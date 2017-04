Syv dager i Nord-Korea

Gå til dag: 1

2

3

4

5

6

7

Røyken fra kullkraftverket driver inn mot byen. Det er tidlig søndag morgen. Vi er på vei ut av hovedstaden. Fra bussvinduet ser vi over en lav mur. En mann varmer seg ved et bål. En hund vimser rundt. Kanskje det er den vi hørte i går kveld.

På den islagte elva strømmer fiskerne ut for å pilke i kulden. Det er åtte–ti minusgrader, pastellfargene glir over i hverandre.

Den nordkoreanske landsbygda ligger foran oss. For bare fem måneder siden måtte landets viseutenriksminister pakke sammen i Pyongyang og flytte med familien hit ut. Thae Yong Ho, Nord-Koreas profilerte viseambassadør til Storbritannia, hoppet av i august i fjor. Reaksjonen for den ansvarlige var tvangsflytting ut fra byen, skriver NK News.

Sletten rundt hovedstaden er Nord-Koreas beste jordbruksområde. Nå kommer de mot oss, de som lever her. De fleste går, alene eller i små grupper. Noen sykler, rette i ryggen, på sykler med høye styrer. Noen står i veikanten og venter.

– Det er arbeidere som er på vei for å utføre en jobb på kollektivbruket, forklarer den prisbelønte forfatteren Paul French.

– Gårdene er kjempestore, bussene er i elendig stand, og de har ikke drivstoff. Folk går langt og er slitne når de endelig kommer fram. Så skal de gjøre jobben de er satt til, før de skal gå tilbake samme vei. På vei hjem skal de kanskje delta på et politisk møte. Sløsingen av tid, energi og ressurser er utrolig, sier French.

På landet

De fleste nordkoreanere bor her ute mellom fjellene. De er ikke privilegerte byboere. De er arbeidere med solsvidde ansikter som skal skaffe folket mat. Ris, poteter, mais, frukttrær. Hver lille jordlapp er dyrket.

Avisen Daily NK har anonyme kilder i Ryanggang-provinsen, på grensen til Kina. De beskriver sult og feilernæring. Det er ikke nok poteter til å stille sulten på slutten av vinteren.

– Folk har ikke mat. Mer enn 60 prosent av innbyggerne sulter, sier en kilde i et telefonintervju med avisen 31. mars.

Her vi rister over betongdekket på vei mot øst, ser vi stier føre opp til bebyggelsen i dalsidene. De ender oppe ved grupper av små hvite, lave murhus som ligger rundt større bygg på kollektivbruket. Røyken stiger fra noen av husene. Ingen kraftlinjer krysser landskapet. Husene ser kalde ut.

Meldingene fra fjellområdene i vest er illevarslende. Det var hungersnød i Nord-Korea på nittitallet. Bildene av radmagre barn sjokkerte verden.

Professor Andrej Lankov ved Kookmin-universitetet er en anerkjent ekspert på Nord-Korea. Han mener at sult er en av de mange mytene om Nord-Korea som nå bør avlives.

– Matvaresituasjonen er fortsatt vanskelig. Noen er alvorlig feilernærte. Men de sulter ikke lenger, sier Lankov i en spørsmål/svar-runde med leserne av North Korea News.

Vi har nettopp kjørt forbi en oksekjerre og en mager arbeider. Fotografene hever kameraene.

– No. no, no, sier guiden.

– Hvorfor kan vi ikke ta det bildet?

– Folk kan misforstå, svarer han.

– Vi ser mennesker langs veien her som ser fattige ut. Hva slags hjelp får de?

– Hva mener du med fattige? svarer guiden.

Han liker ikke spørsmålet. Det lattermilde guiden er skarp i stemmen.

– De som strever med å skaffe seg mat og å dekke basisbehovene, svarer vi.

Vi skynder oss å legge til at både rike Norge, USA og landene i Europa har fattige innbyggere, mennesker som trenger hjelp for å klare seg.

– Jeg er enig i at det er forskjell på levekårene. Men jeg er ikke enige i at de er fattige. De får det de trenger, sier guiden.

– De får de matkupongene de trenger?

– Ja, ja, ja, sier guiden.

Nede på et jorde er fire mennesker samlet rundt et tre. En av dem har klatret opp i treet og strekker seg etter noe. Hva holder de på med?

I alle andre land ville vi bedt sjåføren stanse. Tolken ville ha gått sammen med oss bort til menneskene rundt treet. Vi ville spurt hvordan hverdagen deres er og fått svar, i hvertfall på noe av det vi lurer på. Det er utenkelig i Nord-Korea. Her er det straffbart å ha “uautoristert” kontakt med innbyggerne.

Rundt en sving kommer fire små mennesker mot oss. To voksne foran. To barn noen meter bak. De bærer store bunter med stokker på ryggen. Det ser blytungt ut. Er livet her så hardt som avhopperne beskriver det?

Forfatter Paul French mener at situasjonen for befolkningen har bedret seg de siste årene.

– Mange nordkoreanere har fått høyere levestandard. Den endringen stopper når du kjører ut av Pyongyang. På landsbygda er matrasjonene knappere, helsestellet dårligere og strømtilførselen enda mer ustabil, sier French til VG.

– Jeg husker nittitallet. Det var vanskelige år. Jeg husker at jeg var sulten, det var lite mat. Sånn er det heldigvis ikke lenger, sier sjefguiden.

Han bodde med foreldrene i Pyongyang. Nå har han og kona en kjøkkenhage på 12 kvadratmeter og dyrker tomater og agurker midt i byen.

– Hun er en bedre gartner enn jeg, sier han og ler.

Vi følger intenst med gjennom bussvinduet. Nordkoreanerne klarer seg ikke uten FN-hjelp. Flere steder møter vi de hvite Landcruiserne. Folket trenger ekstra mat. Det trenger hjelp til å modernisere jordbruket. FN prioriterer gravide og barn. I 2015 var det tørke. Matproduksjonen falt med 11 prosent. Fjorårets avlinger var gode. Likevel mener FN at 70 prosent av innbyggerne har en sårbar mattilgang.

Betongklosser ved bro

Soldater ser oss. Vi ser dem følge oss med blikket når sjåføren senker farten og passerer kontrollpostene. Det er ikke langt mellom de solide betongsperrene som kan blokkere veien hvis fienden ruller inn. Vi vinkes videre. Vi er gjester i landet på reise med regimets guider. Vi får passere. For Nord-Koreas egne innbyggere er det strenge regler for reising i landet. De må ha tillatelse før de forflytter seg mellom provinsene.

Inne i en mørk tunnel skvetter vi til: En kvinne sitter på huk og hakker is av veibanen. De hakker i islagte svinger også, grupper av mennesker sitter på huk og går løs på isen med håndkraft for å gjøre veien tryggere.

Vi har sett hundrevis av arbeidere med uttrykksløse ansikter på vei for å utføre oppgaver noen har pålagt dem. Fra bussvinduet har vi sett etter glimt av glede, latter og menneskelighet.

Da kommer de syklende, fire menn med brede smil. De ler, de snur seg mot hverandre og slenger kommentarer. Kanskje er arbeidsdagen slutt. Kanskje har den vært OK. Kanskje skal de hjem til noen de er glade i. Kanskje venter noen med en klem og et varmt måltid. Kanskje kjenner også de at vårsola varmer, denne fine ettermiddagen i Utenforlandet.

Kastesystem

Storbyen Pyongyang har høyhus, arbeidsplasser, monumenter, brede veier, metro, svømmehall og tivoli. Vi sitter langt bak i bussen og snakker lavt om hvordan det kan være så store forskjeller på levekårene i sosialiststaten.

Forklaringen er kastesystemet Songbun. Det er de født inn i.

På 1960-tallet bakgrunnsjekket Kim Il-sung alle innbyggerne. De ble delt i hovedgruppene lojale, vaklende og fiendtlige. I tillegg er det et femtitall undergrupper.

Folk jobber med veien ved en liten bro.

25 prosent ble funnet lojale. Det ga muligheter til å få en god jobb og et liv blant de privilegerte.

55 prosent kunne ikke myndighetene stole helt på.

20 prosent hadde hatt bestefedre i jobb for den japanske okkupasjonsmakten. For dem ventet et hardt arbeidsliv på landsbygda.

Det er disse vi nå farer forbi. Finnes det sosial mobilitet i dette landet. Kan man jobbe seg ut av det fysiske slitet?

– Det er fortsatt veldig vanskelig for ungdom fra bondefamilier å få en mulighet i byen. Livet er i høy grad politisk styrt, sier forfatter Paul French til VG.

– Familiebakgrunnen er fortsatt viktig. Men det skjer endringer. Penger er i ferd med å bli viktigere enn sosial bakgrunn, skriver professor Lankov i sin spalte i NK News.

Kims paradis for barn

– Hvordan skal jeg kunne beskrive hva jeg følte? Jeg bare gråt, sier den unge kvinnelige guiden.

Vi har bedt henne fortelle hvordan det var å ha landets store leder på besøk på Wonsans internasjonale sommerskole for barn.

Vi har kommet til Wonsan, Nord-Koreas sommerby, landets femte største med 330 000 innbyggere. Sosialiststatens Ibiza der de rike og vakre samles på strendene om sommeren.

Her har Kim-familien en av sine ferieresidenser. Stranda er lang og hvit – en av Nord-Koreas vakreste.

I havnen i denne byen skal den avdankede basketstjernen Dennis Rodman ha tilbrakt timer i baren under sitt besøk hos vennen, den nordkoreanske lederen Kim Jong-un. Her ligger Kims spesialbestilte 95 fot store Princess-yacht og en enda større båt utstyrt med et overdekket svømmebasseng.

Feriekolonien i utkanten av byen er nordkoreanske elitebarns Lykkeland, med alt som tenkes kan av sport, lek og lære-fasiliteter.

Den unge guidens store dag var 5.juli 2014. Da besøkte den store leder Kim Jong-un de priviligerte barnas boltreplass. Hun var der. Ingen nordkoreaner glemmer noensinne møtet med nasjonens kjære kamerat.

Da VG endelig ankommer feriekolonien, har alle barna nettopp reist fra stedet.

Sønner og døtre av de privilegerte i Pyongyang premieres med opphold i en uke eller to, ofte sammen med barn fra Nord-Koreas venneland. Her har det vært barn fra blant annet Russland, Somalia, Bulgaria, Benin og Burkina Faso.

Vi vises rundt etter et obligatorisk bukk foran maleriet av Kim Il-sung. I dagene som kommer skal vi møte mange guider. Alle forteller med innlevelse om engasjementet lederne viser for stedet.

– Han sjekket skliene og gikk personlig gjennom stedet for å forsikre seg at alt var i orden til barna skulle komme, sier kvinnen.

– Så stor er lederens omsorg for sitt folk, forteller guidene – igjen og igjen.

Mikrofon i blomserpotta?

Vi skal videre mot skisenteret Masikryong. Først er det lunsj og nå splittes gruppen. Restauranten har blondegardiner og plastduk på bordene. Guidene setter seg ned. Et hyggelig sted, tenker vi og henger fra oss jakkene.

Men nei, vi blir vinket videre til et rom lenger inn. Hvorforskal vi spise alene? Her inne, uten vinduer. Skal de lytte på oss? Tror de at vi sier mer når vi er alene? Vi demper stemmen automatisk. Har de plassert en mikrofon i plastblomsten. Er det kanskje festet en under bordet?

Veien til skisenteret går gjennom det karrige fjellandskapet der vi så arbeiderne kjemper for føden. Vi skal opp til 800 mete

r over havet, til femstjernershotellet som ble åpnet for to år siden.

Det ligger der som et bygg fra en annen verden. Parkeringsplassen blir håndkostet av arbeidere. Brøytekantene er knivskarpe.

Parkeringsplass måkes for hånd

Amerikanske CIA mener Nord-Koreas økonomi er på nivå med Sierra Leone, et av Afrikas fattigste land. Sørkoreanske forskere mener naboen i nord er enda fattigere. Hvem har råd til å sjekke inn her?

Elitens tumleplass

Et øyeblikk tror vi knapt det vi ser: Ut av hotelldøra kommer han. Jakken er kort og svart. Håret er det karakteristiske: Kort på sidene og i nakken, lengre på toppen. Han har tre damer på slep og et bredt glis. Vi stirrer vantro på vei inn mot resepsjonen. Mannen som kommer imot oss er dønn lik den store leder.

Det er ikke Kim Jong-un. Men det er definitivt en som gjerne vil ligne på ham.

– Hvem er gjestene her? spør vi.

– De er vanlige folk.

– Hvor mye betaler de for rommet?

Vi får aldri svar.

Stedets kvinnelige guide forteller oss at resorten ble bygget for at alle nordkoreanere skulle kunne enjoy the highest level of civilization. Folket skulle få nyte det beste sivilisasjonen kan by på.

Masikryong har fem stjerner. Det kunne vært Hemsedal eller St. Anton. Balkongen på rommet vender mot slalåmbakken. De ivrigste slalåmkjørerne tar en siste tur opp. Nord-Koreas populære kvinneband Morangbo synger på storskjermen, og snart er det bare den ene flomlyste bakken som er åpen.

I naborommet bor russiske journalister. De forteller storøyd om turen til Wonsan.

– Der så vi en Bentley! En Bentley her, i Nord-Korea. Den var parkert utenfor der vi spiste. Det er nesten utenkelig med en sånn bil i dette landet. Hvem eier den? Det skjer ting her også, sier de oppspilt.

– Hva har vi opplevd i dag? sier vi når vi lukker døra til rommet. Skravla går, litt for fritt. Vi stopper opp, trekker ut kontakten til telefonen på rommet. Så tar vi grepet vi bare har sett på spionfilmer: Vi går inn på badet, åpner kranene i vasken og diskuterer lavt:

Hva er det egentlig vi har sett i dag? Tror du de vi så langs veien har sovet ute? Er de så fattige at de må gå til Pyongyang? Tror du de avlyttet oss under lunsjen?