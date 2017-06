Var hun alene på rommet?

Plaza-kvinnen (hvis det var henne) ringte til hotellet onsdag ettermiddag, endret ankomstdato til samme dag, og presiserte at de ville være to personer når de ankom. Hun oppga også vedkommendes navn, Lois Fergate.

Resepsjonist Evy Tudem Gjertsen er sikker på at hun så Plaza-kvinnen sammen med en mørkhåret mann foran skranken. Det forklarte hun for 22 år siden, og det fastholder hun nå. Hun er usikker på om mannen var med henne da hun kom. Overfor politiet beskrev hun mannen som en del høyere enn kvinnen, ca. 185 cm, og noe eldre, 35-40 år.

Resepsjonist Sascha René Anonsen sjekket henne inn samme kveld. Han har et vagt minne om at kvinnen sto alene foran resepsjonen da hun skrev seg inn og fikk nøkkelkort til rommet, men kan ikke si det sikkert.

Tudem Gjertsen tør ikke si om hun så dem ved innsjekking eller senere på kvelden. Hun har en fornemmelse av at mannen rakte penger, muligens dollar, over disken for å veksle dem

Ingen har gjort observasjoner av noen mannlig gjest på rom 2805. Parfymen som ble funnet, var en herreparfyme. Det eneste fingeravtrykket som ble funnet på flasken, var Plaza-kvinnens eget.

Sengen var gjort i stand til to personer, men Plaza-kvinnen fjernet selv den ene dynen. Da rommet ble rengjort neste dag, ble dynen lagt i garderobeskapet, og sengen redd opp for kun én person. VGs undersøkelser har vist at kvinnen var borte fra rommet et helt døgn, inkludert natt til fredag. Fredag kveld var sengen fremdeles bare gjort i stand til én person, med én dyne. Da Plaza-kvinnen ble funnet død lørdag kveld, lå det imidlertid plutselig to dyner i sengen, på hver sin side av sengen.