeninnført. Minutter etter rettens avgjørelse tordner Trump på twitter: «SER DERE I RETTEN. DETTE HANDLER OM SIKKERHETEN TIL NASJONEN VÅR»

2017-02-09T00:00:00+01:00 Lukk Rådgiver: Kjøp Ivankas klær Les saken Trump angriper kleskjeden Nordstrom på Twitter etter at selskapet bestemmer seg for å slutte å selge produkter fra datteren Ivankas produksjon. Dagen etter oppfordrer Trumps rådgiver Kellyanne Conway i et intervju folk til å kjøpe kles- og smykkeproduktene til presidentens datter.

2017-02-09T00:00:00+01:00 Lukk SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

2017-02-08T00:00:00+01:00 Lukk My daughter Ivanka has been treated so unfairly by My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom . She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible!

2017-02-07T00:00:00+01:00 Lukk Betsy DeVos blir med hårfin margin godkjent som utdanningsminister. Visepresident Mike Pence må bruke sin stemme for å få henne valgt.

2017-02-07T00:00:00+01:00 Lukk Saksøker tabloidgigant Les saken USAs førstedame Melania Trump krever 150 millioner dollar i oppreisning av selskapet bak tabloidavisen Daily Mail etter at avisen publiserte rykter om at hun skal ha jobbet som eskortepike.

2017-02-07T00:00:00+01:00 Lukk It is a disgrace that my full Cabinet is still not in place, the longest such delay in the history of our country. Obstruction by Democrats!

2017-02-06T00:00:00+01:00 Lukk Les saken I en tale til militære ledere i Florida anklager Trump media for å skjule terrorhandlinger. På Twitter skriver Trump i et nytt angrep på media at «alle negative målinger er falske nyheter».

2017-02-06T00:00:00+01:00 Lukk Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

2017-02-05T00:00:00+01:00 Lukk Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

2017-02-04T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Stanser innreiseforbud Les saken Den føderale dommeren James Robart utsteder en landsomfattende midlertidig forføyning som setter innreiseforbudet til side, fordi han mener det er i strid med grunnloven. Trump skjeller ut dommeren på Twitter.

2017-02-04T00:00:00+01:00 Lukk The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!

2017-02-03T00:00:00+01:00 Lukk Les saken Donald Trumps seniorrådgiver Kellyanne Conway er i hardt vær etter å ha anklaget to irakiske flyktninger for en massakre som aldri har funnet sted.

2017-02-03T00:00:00+01:00 Lukk The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!

2017-02-03T00:00:00+01:00 Lukk Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!

2017-02-02T00:00:00+01:00 Lukk VG oppsummerer de første 14 dagene Les saken

2017-02-02T00:00:00+01:00 Lukk Truer med soldater Les saken Trump truer med å sende amerikanske soldater til Mexico for å stoppe det han kaller «bad hombres», med mindre myndighetene gjør mer for å kontrollere dem.

2017-02-01T00:00:00+01:00 Lukk Everybody is arguing whether or not it is a BAN. Call it what you want, it is about keeping bad people (with bad intentions) out of country!

2017-01-31T00:00:00+01:00 Lukk Foto: Reuters Les saken EU-president Donald Tusk omtaler USAs nye regjering som en av flere trusler mot EU.

2017-01-31T00:00:00+01:00 Lukk Bred støtte til innreiseforbud Les saken En meningsmåling viser bred støtte til presidentens omstridte innreiseforbud. Hele 49 prosent av de spurte at de «sterkt» eller «delvis» støtter presidentordren.

2017-01-31T00:00:00+01:00 Lukk Foto: NTB scanpix Maddes mann ut mot Trump Les saken Prinsesse Madeleines ektemann, Chris O'Neill, hudfletter USAs nyinnsatte president på Instagram. O'Neill sier han skammer seg over å være amerikansk.

2017-01-30T00:00:00+01:00 Lukk Barack Obama går til det uvanlige skritt å kritisere sin etterfølger, og sier han støtter protestene mot innreiseforbudet.

2017-01-30T00:00:00+01:00 Lukk If the ban were announced with a one week notice, the "bad" would rush into our country during that week. A lot of bad "dudes" out there!

2017-01-29T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Bannon inn i sikkerhetsråd Les saken Donald Trumps kontroversielle sjefstrateg Steve Bannon utnevnes til fast medlem i USAs nasjonale sikkerhetsråd.

2017-01-28T00:00:00+01:00 Lukk Foto: Reuters På telefon med Putin Les saken Trump og Russlands president Vladimir Putin drøftet Syria og Ukraina på telefonen. Kreml sier i en uttalelse at begge parter viste at de var klare for et aktivt felles arbeid for å stabilisere og utvikle russisk-amerikansk samarbeid.

2017-01-28T00:00:00+01:00 Lukk Foto: NTB scanpix – Europa må stå sammen mot Trump Les saken Frankrikes president François Hollande oppfordrer Europa til å stå sammen mot det han omtaler som president Donald Trumps kontroversielle politikk.

2017-01-28T00:00:00+01:00 Lukk Foto: Reuters Zuckerberg ut mot Trump Les saken Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg går ut på sin egen Facebook-side og uttrykker sin bekymring. Innlegget kommer dagen etter at Donald Trump har signert presidentordren som midlertidig stanser innvandringen fra flere land.

2017-01-28T00:00:00+01:00 Lukk The failing The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS!

2017-01-27T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Strammer inn for muslimer Les saken President Donald Trump utsteder en ordre om øyeblikkelige innstramminger i hvem som slipper inn i USA. Begrensningene gjelder for borgere i sju muslimske land.

2017-01-26T00:00:00+01:00 Lukk Mexicos president avlyser møte Les saken Mexicos president Enrique Peña Nieto avlyser det planlagte møtet med president Donald Trump. Avlysningen kom få timer etter at Trump truet med å avlyse møtet om ikke Mexico betaler for muren.

2017-01-25T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Signerte ordre om Mexico-mur Les saken Donald Trump signerte en ordre om å bygge en mur mot Mexico – og sier at byggingen starter snart. Samtidig fastholder han at meksikanerne skal ta regningen.

2017-01-25T00:00:00+01:00 Lukk Beordrer gransking av valgfusk Trump beordrer gransking av det han kaller valgfusk under presidentvalget.

2017-01-24T00:00:00+01:00 Lukk Suspenderes etter Trump-hån Les saken Satireforfatteren Katie Rich ble suspendert fra det amerikanske talkshowet Saturday Night Live, etter å ha tvitret at president Donald Trumps sønn, Barron (10), vil komme til å bli en skoleskyter.

2017-01-24T00:00:00+01:00 Lukk Det hvite hus varslet Kina at USA vil forsvare sine og internasjonale interesser i Sør-Kinahavet, der Kina og andre land gjør krav på havområder og omstridte øyer.

2017-01-24T00:00:00+01:00 Lukk Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

2017-01-23T00:00:00+01:00 Lukk Signerer flere presidentordrer Les saken Trump utsteder tre kontroversielle presidentordrer. Den ene går ut på at USA trekker seg fra frihandelsavtalen TPP mellom USA og Stillehavsregionen.

2017-01-23T00:00:00+01:00 Lukk Rådgiver Kellyanne Conway gjorde det klart at Trump ikke kommer til å offentliggjøre sine selvangivelser.

2017-01-23T00:00:00+01:00 Lukk En svensk lokalpolitiker trekker seg fra sine verv etter å ha skrevet et Facebook-innlegg der han spurte om «noen kunne skyte» president Donald Trump.

2017-01-22T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Foto: AP «Alternative fakta» Les saken Trumps rådgiver Kellyanne Conway introduserte uttrykket «alternative fakta» da hun skulle forsvare hvorfor pressetalsmann Sean Spicer dagen før hadde kommet med uttalelser som beviselig var feil.

2017-01-22T00:00:00+01:00 Lukk Demonstranter tok til gatene Les saken Rundt en halv million mennesker deltok i en demonstrasjon mot den nyinnsatte presidenten i Washington. Lignende demonstrasjoner ble arrangert over hele USA. Også i Norge tar folk til gatene.

2017-01-22T00:00:00+01:00 Lukk Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.

2017-01-22T00:00:00+01:00 Lukk Wow, television ratings just out: 31 million people watched the Inauguration, 11 million more than the very good ratings from 4 years ago!

2017-01-21T00:00:00+01:00 Lukk Til frontalangrep på pressen Les saken Trump besøkte hovedkvarteret til CIA og anklaget media for å lyve om hvor mange som var til stede under innsettelsen hans dagen før.

2017-01-21T00:00:00+01:00 Lukk Trump signerer sin første presidentordre, som handlet om å begrense «byrden» ved Obamacare.

2017-01-20T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Holder insettelses­tale Les saken I sin tiltredelsestale går Trump til angrep på eliten i Washington DC og sa at han «skal gi makten tilbake til det amerikanske folket».

2017-01-20T00:00:00+01:00 Lukk Høydepunkt Avlegger eden Les saken Donald Trump avlegger eden som USAs 45. president.

2017-01-20T00:00:00+01:00 Lukk På sin første dag på jobb varsler Trump at USA skal utvikle et nytt forsvarssystem mot rakettangrep fra land som Iran og Nord-Korea