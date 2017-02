Under Obama ble Mexico definert som en av USAs viktigste og mest verdifulle partnere. Trump på sin side definerte nabolandet som en uvenn fra dag én i valgkampen. Han mente det flyttet alt for mange amerikanske jobber dit, og kalte Mexicanerne som emigrerte til USA voldtektsmenn. Løftet om å skille de to landene med en mur ble et av hans varemerker.

Som president undertegnet Trump nesten umiddelbart en ordre som skal sette i gang arbeidet med å bygge muren, og foreslo å innføre en 20 prosent straffeskatt for å tvinge mexicanerne til å betale for den. I en telefonsamtale med nabolandets president truet han med å sende soldater til landet, og forholdet har allerede surnet såpass at et planlagt statsbesøk er avlyst.