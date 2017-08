Mourinhos debutsesong var ingen underholdende affære, men ble reddet inn av finaleseieren i Europa League. Nå er portugiseren inne i sin andre sesong, og det er da han er best: Siden 2012 har Mourinho alltid vunnet ligaen i sin andre sesong i klubbene han har trent.

United virker avhengige av stor forbedring dersom det skal skje igjen, og overgangsvinduet gir grunn til optimisme: Victor Lindelöf tilbyr flere løsninger i forsvar, Nemanja Matic fremstår som den defensive brikken laget manglet på midtbanen, og Romelu Lukaku er en målgarantist i Premier League.

Igjen er forventningene størst til Paul Pogba, som måtte tåle mye kritikk forrige sesong. Nå ligger forholdene til rette for at han kan blomstre: Matic-signeringen vil gi ham mer frihet til å angripe, presset er ikke like stort nå som markedet har vist at 100 millioner pund for Pogba kanskje ikke var så ellevilt likevel, og franskmannen har sett meget lovende ut i oppkjøringen.

