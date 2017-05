Da etterforskerne ransaket boligene til Eirik Jensen og Gjermund Cappelen fant de to Nokia N73 mobiltelefoner med krypteringsprogrammet Secure Call.



I telefonen som ble funnet hos Cappelen var det lagret en kontakt under navnet «Mr. Good». Ifølge Cappelen er det politimannen Eirik Jensen som skjuler bak seg kallenavnet. Jensen har avvist at han er «Mr. Good».



Spesialenheten for politisaker har gjennomført tekstanalyse på meldingene og mener skrivemåten avslører Eirik Jensen som «Mr. Good». De mener hans bruk av forkortelsene og særegne tegnsetting skiller ham fra andre som har sendt tekstmeldinger til Cappelen.

Se hele tidslinjen ⌄ Desember 2009 «Mr. Good» «Mr. Good», som Spesialenheten mener er Eirik Jensen, benytter et nederlandsk mobilnummer. Jensens forklaring Cappelens forklaring onsdag - 02.12.2009 gjermund cappelen - 14:34 Hallo hvordan går det? Er fortsatt på tur. Hjemme mandag. Mulig noen skulle se på byggeprosjektet før helgen. Kan du ringe på denne.? Ellers helt vanlig. eirik jensen eirik jensen - 18:06 Ok. Alt ok,! gjermund cappelen Eirik Jensen ringer Gjermund Cappelen. Samtalen varer i 42 sekunder. torsdag - 03.12.2009 gjermund cappelen - 12:51 I løpet av helgen. Kanskje allerede imorgen. mr good mr good - 13:00 Kontroll her gjermund cappelen mr good - 18:00 Stille. gjermund cappelen fredag - 04.12.2009 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 400 kilo i desember 2009. mr good - 00:54 Stille gjermund cappelen mr good - 06:56 Stille gjermund cappelen mr good - 10:09 Stille gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:14 Ok! mr good mr good - 10:20 Ja det ser bra ut.! gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:30 Supert! mr good mr good - 18:25 Stille som i graven her. gjermund cappelen lørdag - 05.12.2009 mr good - 15:52 Stille som i graven her. gjermund cappelen søndag - 06.12.2009 Gjermund Cappelen har booket om flybilletten og kommer hjem ett døgn tidligere enn beregnet fra Thailand. Han lander med flyet fra Bangkok kl. 06.45 gjermund cappelen - 15:44 Hjemme. Tror de er på plass. mr good mr good - 15:46 Ok.! gjermund cappelen mandag - 07.12.2009 gjermund cappelen - 00:00 Veldig tidlig frokost. mr good gjermund cappelen - 06:31 Våken? mr good Forsøk på samtale mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Varighet 0 sekunder. eirik jensen - 07:07 Veldig bra dag., gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:15 Tid til lunsj idag? hedmarkmannen hedmarkmannen - 09:29 Kl. 12 passer bra gjermund cappelen eirik jensen - 10:52 Gär d greit.? gjermund cappelen eirik jensen - 10:54 Gär d greit m anbudet.? gjermund cappelen tirsdag - 08.12.2009 eirik jensen - 11:24 Blir d noe i dag.? gjermund cappelen onsdag - 09.12.2009 eirik jensen - 10:02 Hei.! Har du noen antydning om tidspunkt.? gjermund cappelen eirik jensen - 10:32 Hei.? Når passer det? gjermund cappelen Spesialenheten mener det trolig var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund på ukjent sted mellom kl. 10:32 og kl. 19:53. eirik jensen - 19:53 Hei. Sjekket lista av 100 påmeldte var d kun 90 som mötte o gjermund cappelen eirik jensen - 19:55 Hei! Av 100 påmeldte, mötte kun 90...? gjermund cappelen eirik jensen - 19:56 Hei! Av 100 påmeldte, mötte kun 90...? gjermund cappelen eirik jensen - 19:58 Hei.! Av 100 mötte kun 90..? gjermund cappelen Eirik Jensen ringer Gjermund Cappelen, men får ikke svar. eirik jensen - 19:59 Hei.! Av 100 mötte kun 90..? gjermund cappelen eirik jensen - 20:02 Hei.! Av 100 mötte kun 90..? gjermund cappelen eirik jensen - 20:03 Hei.! Av 100 mötte kun 90..? gjermund cappelen eirik jensen - 20:11 Hei! av 100 påmeldte mötte kun 90..? gjermund cappelen onsdag - 16.12.2009 eirik jensen - 00:00 Hei. Skal vi prøve å få til en matbit før jul? gjermund cappelen torsdag - 17.12.2009 eirik jensen - 01:40 Hei. Skal vi prøve å få til en matbit før jul? gjermund cappelen fredag - 18.12.2009 Eirik Jensen setter inn 3.318 kroner på Årnes. Eirik Jensen setter inn 1.104 kroner på Årnes.

Ifølge tiltalen medvirket Jensen til innførsel av 700 kilo hasj fra Nederland i april og mai 2010. Etter disse to transportene skal Cappelen ha slitt med å skaffe hasj av god kvalitet – og han har i retten hevdet at Jensen begynte å mase, fordi fraværet av leveranser gjorde at han ikke fikk penger.



Eirik Jensen nekter straffskyld - både for narkotikasmugling og korrupsjon.



Sommeren 2010 ble Cappelen pågrepet av politiet på Maldivene for besittelse av fem gram heroin. Hasjsmugleren hadde ikke mulighet til å forlate landet, og sendte blant annet en e-post til Jensen hvor han ba om hjelp.



Cappelen sendte med en liste over myndighetspersoner med innflytelse på Maldivene. I retten fikk Jensen spørsmål om hvorfor han forsøkte å hjelpe Cappelen. Han sa han bare var menneskelig.

Se hele tidslinjen ⌄ Februar 2011 Operasjon Lagereske Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen varsler Gjermund Cappelen når Tollvesenet beslaglegger et narkotikaparti på Lørenskog. Jensens forklaring Cappelens forklaring tirsdag - 08.02.2011 Tollvesenet aksjonerer mot en trailer på Romerike. Dette loggføres på Politi Toll Oslo-kontoret samme ettermiddag. Senere på kvelden, også i politiets etterretningssystem Indicia. Kvantum oppgis til å være 250-400 kg hasj og marihuana. onsdag - 09.02.2011 9. februar er det aksjonsdag i Operasjon Banjul i Oslo-politiet. Spesielle operasjoner (SO) slår til mot 16 adresser og pågriper 33 personer. Det er stor aktivitet ved Seksjon for organisert kriminalitet både før og etter. eirik jensen - 08:50 Hvordan går det? gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:02 Bra! Mulig at det blir jobbing i huset imorgen. eirik jensen eirik jensen - 09:45 Det passer bra. Det er meldt fine arbeidsforhold. gjermund cappelen Jensen signerer operasjonsplanen for Banjul klokken 10. torsdag - 10.02.2011 eirik jensen - 14:23 Jepp gjermund cappelen eirik jensen - 14:23 Jepp gjermund cappelen eirik jensen - 17:23 Det samme. gjermund cappelen gjermund cappelen - 17:41 Får ikke svar. eirik jensen eirik jensen - 17:43 Ok, jeg jobber videre jeg, da. gjermund cappelen gjermund cappelen - 18:00 Bra. eirik jensen fredag - 11.02.2011 eirik jensen - 07:58 Stille men mye snø gjermund cappelen gjermund cappelen - 08:01 dritt med snøen. gjermund cappelen Klokken 09.45 blir hasjbeslaget på Lørenskog omtalt av nyhetsbyrået NTB. Lokalavisen Romerikes Blad omtalte saken kvelden i forveien, klokken 23. eirik jensen - 12:14 Fremdeles kun snøen som forsinket arbeidet. gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:14 Håper det. gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:43 Skulle vi se på dreneringen eller når tror du det passer? johan garbin johan garbin - 12:54 Venter på svar fra kommunen tar kontakt når jeg hører fra dem gjermund cappelen gjermund cappelen - 13:11 Håper de kommer på banen snart! Polakkene er klare til å grave opp under vinterhagen. Må vite hvor rørene går først. johan garbin eirik jensen - 13:34 EN MANN I GRØFTA,. SKAL se på skadene på BILEN! gjermund cappelen gjermund cappelen - 13:40 Ok. Skal vaske etterpå. eirik jensen eirik jensen - 13:43 Dette tar litt tid. Har ikke skadeomfang før den har vært på verkstedet. gjermund cappelen gjermund cappelen - 13:45 Uansett skal jeg vaske, så hvis du er i nærheten kunne vi ta en prat. eirik jensen eirik jensen - 13:46 Nei,. er på vei dit? gjermund cappelen eirik jensen - 17:03 Bil m 300 hk.. gikk på både bensin og diesel..ikke noe jeg vil tro vi skal fikse opp.. gjermund cappelen eirik jensen - 21:41 Stille.,og.,ro., gjermund cappelen gjermund cappelen - 21:42 Her og. Prøver å få info imorgen. God kveld! eirik jensen lørdag - 12.02.2011 eirik jensen - 09:48 Ok er p jobb..her er d varmt og godt.. tror d blir sol i hele dag., gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:55 Bra! Skal prøve å få info idag. eirik jensen gjermund cappelen - 09:57 Tror du at du kommer på besøk snart eller skal jeg se andre steder? ukjent eirik jensen - 09:57 Ok.. jeg har ringt alle.. og d går som vanlig..sitter helt litt utover., gjermund cappelen eirik jensen - 10:29 Hvis d ikke vaska i går så tok jeg m bilder av motoren...motor nummeret og.., gjermund cappelen eirik jensen - 12:42 Intet., sol gjermund cappelen søndag - 13.02.2011 gjermund cappelen - 12:43 Ok eirik jensen mandag - 14.02.2011 eirik jensen - 10:44 Intet., som før gjermund cappelen eirik jensen - 14:56 OK.. her er d som før gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:58 Her og. På vent eirik jensen gjermund cappelen - 16:11 Går på vent som vanlig. eirik jensen eirik jensen - 16:13 Ok..ikke enkelt m fremdriftsplan gjermund cappelen eirik jensen - 20:56 Ikke noe stress her gjermund cappelen tirsdag - 15.02.2011 eirik jensen - 09:41 Nå.? gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:42 Ja, det sier jeg og.. eirik jensen eirik jensen - 10:14 OK.. det positive uteblir forstår jeg. gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:23 Det er forsinket. Men noen står i kjelleren og jobber. Menn når folk blir syke eller av andre grunner uteblir går det an å gi beskjed. Frustrende. eirik jensen eirik jensen - 10:42 Jepp, enig.!! gjermund cappelen onsdag - 16.02.2011 Gjermund Cappelen kjøper flybillett Oslo-Amsterdam den 15. februar og flyr kl. 08.30 dagen etter.

I 2011 troppet en narkodømt mann (52) fra Vestlandet og hans advokat opp hos Spesialenheten for politisaker i Bergen med et tips:



Gjermund Cappelen smugler hasj i samarbeid med politilederen Eirik Jensen. 52-åringen har vitnet i straffesaken og fortalte om «ville rykter» i det kriminelle miljøet, helt tilbake til 2007.



– Vi snakket om Cappelen, og at det ikke kunne gå an at han holdt på i nesten 20 år. Han måtte nesten være beskyttet av hele politistyrken. Det var jo helt vilt, sa 52-åringen.



Spesialenheten ba om hjelp fra Kripos. To måneder senere var Kripos’ konklusjon klar: Undersøkelsene som var gjort ga ikke grunnlag for videre etterforskning.

Se hele tidslinjen ⌄ Påsken 2011 200 kg hasj fra Nederland Eirik Jensen reiser til Vestlandet på påskeferie med samboeren og sender meldinger om «vær» og «solfaktor» til Gjermund Cappelen. Jensens forklaring Cappelens forklaring onsdag - 13.04.2011 eirik jensen - 10:28 Hei..vet du hvordan firma ligger an med det andre vi har pratet om.. det er litt stress nå.. håper du forstår., gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:32 Jeg sjekket igår og det er snakk om den 19 eller 20 denne måneden, dessverre. eirik jensen eirik jensen - 12:36 Ok.. jeg må finne på noe.. vi prates.! gjermund cappelen torsdag - 14.04.2011 gjermund cappelen - 12:35 Noe nytt fra kommunen? johan garbin johan garbin - 12:43 Venter på endelig svar. Det har vært litt frem og tilbake. Du hører fra meg så fort jeg vet hva jeg snakker om. gjermund cappelen gjermund cappelen - 13:02 Supert! Det er ikke bare bare å skille ut tomt. Vvs tilkoblingen er visst noe man må finne ut av selv. Fint at du prøver å finne ut hvor jeg kan koble på. Snakkes min venn! johan garbin lørdag - 16.04.2011 danske - 17:55 Vi ses tirsdag du får tid i morgen, men ca. 14-15-tiden er det ojo gjermund cappelen gjermund cappelen - 17:58 Jeg drar på påsketur med familien til Paris i morgen tidlig. Hva gjør vi med det? Jeg har ingen mulighet til å kansellere. Kan du komme dit mandag? danske danske - 18:03 Næste tirsdag er det ok, prøver i morgen om jeg kan lade sig gøre mandag gir dig beskad imorgen gjermund cappelen gjermund cappelen - 18:06 Jeg er i Paris hele neste uke! Skal du snakke med meg må du komme dit! Ellers må vi ta party etter påske! Dvs tirsdag 26 april danske danske - 18:08 Jeg tror vi ses tirsdag du får besked i morgen :-)) ok gjermund cappelen søndag - 17.04.2011 Gjermund Cappelen flyr til Paris med familien. danske - 16:35 Er det ok onsdag i Paris? gjermund cappelen gjermund cappelen - 17:17 Ja! Bare si hvor og jeg møter deg! danske mandag - 18.04.2011 Eirik Jensen reiser til Vestlandet med samboeren. eirik jensen - 13:32 Går d greit m å utsette møtet til seinere i uka gjermund cappelen gjermund cappelen - 13:39 Jeg er på tur med ungene og er hjemme til helgen. God påske! eirik jensen eirik jensen - 23:24 Du m sende meld p denne, hv d blir problemer m guttungen..ng d trenger en prat., gjermund cappelen onsdag - 20.04.2011 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 200 kilo hasj fra Nederland den 20. april 2011. johan garbin - 11:23 Hallo min venn. Jeg skal en tur på butikken nå. Kan du være der 11:45? gjermund cappelen gjermund cappelen - 11:27 Dessverre er jeg ikke hjemme før imorgen sent. Noe nytt fra kommunen? johan garbin johan garbin - 11:31 Ja, da er på tråen til deg litt senere i dag gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:18 Jeg måtte ordne med barna mine. Setter meg i taxi om 30 min. danske johan garbin - 16:17 Endelig fikk'en ut finger'n, alt i roden, kos deg, snakkes til fredag gjermund cappelen gjermund cappelen - 16:17 Wow! johan garbin eirik jensen - 17:13 Nå ser det fint ut.. stille og sol., gjermund cappelen torsdag - 21.04.2011 I påsken var det svært begrenset med ressurser i Oslo-politiet. PTO-kontoret var stengt fra 20.04 kl. 14 til 25.03 kl. 16. Spesielle Operasjoner (SO) hadde ingen på jobb fra 20.04 kl. 12 til 26.04 kl. 08. gjermund cappelen - 14:30 Hei, jeg måtte reise en tur men nå er ting på plass! Er hjemme imorgen ettermiddag. Endelig ! hasjkjøper gjermund cappelen - 20:11 Hei! Nå er det endelig tid for en lunsj igjen! Du hører fra meg iløpet en dag eller to! hasjkjøper fredag - 22.04.2011 gjermund cappelen - 11:00 Nå er det klart for å kjøre litt igjen! hasjkjøper Gjermund Cappelen flyr hjem fra Paris tidligere enn planlagt. gjermund cappelen - 18:13 La oss ta en burger imorgen. Når? hasjkjøper eirik jensen - 21:48 Hei.! Lite å gjøre i påsken.. kun å sole seg.. og det er trygt med rett solfaktor. Tilbake på jobb mandag. gjermund cappelen gjermund cappelen - 21:49 høres bra ut! eirik jensen

I 2011 ble Jensen fjernet som sjef for Spesielle operasjoner (SO) ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Bakgrunnen skyldtes flere klager på Jensens lederegenskaper, samarbeidsproblemer og informantbehandling som ikke var i henhold til instruksen.



Jensen fikk da en ny rolle som strategisk rådgiver for seksjonssjef Einar Aas – og fortsatte samtidig å jobbe aktivt opp mot de kriminelle miljøene, spesielt gjengmiljøet og MC-kriminelle.



Han hadde selv skrevet stillingsinstruksen:



«Strategisk rådgiver skal fremme Oslo politidistrikts dialogmodell opp mot ovennevnte miljøer ved at rådgiveren selv fører dialog opp mot, og med de kriminelle gjengene. Dette for å hele tiden være oppdatert og ha fersk informasjon om bevegelser i miljøene (ta tempen)»

Se hele tidslinjen ⌄ Juli 2011 Terrorangrepet Gjermund Cappelen fortsetter hasjvirksomheten som før, til tross for massedrapene 22/7. Eirik Jensen rapporterer hyppig mens han er på ferie gjennom Europa. Jensens forklaring Cappelens forklaring mandag - 20.06.2011 Eirik Jensen er sykmeldt, avspaserer og har ferie fra politiet fra 20. juni til 19. august. Han er inne og jobber overtid 23. juli og 24. juli. fredag - 01.07.2011 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 100 kilo hasj fra Nederland i juli. mandag - 11.07.2011 eirik jensen - 13:33 Nå... snusselgeren.. ikke,- som gar ordnet seg., gjermund cappelen eirik jensen - 19:08 Jeg reiser ut., hvis jeg må være tilgjengelig hadde det vært greit å vite.. Samt om noe hadde gått i boks. gjermund cappelen tirsdag - 12.07.2011 gjermund cappelen - 10:19 Er du i byen imorgen formiddag? eirik jensen eirik jensen - 10:26 Nei,, tar ferja kl. 14 idag.. derfor., gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:27 Jeg kan stå i rundkjørselen på lokket ved fergen kl. 13. Eller kl. 12. eirik jensen eirik jensen - 10:30 Ok.. er der litt over 12.. gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:38 Jeg må kjøre 1210. eirik jensen eirik jensen - 10:44 Javel.. du f se om j er der tr d går bra., gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:45 Jeg blir et kvarter forsinket. eirik jensen Spesialenheten mener det var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen denne dagen, trolig på Hjortneskaia, ved 12-tiden. eirik jensen - 13:34 Takker.. gikk litt fort.. h kontakt gjermund cappelen Jensen tar fergen fra Oslo til Kiel sammen med samboeren. Avgang klokken 14. eirik jensen - 21:00 Takker..for infoen i dag..alt ser nå fint ut og værmeldinga ser bra ut d uka., gjermund cappelen onsdag - 13.07.2011 Oslo-politiet slo til i en operasjon 13. juli og alle tilgjengelige ressurser ble satt inn. I tillegg var det ferieavvikling, slik at det var begrenset med operative ressurser ved Spesielle Operasjoner (SO) i perioden 12. juli til 22. juli. Jensen og samboeren ankommer Kiel klokken 10. De neste dagene kjører de motorsykkel gjennom Europa. De kjører motorveiene gjennom Tyskland. 15. juli ankommer de den franske rivieraen. Der er de noen dager før de kjører videre til Nord-Italia, hvor det er registrert kortbruk 21. juli. torsdag - 14.07.2011 gjermund cappelen - 21:13 Bra! eirik jensen eirik jensen - 21:14 Sol og seilvær i ca. 2 uker gjermund cappelen fredag - 15.07.2011 eirik jensen - 13:07 Jepp.. så nå er d ferie modus over hele linja.. gjermund cappelen lørdag - 16.07.2011 eirik jensen - 19:51 Jada gjermund cappelen mandag - 18.07.2011 eirik jensen - 14:40 Som før..her er det kun utsikt til sol...må været være slikt lenge.? gjermund cappelen onsdag - 20.07.2011 eirik jensen - 21:29 Her er d sol og fine meldinger., har hørt d er slikt hjemme og., :-) gjermund cappelen fredag - 22.07.2011 ukjent - 13:38 Kunne vi mødes imorgen kl 11 eller 12 gjermund cappelen Detonasjon av bombe i Regjeringskvartalet i Oslo med etterfølgende skytemassakre på Utøya. gjermund cappelen - 16:22 Får besøk av din venn her imorgen ukjent ukjent - 16:37 Kan du så ikke møde mig gjermund cappelen gjermund cappelen - 16:44 Søndag kan vi treffes kl 12 ukjent ukjent - 16:45 Ok gjermund cappelen lørdag - 23.07.2011 Eirik Jensen kommer hjem fra ferie med Kielfergen. eirik jensen - 13:14 Ok,- er igang.. eirik jensen ukjent - 14:48 Hallo my friend I am here can you pick up gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:49 At 4 ukjent ukjent - 14:50 Ok gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:36 Are you in town at the restaurant? ukjent ukjent - 15:36 Yes gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:36 Ok, see you ukjent ukjent - 15:39 Ok see you gjermund cappelen eirik jensen - 19:24 Hei..! Ingen nye utfordringer., gjermund cappelen gjermund cappelen - 19:24 Ok eirik jensen tirsdag - 26.07.2011 gjermund cappelen - 15:39 Hei. Du har lunsj på torsdag? karatelæreren gjermund cappelen - 17:12 Hallo ! Jeg vil bare minne om torsdag.. Har du det bra?» karatelæreren fredag - 29.07.2011 gjermund cappelen - 10:06 God dag! Det var visst byggemøte igår, har dere ikke avtalt? Kan du komme idag evnt. når så jeg kan gi beskjed videre. Jeg vil også invitere på godlunsj om ikke lenge! Mvh Gj johan garbin gjermund cappelen - 10:18 Har du tid til en vask? Er der om 15 min eirik jensen eirik jensen - 10:24 Nei.. er i annen teig.. ikke inne før seinere.. gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:39 Ok, da ser vi an.. 09 eirik jensen eirik jensen - 10:42 Hehe..ok.. jeg er igang, så ved behov.. måtte ta en time o..er litt ute i dalen., gjermund cappelen lørdag - 30.07.2011 eirik jensen - 10:22 Ok..er på nett, men reiser litt ut av distrikt, er sånn .10.10 idag., gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:23 Grattiss! eirik jensen eirik jensen - 10:34 Takk., du tar meg ikke igjen..er det noe på gang i snusbransjen..som krever jobb., gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:41 He he, kanskje det? eirik jensen eirik jensen - 10:59 Ok..jeg er på nett., gjermund cappelen

Ifølge tiltalen, medvirket Jensen til innførsel av cirka 800 kilo hasj i 2012. I tillegg ble 177 kilo hasj fra Nederland beslaglagt av politiet på Svinesund samme år.

Se hele tidslinjen ⌄ 2012 30 flammesikre plater Spesialenheten mener Eirik Jensen ikke hadde «30 flammesikre plater» i januar 2012. De mener meldingene dreier seg om penger. Jensens forklaring Cappelens forklaring søndag - 29.01.2012 eirik jensen Hei! Håper sykdommen slipper taket snart... Skal reise på markedsundersøkelsestur fra Onsdag til på fredag dagen kommende uke. Måtte bruke 20 av de 30 flammesikre platene til brannsikring i en leilighet ute på øya sist uke.. ble derfor litt stress i opplegget mitt videre.. Håper vi kan prates i slutten av uka, hvis du er på beina. tirsdag - 31.01.2012 Eirik Jensen setter inn 5.000 kroner på Fenstad. onsdag - 15.02.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Eidsvoll. Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Råholt. torsdag - 01.03.2012 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 150 kilo hasj fra Nederland i mars. mandag - 12.03.2012 Spesialenheten mener det var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund i Grønlandsleiret 25 på ukjent tidspunkt denne dagen. søndag - 18.03.2012 eirik jensen Hatt mye oppdrag i helga.. mye som skal leveres mandag. Derfor litt stress. Hørte hva du sa om makkeren din.. at han prioriterte seg selv. Jeg synes ting har blitt veldig uoversiktlig i det siste.. med lange venteperioder og uklare kontrakter. Vi får gjøre ferdig det siste.. og så tror jeg at jeg gir meg.. (for uoversiktlig og uklare rammer). Gutta ønsker et møte til med deg.. da de fikk mange gode poenger.. fremtidsrettede.. håper du har tid til det. Jeg kan ikke fortsette som før.. da firma krever mer ressurser.. (fikk melding i går) mandag - 19.03.2012 gjermund cappelen Tidlig våken, men dette var ikke noe hyggelig å våkne til. Jeg forstår deg. Har det på samme måte selv. Skal møte han utpå bygda her kl. 9. - Da får jeg oppdatering, og deretter gå i tenkeboksen. Vi får ta en prat utpå dagen idag hvis du har tid. Mvh G. lørdag - 31.03.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Eidsvoll. Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Råholt. tirsdag - 03.04.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Fenstad. fredag - 20.04.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Fenstad. mandag - 30.04.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Fenstad. fredag - 04.05.2012 Eirik Jensen setter inn 2.500 kroner på Vormsund. Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Råholt. fredag - 11.05.2012 eirik jensen - 10:38 Har du peiling på når jeg må kalle inn ekstrahjelp? gjermund cappelen gjermund cappelen - 11:00 Det blir nok uker til. Slutten av mai, begynnelsen av juni. eirik jensen eirik jensen - 11:05 Hm.. ok gjermund cappelen eirik jensen - 14:41 Hm.. ferie tid.. f noen., gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:43 Her er det bare stress! Vi tar en prat til uka, også om prosjektet ditt. Forøvrig er det veldig positive signaler fremover. eirik jensen eirik jensen - 16:16 Ja, gutta har spurt etter deg.. gjermund cappelen fredag - 25.05.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Fenstad. Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Eidsvoll. tirsdag - 29.05.2012 Eirik Jensen setter inn 4.500 kroner på Fenstad. onsdag - 06.06.2012 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av 177 kilo hasj fra Nederland den 6. juni. Transporten blir avslørt i tollkontroll på Svinesund. søndag - 17.06.2012 gjermund cappelen - 16:02 Hei kamerat. Har hatt et par tøffe uker. ;-( Men prøver igjen ganske snart. Faen så uflaks! Vi holder kontakt og kan møtes til uken. karatelæreren tirsdag - 26.06.2012 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 150 kilo hasj fra Nederland rundt 26. juni. onsdag - 18.07.2012 Eirik Jensen setter inn 1.041 kroner på Råholt. tirsdag - 21.08.2012 Spesialenheten mener det var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund i Konows gate ca. kl. 09.00-09.30 denne dagen. torsdag - 30.08.2012 gjermund cappelen - 16:32 Nei. Begynner å jobbe på tomten om ca 3-4 uker. eirik jensen fredag - 28.09.2012 Spesialenheten mener det var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund i Konows gate ca. kl. 13.30 denne dagen. lørdag - 29.09.2012 eirik jensen - 11:21 Fine forhold i skogen nå... gjermund cappelen eirik jensen - 16:27 Fine forhold i skogen nå... gjermund cappelen søndag - 30.09.2012 eirik jensen - 16:09 Topp her., gjermund cappelen gjermund cappelen - 16:12 Fint, ikke hørt noe. Gir beskjed når det blir aktuelt å jobbe. eirik jensen eirik jensen - 17:54 Ok gjermund cappelen mandag - 01.10.2012 Eirik Jensen er på vei til jobb på politihuset og passerer bomringen på Ulven klokken 09.16. eirik jensen - 12:48 Nå..? gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:51 Ikke hørt noe eirik jensen gjermund cappelen - 12:51 Jeg venter fortsatt på svar. Gir beskjed når vi skal sette igang på tomta. Du får melding i god tid så du kan planlegge tiden din. eirik jensen eirik jensen - 12:52 Ok.. jeg jobber.. gjermund cappelen eirik jensen - 16:20 Har vært i skogen i hele dag.. topp vær.. ser slik ut imorgen og.. gjelder vel det samme da.. gjermund cappelen Eirik Jensen er på vei hjem fra jobb og passerer bomringen på E16 klokken 16.31. tirsdag - 02.10.2012 Eirik Jensen bruker kortet i kantina på Politihuset i Oslo. eirik jensen - 16:41 Nå..? gjermund cappelen onsdag - 03.10.2012 Eirik Jensen bruker kortet i nærbutikken på stedet hvor han bor på Østlandet. eirik jensen - 11:28 Hei.. hvordan ligger det an.? gjermund cappelen eirik jensen - 12:04 Ok, var ute å jobbet igår.. fikk litt oppdatering.. gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:11 Utsatt bygging i ca. to uker. eirik jensen gjermund cappelen - 15:18 Vi kan møtes imorgen utpå dagen, ved 15-tiden. Må dra og møte kommunen mandag neste uke. Vi må ordne med flere alternativer tegninger fra arkitekt før vi kan gå videre med tomten. Vi kan ta frakjøp på polet imorgen ettermiddag evt. fredag morgen. Bursdag onsdag til uken. Kommer tilbake nærmere imorgen. johan garbin mandag - 08.10.2012 Spesialenheten mener det var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund på Ekebergsletta ca. kl. 13.00-13.30 denne dagen. onsdag - 10.10.2012 Spesialenheten mener det var et møte mellom Eirik Jensen og Gjermund i Konows gate ca. kl. 13.30 denne dagen. Eirik Jensen oppretter en melding i politiets etterretningssystem Indicia. fredag - 12.10.2012 eirik jensen - 13:35 ?? gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:41 Regner med at du hører fra meg imorgen. eirik jensen eirik jensen - 14:43 Fine greier.. skal jobbe ute.. da det er meldt knallvær gjermund cappelen lørdag - 13.10.2012 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 150 kilo hasj fra Nederland rundt 13. oktober. mandag - 15.10.2012 eirik jensen - 11:57 Nå.? gjermund cappelen eirik jensen - 22:14 Fint hvis du kvitterer på meldingene.. virker ellers ikke helt bra... gjermund cappelen gjermund cappelen - 22:18 Ikke vært på.. Har ikke sett.. Har vært mye å gjøre. Hva med et møte i morgen? eirik jensen eirik jensen - 22:21 Joda.. stille etter storm.. blir jo litt avventende.. det kunne jo ha fått et tre over deg. gjermund cappelen gjermund cappelen - 22:22 Ser den., tar kontakt på vei innover imorgen formiddag. eirik jensen gjermund cappelen - 22:22 Ok. eirik jensen

Våren 2013 var det økende misnøye mot Jensen fra flere av kollegene ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet.



Nestleder Rune Swahn på Spesielle Operasjoner (SO) var blant dem som mente det var problematisk at rådgiveren Jensen hadde kontakt med kriminelle kilder uten å følge reglementet for informantbehandling.



Saken havnet på bordet til seksjonssjef Einar Aas, som mente noe måtte gjøres for å skape ro på seksjonen. Jensen fortalte sjefen at han følte at hans erfaring innenfor informantbehandling ikke ble verdsatt. Han fikk tydelig svar tilbake:



«Hallo igjen, du må rett og slett jekke deg ned litt, Eirik, en sak har alltid flere sider, og du må skjønne at det er snakk om å innrette seg i forhold til andre kolleger. Mangel på samordning og kommunikasjon skaper vanskeligheter. Så jeg har behov for en samtale med deg».

Se hele tidslinjen ⌄ Oktober 2013 136 kilo hasj fra Nederland Søndagen, hvor Spesialenheten mener det ble smuglet ca. 136 kilo fra Nederland, reiser Eirik Jensen inn til Oslo på jobb på en fridag og melder fra til Gjermund Cappelen. Jensens forklaring Cappelens forklaring tirsdag - 01.10.2013 Gjermund Cappelen kommer hjem til Norge etter reise til Spania. Frem til 11. november er det nærmest daglig kommunikasjon mellom Jensen og Cappelen, men etterforskerne har ikke tilgang til innholdet. søndag - 13.10.2013 Det blitt lagt info i politiets etterretningssystem Indicia. Enten av Jensen selv, eller andre på vegne av ham. onsdag - 16.10.2013 gjermund cappelen - 10:32 Som jeg skrev i går, venter jeg på info. Vanskelig å si noe, når man ikke vet noe. Gir melding med en gang jeg hører noe. eirik jensen eirik jensen - 10:34 Ja da, forstår, men jeg bare sier fra om helga. gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:35 Ok. eirik jensen eirik jensen - 13:54 Når har du fasiten? gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:01 Skjønner du er stressa, men hadde jeg visst det, hadde du visst det. eirik jensen eirik jensen - 16:08 Hehe. Ja, det blir jo å prioritere hva man skal gjøre i helgene. gjermund cappelen torsdag - 17.10.2013 Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møtes på Ekebergsletta eller i vaskehallen i Konows gate. I forkant av møtet blir det sendt flere meldinger mellom de to, hvor etterforskerne ikke har innholdet. Eirik Jensen logger seg på politiets etterretningssystem Indicia. fredag - 18.10.2013 Det blitt lagt info i politiets etterretningssystem Indicia. Enten av Jensen selv, eller andre på vegne av ham. eirik jensen - 15:30 Hei, har ikke gode nok dekk til å gamble på tur. Blir i dalen. gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:30 Ok eirik jensen Gjermund Cappelen sender tekstmelding til Eirik Jensen, men innholdet i meldingen er ukjent. søndag - 20.10.2013 Alle ressurser på Seksjon for organisert kriminalitet ble denne dagen brukt på to planlagte operasjoner mot andre kriminelle nettverk. Eirik Jensen hadde ingen formell eller uformell rolle i disse politiaksjonene. Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 136 kilo hasj fra Nederland 20. oktober 2013. Eirik Jensen kjører i retning Oslo og kommuniserer med Cappelen underveis. eirik jensen - 15:07 Ok. er i butikken… ikke så mye å gjøre… gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:16 Bra, håper å få gjort litt i kveldinga, evt. i morgen. Det blir bra. eirik jensen Klokken 15.57 er Jensen på Politihuset, men han reiser ut en tur for å kjøpe dekk før han returnerer igjen. Han hadde fri denne søndagen. eirik jensen - 18:05 Cruiser oppover nå før snøen kommer. Rolig kveld. gjermund cappelen På dette tidspunktet har hasjtransporten passert grensen og ved 19-tiden møter en av Cappelens medhjelpere kureren på Texburger på Skøyen i Oslo. gjermund cappelen - 20:29 Ha en god kveld! Fik gjort en del av hagearbeidet! Prates i slutten av uka. eirik jensen mandag - 21.10.2013 eirik jensen - 08:11 Ok. gjermund cappelen tirsdag - 22.10.2013 Denne dagen sendes det to tekstmeldinger mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, men etterforskerne har ikke avdekket innholdet. onsdag - 23.10.2013 eirik jensen - 12:25 Ok.. tenker, skal hente dekk nå. gjermund cappelen eirik jensen - 14:14 Ikke enkel, drar opp… reiser fra moen 19… gjermund cappelen eirik jensen - 14:31 Du må kutte kontakt med de gutta. gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:32 Jeg ja! Men andre rundt meg har problemer med det. Utpressing. eirik jensen eirik jensen - 14:35 Ok. Kjenner jeg ikke de sakene. Du får sende et signal om helga. Er her etter 1630 fredag. gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:36 Ok eirik jensen fredag - 25.10.2013 eirik jensen - 17:55 Hei gjermund cappelen eirik jensen - 18:28 Kunne tatt en kaffe tidlig i morgen? gjermund cappelen gjermund cappelen - 18:33 Jeg skal fly kl 10. Da måtte vi møtes kl 0845 på stasjonen din side eller på moen kl 0910. Alternativt på ettermiddagen på vei hjem. eirik jensen eirik jensen - 18:35 Reiser inn i skogen i morgen… Kunne jo ta det på høyre side på vei inn mot moen… gjermund cappelen gjermund cappelen - 18:36 Ok! Gir beskjed når jeg drar hjemmefra. Ca 30 min før. eirik jensen eirik jensen - 18:37 Ok gjermund cappelen lørdag - 26.10.2013 gjermund cappelen - 08:13 Drar nå straks. Vil være der kl. 0850 eirik jensen eirik jensen - 08:13 Ok gjermund cappelen eirik jensen - 08:59 Er h, gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:01 Hvor? Jeg har stått på bensin eirik jensen gjermund cappelen - 09:03 Rasteplassen? eirik jensen eirik jensen - 09:03 St p plass pl 500 m fra moen h side gjermund cappelen eirik jensen - 09:05 Skrev melding… om det.. p plassen etter tunell.. h.s. gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:05 Ok eirik jensen Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møtes i området Gardermoen. mandag - 28.10.2013 eirik jensen - 08:28 Fikser du det.? gjermund cappelen gjermund cappelen - 08:51 Joda, ble ganske paff... eirik jensen eirik jensen - 09:24 Ok, da er vel det i boks, gjermund cappelen Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sender ytterligere to meldinger til hverandre, men innholdet i disse er ikke sikret. gjermund cappelen - 10:01 Regner med de! eirik jensen Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sender ytterligere to meldinger til hverandre, men innholdet i disse er ikke sikret. tirsdag - 29.10.2013 Det blitt lagt info i politiets etterretningssystem Indicia. Enten av Jensen selv, eller andre på vegne av ham. eirik jensen - 08:09 Hei... er det mulig å kjøre et tilsvarende møte som sist torsdag..? gjermund cappelen Eirik Jensen logger seg på politiets etterretningssystem Indicia. onsdag - 30.10.2013 eirik jensen - 09:38 Stressern her.. går det.. Har muligens en løsning for surrehuset.. gjermund cappelen eirik jensen - 11:55 Er d liv... gjermund cappelen eirik jensen - 14:20 Hallo.. er d liv i leiren.. gjermund cappelen Eirik Jensen logger seg på politiets etterretningssystem Indicia. gjermund cappelen - 16:12 Ja, men er ikke hjemme før helgen. Er i Spania. eirik jensen eirik jensen - 18:35 Ok... til uka da.. gjermund cappelen

Spesialenheten for politisaker mener de kan bevise at Eirik Jensen har medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj fra 2004 til 2013.



Det siste året er toppåret for virksomheten. Da skal det ha blitt smuglet inn over ett tonn hasj til Norge.



Jensen nekter enhver befatning med samtlige 21 påståtte hasjtransporter som er ramset opp i tiltalen mot ham.

Se hele tidslinjen ⌄ November 2013 322 kilo hasj fra Spania Spesialenhetens etterforskere mener meldingene viser at Eirik Jensen har en rolle i hasjvirksomheten. Jensens forklaring Cappelens forklaring fredag - 08.11.2013 Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møtes i området Grønlandsleiret i Oslo. Eirik Jensen setter inn 5.200 kroner i kontanter på Skarnes. mandag - 11.11.2013 Kommunikasjon mellom Gjermund Cappelen og Johan Garbin. tirsdag - 12.11.2013 Jensen kommer på jobb i Grønlandsleiret 25. En kontorlokalet politiet leide over Kiwi på Grønland. Det blir ikke registrert når han forlater jobb, men han er på Vormsund klokken 15.30. Johan Garbin ringer Gjermund Cappelen. Den såkalte "rørleggeren" ringer Cappelen. Førstnevnte befinner seg i Larvik. gjermund cappelen - 13:02 Flyttingen blir ferdig før ventet. Regner med å få gjort alt ferdig i morgen eller torsdag. Ta en tur i morgen hvis du kan. eirik jensen Hedmark-mannen, en av Cappelens medhjelpere i hasjligaen, sender ham en tekstmelding. Den såkalte "rørleggeren" ringer Cappelen. Før Cappelen ringer tilbake. Kommunikasjon mellom Cappelen og Hedmark-mannen, samt karatelæreren og rørleggeren. onsdag - 13.11.2013 gjermund cappelen - 08:44 Kontakt? eirik jensen Eirik Jensen ankommer politihuset i Oslo klokken 08.53. gjermund cappelen - 11:03 ??? eirik jensen eirik jensen - 12:14 Ok. gjermund cappelen Eirik Jensen oppretter to meldinger i politiets etterretningssystem Indicia. eirik jensen - 12:47 OK.. alt gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:50 Takk! eirik jensen eirik jensen - 12:51 Er alltid på.. ser du på nr. 2.. hehe gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:51 Ja eirik jensen gjermund cappelen - 12:53 Hehe.. Vær på fremover til i morgen ettermiddag! eirik jensen eirik jensen - 12:53 Jepp gjermund cappelen Gjermund Cappelen ringer rørleggeren. Eirik Jensen forlater politihuset i Oslo klokken 18.42 eirik jensen - 18:44 Dra nå... ok! gjermund cappelen gjermund cappelen - 19:03 Kom i morgen også! eirik jensen eirik jensen - 19:08 Jepp gjermund cappelen gjermund cappelen - 19:08 Flott eirik jensen Kommunikasjon mellom Cappelen og Hedmark-mannen. Gjermund Cappelen ringer Johan Garbin. torsdag - 14.11.2013 Ifølge tiltalen medvirker Eirik Jensen til smugling av ca. 322 kilo hasj fra Spania i november 2013. Eirik Jensen registeres på politihuset i Oslo ca. klokken 09.00 gjermund cappelen - 09:23 Blir nok holdende på til i morgen.. Men blir helt sikkert å bli ferdig, så vi kan ta helgen:) eirik jensen eirik jensen - 09:28 Ok gjermund cappelen Gjermund Cappelen ringer Johan Garbin. Gjermund Cappelen sender tekstmelding til Hedmark-mannen. Gjermund Cappelen ringer Johan Garbin. gjermund cappelen - 12:45 Blir ferdig i dag. Går det bra hos deg? eirik jensen Fellesmøte ved strategisk stab i Oslo-politiet hvor Jensen normalt deltok. Gjermund Cappelen kommuniserer med Hedmark-mannen. Johan Garbin ringer Gjermund Cappelen. gjermund cappelen - 13:35 ?? eirik jensen Gjermund Cappelen ringer Johan Garbin. Gjermund Cappelen sender tekstmelding til Rørleggeren. Sistnevnte ringer så Cappelen fra en basestasjon i Nittedal. Gjermund Cappelen ringer Johan Garbin. John Anders Bråthen ringer Rørleggeren. Det er også et tapt anrop fra et spansk nummer på Johan Garbins mobiltelefon. Gjermund Cappelen får, på sitt danske telefonnummer, tre innkommende tekstmeldinger fra et annet dansk nummer. John Anders Bråthen ringer den såkalte Rørleggeren. Hans mobil slår inn på basestasjon på Ramstadsletta. En trailer med krydder fra Frutarom Tyskland blir tollklarert hos KGH på Svinesund. Etterforskerne mener Cappelens hasjparti ble skjult blant krydderet. eirik jensen - 15:17 Alt er topp. gjermund cappelen Klokken 15.17 er Jensen på vei hjemover. Innslag på basestasjoner viser at han kjører nordover på E6. Etterpå sendes det ytterligere fire tekstmeldinger mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, men etterforskerne har ikke avdekket innholdet. Siste samtale mellom Gjermund Cappelen og Johan Garbin, før det er stille frem til klokken 22.14. Cappelens medhjelpere i hasjligaen møter traileren og kureren på Ramstadsletta i Sandvika. fredag - 15.11.2013 Gjermund Cappelen ringer Johan Garbin. Det sendes tre tekstmeldinger mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, men etterforskerne har ikke avdekket innholdet. eirik jensen - 12:21 Ok gjermund cappelen Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møtes i området Grønlandsleiret i Oslo. Eirik Jensen setter inn 5.000 kroner i kontanter på Skarnes. Eirik Jensen setter inn 5.000 kroner i kontanter på Vormsund. Eirik Jensen betaler 11.940 kroner kontant for EØS-kontroll på Volvo V70, 98-modell. tirsdag - 19.11.2013 eirik jensen - 09:54 Hei. Går det på torsdag? gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:33 Skal prøve. Alt gikk i flyttinga. eirik jensen eirik jensen - 12:48 ?? gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:53 Snakkes på torsdag. Du tok ikke denne, skjønner jeg. eirik jensen eirik jensen - 12:56 He he… Nei, ikke hvis det ikke betyr at du fikk et inkassobesøk. gjermund cappelen onsdag - 20.11.2013 Tekstmelding fra Eirik Jensen til Gjermund Cappelen. Innhold ikke sikret. torsdag - 21.11.2013 Det sendes tre tekstmeldinger mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, men etterforskerne har ikke avdekket innholdet. gjermund cappelen - 10:29 Den tok jeg ikke helt men... Snakkes etterpå eirik jensen gjermund cappelen - 14:41 10 min eirik jensen Eirik Jensen og Gjermund Cappelen møtes i området Grønlandsleiret i Oslo. fredag - 22.11.2013 Eirik Jensen bruker 13.000 kroner i kontanter i Sverige. tirsdag - 26.11.2013 eirik jensen - 11:37 Greier vi en avslutning denne uka? gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:19 Det tror jeg blir vanskelig. Du hører fra meg :-) eirik jensen onsdag - 27.11.2013 eirik jensen - 15:41 Ok gjermund cappelen mandag - 02.12.2013 eirik jensen - 14:14 Hva med denne torsdag... gjermund cappelen tirsdag - 03.12.2013 eirik jensen - 12:51 Hva med denne torsdag... gjermund cappelen gjermund cappelen - 12:51 Prøver å få det til! eirik jensen eirik jensen - 14:00 Ok, jeg reiser vekk i julen. gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:28 Ordner seg før det. eirik jensen eirik jensen - 14:28 Ok, ser torsdag da. gjermund cappelen onsdag - 04.12.2013 eirik jensen - 13:15 Hei går det i morgen. gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:59 Jeg er avhengig av noen først. Dvs at så snart jeg er klar så får du beskjed. Mulig i morgen, men vet ikke ennå. eirik jensen eirik jensen - 18:16 Ok gjermund cappelen torsdag - 05.12.2013 Eirik Jensen sender melding til Gjermund Cappelen, men innholdet er ikke sikret. gjermund cappelen - 10:22 Ok eirik jensen eirik jensen - 13:37 Hva tror du? gjermund cappelen eirik jensen - 14:26 I morgen? gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:29 Jeg jobber med saken. Gir beskjed når jeg er klar. Kan sende deg melding i morgen formiddag. eirik jensen eirik jensen - 14:30 Jepp, m inn det og fint gjermund cappelen fredag - 06.12.2013 eirik jensen - 09:48 Er her til 14 gjermund cappelen gjermund cappelen - 09:50 Ok, er ute i felten. eirik jensen gjermund cappelen - 12:36 Jeg kan møte deg på mandag ettermiddag eller tirsdag formiddag. Da har jeg infoen du spør etter :-) god helg! eirik jensen mandag - 09.12.2013 eirik jensen - 11:34 Når? gjermund cappelen eirik jensen - 13:26 Hva gjør vi? gjermund cappelen gjermund cappelen - 13:39 Kiwi om 15 min eirik jensen gjermund cappelen - 14:14 2 min eirik jensen gjermund cappelen - 14:29 Har ikke tid til å vente lenger. Hente på skolen osv. Snakkes i morgen da. eirik jensen eirik jensen - 14:37 Ok, møte kl 10 i morgen da gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:40 Jeg kan snu og være der igjen om 8 min eirik jensen gjermund cappelen - 14:43 Ok... jeg kjører hjem. eirik jensen eirik jensen - 15:19 Hei. tilbake nå? gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:20 Hjemme eirik jensen eirik jensen - 15:26 I morra da gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:28 Ja, kjører inn etter levering på skolen eirik jensen eirik jensen - 15:31 Ok gjermund cappelen tirsdag - 10.12.2013 gjermund cappelen - 10:04 Kiwi om 15 min eirik jensen eirik jensen - 10:05 Ok gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:27 Kommer du? eirik jensen Politiet spaner på møtet. Jensen setter seg inn i bilen til Cappelen utenfor Kiwi i Grønlandsleiret, kjører en runde og tilbake til Kiwi hvor Jensen går ut av bilen. Cappelen kjører deretter til Gardermoen.

I all hemmelighet etablerte politiet i Asker og Bærum skjult etterforskning mot Gjermund Cappelen i begynnelsen av desember 2013. Etterforskningen fikk kallenavnet «Operasjon Silent». Det ble startet spaning og fra 5. desember avlyttes telefonen til Cappelen.



Via telefonavlytting fanget de opp at Jensen skulle møte en ukjent person som disponerte en pakistansk telefonabonnement. Vedkommende var registrert som utvandret fra Norge. Møtet ble observert i skjul og spanerne ble overrasket da politikollega Eirik Jensen dukket opp.



Spesialenheten for politisaker ble varslet om hendelsen og holdt orientert videre.

Se hele tidslinjen ⌄ Desember 2013 Politiet tømmer hasjlageret Politimannen Eirik Jensen er den første Gjermund Cappelen kontakter når politiet tømmer hasjlageret i skjul. Cappelen mistenkte aldri politiet for å stå bak. Jensens forklaring Cappelens forklaring onsdag - 18.12.2013 Politiet bryter seg inn i Gjermund Cappelens hasjlager på Røa i Oslo og fjerner ca. 110 kilo hasj og 68.850 kroner i kontanter. Formålet er å avdekke hvem Cappelen kontakter når tyveriet blir oppdaget. «Rørleggeren», som hadde ansvar for hasjlageret, forsøker å ringe Cappelen. Han kobles til mobilsvar, men legger ikke igjen beskjed. Politiet avlytter samtalen. Gjermund Cappelen ringer «Rørleggeren» opp igjen og får beskjed om at det har vært innbrudd på verkstedet. «Dem har tatt alt som er», får Cappelen beskjed om. Politiet avlytter samtalen. gjermund cappelen - 10:12 Er du i byen i dag? Må ha en prat. Viktig. eirik jensen eirik jensen - 15:50 Ja.. er det nå. gjermund cappelen eirik jensen - 15:52 Hei.? gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:55 Nå har jeg problemer med å komme meg innover. Trodde ikke du kom siden jeg ikke hørte noe. Du er på jobb imorgen også? eirik jensen eirik jensen - 15:57 Ja da, vi hadde vel tenkt å si god jul gjermund cappelen eirik jensen - 16:08 Hvis.. når? gjermund cappelen gjermund cappelen - 16:30 Alt etter kl 11 eirik jensen eirik jensen - 16:32 Ok, jeg er inne ca 10. noe jeg bør tenke på? gjermund cappelen gjermund cappelen - 16:38 Jeg må forklare i morgen. eirik jensen eirik jensen - 16:42 Ok gjermund cappelen torsdag - 19.12.2013 gjermund cappelen - 09:52 Er du der kl 1020? eirik jensen gjermund cappelen - 09:53 Ok ses eirik jensen eirik jensen - 09:53 Ja gjermund cappelen eirik jensen - 10:33 ??? gjermund cappelen gjermund cappelen - 10:33 4 min eirik jensen eirik jensen - 10:33 Ok gjermund cappelen Politiets spanere ser at Cappelen drar rett fra møtet med «Rørleggeren» til Platousgate på Grønland, hvor han møter Eirik Jensen. Politimannen setter seg inn i bilen til Cappelen. Kjøreturen varer 17 minutter før Jensen blir satt av på samme sted.



I retten har det kommer fram at Jensen fikk informasjon om hasjtyveriet under kjøreturen. Jensen sier Cappelen «spurte for en venn». Cappelen har avvist det. Eirik Jensen melder aldri fra i politiet om at han har fått informasjon om at ca. 110 kilo hasj er stjålet fra vestkanten i Oslo. eirik jensen - 13:20 Husk kontroll på fyren... hvis han plutselig reiser bort. ta kontakt gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:44 Hvilken fyr? Rø? eirik jensen eirik jensen - 14:45 Ja gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:46 Det er ikke der problemer ligger. 100&% eirik jensen eirik jensen - 14:52 Nei, men viktig å være på! gjermund cappelen gjermund cappelen - 14:56 Er du i byen imorgen? Bla a My,, burde feire jul et visst sted.. Nok er nok eirik jensen eirik jensen - 14:58 Ok.. nye ting.? gjermund cappelen eirik jensen - 15:11 Er d viktig,.. i morgen... gjermund cappelen gjermund cappelen - 15:12 ikke annet enn AT du må sørge for at svinet blir bort i julrn eirik jensen eirik jensen - 15:15 Ok, er d mobil i morra,. er oppe i høgda gjermund cappelen eirik jensen - 21:54 ikke noe solo drikking aleine nå.. gjermund cappelen gjermund cappelen - 21:54 he he eirik jensen

Svært få i politiet visste om «Operasjon Silent» og pågripelsen av Gjermund Cappelen.



Tekstmeldingene i januar viser at Jensen ikke visste at kilden siden 90-tallet var tatt av politiet. Det var en kollega som tipset ham etter å ha lest om en hasjtatt investor i media.