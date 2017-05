– Idealet var vegg-i-vegg. Det var ingen tvil om det. Så måtte man vurdere det opp mot hvilke konsekvenser det får for fremdriften, og hvilke økonomiske konsekvenser det ville få. Målet har hele tiden vært å få samlokalisering i størst mulig grad.

I et brev dagen etter krisemøtet ga departementet POD en leksjon i at Stortinget og Regjeringen hadde «vedtatt at å samlokalisere politiets operasjonssentraler med brann og redningsetatens sentraler, og at de nye sentralene skal klargjøres slik at helsetjenestens AMK-sentraler også kan plasseres samme sted».

Grunnen til at helse ikke skulle samlokaliseres med de to andre etatene umiddelbart, var at Helsedepartementet først ville ha en egen utredning om konsekvensene dette ville få for AMK-sentralene.

Tidligere justisminister Anders Anundsen, sier til VG at det aldri var noe tvil om hva bestillingen fra hans departement var.

– Hans Bakke i POD sier at det nærmest var et sjokk for dem da du presiserte vegg-i-vegg, som de oppfattet som en helt ny beskjed. Hadde ikke du vært tydelig på dette tidligere?

– Jeg oppfattet ikke det som en ny beskjed fra oss. Og jeg ble veldig overrasket da de presenterte løsninger som var i strid med det som var det nasjonale nødmeldingsprosjektets grunnkonsept. For det har vært fundamentet hele veien.

– Skjønte du at de hadde fått sjokk?

– Nei, men jeg skjønte jo at de hadde arbeidet med en annen løsning. For oss var det veldig viktig at man skulle ta vare på det som var Drammens-modellen.

Det var ikke bare under terrorangrepet 22. juli at operasjonssentralene hadde sviktet.

En mørk høstdag i november 2013 ble Norge igjen rystet av tragedie. Valdresekspressen var på vei fra Vestlandet til hovedstaden da den cirka klokken 17.00 bråstoppet ved Holsbruvatnet på riksvei 53 mellom Årdal og Tyin.

Bussen sto stille i omtrent seks minutter før den trillet bakover. Antakelig var det da bussjåfør Arve Kvernhaug, og passasjerene Brahim Khoya og Margaret Molland Sand ble drept med slagvåpen og kniv.

«Noen har kapret bussen og drept mange» var den dramatiske meldinger fra forbipasserende som stoppet bilene sine oppe på fjellet, og etterhvert fikk varslet AMK-sentralen. Det kom frem da NRK fikk tilgang på lydloggene etter trippeldrapet.

Hør lydloggene fra trippeldrapet på Valdresekspressen nedenfor: