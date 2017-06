Det er torpedoen som snakker på lydopptaket.

Torpedo-opptakene skal ha blitt gjort fra 2005 og fremover, men hvor lenge er ikke Per Orveland sikker på. De inneholder seks samtaler mellom Orveland og Iversen, og har en total varighet på nesten 30 minutter.

Opptakene ble gjort med en analog båndopptager med kassett. Det er derfor ikke mulig å verifisere når opptakene ble gjort. VG har digitalisert opptakene etter å ha fått tilgang til dem. Lydstrekk hvor det snakkes om private ting og utenforstående personer er redigert bort.

I det første opptaket snakker Iversen om at han akkurat har sluppet ut av varetekt, noe han gjorde rundt årsskiftet 2004/2005, etter å ha skutt Christer Tromsdal.

I opptaket hevder torpedoen at han har jobbet for Røkke – og at det skal ha sammenheng med «det fitte-sertifikatet hans». Videre sier Iversen at han har «vært “stand by” i tjuefire timer i døgnet i fem år».

I det siste av opptakene skjer en pengeoverlevering, ifølge Orveland. I opptaket sier 67-åringen til Iversen at han har med seg to bæreposer, og at han anslår at det er et «par millioner» i posene. Videre blir det sagt at de er hentet hos «Kjell Inge».

– Jeg ville ha på bånd at det kun var penger det dreide seg om. Det var derfor jeg hadde rådført meg med en advokat i forkant – om det var ulovlig å frakte penger fra en person til en annen. Svaret fra advokaten, var som sagt nei, sier Orveland.

– Hvorfor har du ikke opptak av da du hentet pengene hos Kjell Inge Røkke?

– På det tidspunktet tok jeg ikke opp samtalene jeg hadde med ham. Det var først senere, da jeg forsto at han ikke hadde planer om å oppfylle gaveløftet, at jeg begynte å gjøre opptak av Kjell Inge Røkke, forklarer Orveland.

Også torpedo-opptakene skal ha blitt gjort i skjul, uten at Iversen visste om det, ifølge Orveland.

I oktober 2012, etter Orvelands første søksmål mot Røkke, ble flere av torpedo-opptakene spilt av under et møte i lokalene til Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson i Oslo. Iversen ble rasende og skal ha opptrådt truende overfor Orveland, da han hørte opptakene.

Advokat Morten Furuholmen var der sammen med Orveland, mens Iversen ikke ble bistått av noen advokat.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et møte i sakens anledning, men kan ikke kommentere innholdet i møtet, sier Furuholmen.

Til stede var også Røkkes advokat, John Christian Elden.

– Det var Jan Erik Iversen som tok initiativ til dette møtet, fordi han følte seg presset av Per Orveland, som hadde truet med å offentliggjøre lydopptak av samtaler som de to hadde hatt. Det var i hvert fall det han sa da han kontaktet meg. Jeg var der som Røkkes advokat, for Røkke ville ikke selv være med på et slikt møte, og ba meg undersøke hva det gjaldt, sier Elden.

Ifølge Elden mente Iversen at opptakene også ville gå utover Røkke, dersom de ble kjent.

– Budskapet til meg da jeg gikk derfra, var at jeg måtte sørge for å finne en løsning mellom Røkke og Orveland, slik at Iversen ikke ble lidende av dette. Jeg videreformidlet det som kom frem på møtet til Røkke, men vi ga et klart svar tilbake om at Røkke ikke lot seg presse, sier Elden.

På direkte spørsmål om Røkke mener Iversen har vært en del av et utpressingsforsøk, svarer Elden følgende:

– Vi har ingen oppfatning av at Jannik har noen rolle i Orvelands spill.

Iversen har ikke ønsket å kommentere innholdet på opptakene. Torpedoen svarte følgende da VG i september i fjor forklarte hvorfor det var et ønske om å snakke med ham:

– Hva er dette her for noe fuckings, jævla bullshit?

Deretter brøt han telefonsamtalen.

Se VG ringer torpedoen i klippet nedenfor.