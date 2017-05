– Man kan stille spørsmålstegn ved nytten Olje for utvikling utgjør for befolkningen i en del av disse landene, gitt de regimene de har. Angola er det klareste eksempelet. Det er opplagt at deltakelsen ikke er begrunnet i et ønske om å få til utvikling fra regimets side, men for at det skal se ut som at myndighetene bruker ressursinntektene fornuftig, sier han.

CMI-forsker Tjønneland mener på sin side at faglig rådgivning på forvaltning av naturressurser i seg selv kan være god bistand.

– Men selv på god bistand, må man passe på at kostnadene ved forvaltning og innleide konsulenter ikke blir for høye, noe de synes å ha vært i dette tilfellet. Dette handler dels om at for lite av bistandspengene når frem til de som trenger dem, og dels om at saker som dette gir bistand et dårlig ry, noe som kan svekke dens legitimitet, sier han.

Norad burde ha bedre kontroll, mener Tjønneland.

– Å få styring på konsulentbruken er svaret her, sier seniorforskeren.

27 reiser på businessclass

I forbindelse med VGs omtale av den såkalte ILPI-saken i fjor høst, opplyste Norads kommunikasjonsdirektør Eva Bratholm at vanlige Norad-ansatte som hovedregel skal fly økonomiklasse.