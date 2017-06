Livet etter IS

Innbyggerne i de frigjorte delene av Mosul vender tilbake til hverdagen. Nå selges blant annet mobiltelefoner og sexy undertøy på markedet. Noe som var utenkelig da IS styrte.

Akram Muhamed (47) selger sexy dameundertøy, som var forbudt under IS, men som nå er populært igjen, hevder han. – Disse flotte varene kunne jeg ikke ha fremme i butikken. Jeg kunne bare selge sjampo og andre hårprodukter. Men nå kan Mosuls kvinner kjøpe slike ting igjen, så dette undertøyet er et symbol på vår frihet.

Gazal Dahan (70) viser VG bilder av sine tre sønner: Ahmad (26), Sa’ad (31) og Ali (36). De to første ble henrettet på grusomt vis av IS, beskyldt for å være desertører. Den tredje ble skutt tre ganger og er blitt lam. – Sønnene mine forsøkte å flykte til den irakiske hæren, men de ble tatt. Den ene er fortsatt skadet etter å ha blitt skutt under flukten. De to yngste ble drept ved at de bandt dem opp i to strømmaster, så skjøt de dem, og lot likene henge der for å skremme andre fra å rømme. IS er barbarer, de er ikke muslimer, sier Gazal.

Husain (35) selger grønnsaker vegg-i-vegg med et bygg som er totalt smadret. Prisene var ti ganger høyere under IS, og tilgangen på mat dårlig, forteller han. –Takk gud for at jeg var ikke var på jobb da bomben falt, og for at min butikk fortsatt står oppreist. Nå kommer kundene tilbake. Før var det nesten umulig å få tak i varer å selge. Alt var så dyrt, bare IS hadde penger nok. Ett kilo tomater kostet 8000 dinarer på det meste, nå koster det 500 dinarer, forteller Husain.