Født: 30.07.1957 Stilling: Eks-politioverbetjent

Tiltalt for grov korrupsjon og for å ha medvirket til smugling av 13,9 tonn hasj til Norge.

Eirik Jensen ble kjent for offentligheten høsten 2006 da han ble utnevnt som leder for prosjektet «Operasjon gjengbekjempelse» og innsatsgruppen «X-Ray».

I motsetning til andre politisjefer stilte ikke Jensen i nystrøket uniform i pressemøter. Han hadde ring i øret, tatoveringer og langt hår.

Jensen kommer opprinnelig fra Nesodden utenfor Oslo og har to barn. Etter å ha blitt uteksaminert fra politiskolen, i samme kull som nåværende politimester Hans Sverre Sjøvold, fikk Jensen jobb ved Pipervika politistasjon i 1979.

I 1993 fikk han en ettertraktet stilling ved narkotikaseksjonen. Han lærte seg å arbeide som sivil politimann i «Uropatruljen» - som hadde som mål å skape uro i rusmisbruker-miljøet. Enheten pådro seg et rufsete rykte.

Jensen ble også en av tjenestemennene i «Omega», en spesialgruppe med personer med bakgrunn fra «Uropatruljen».

Den såkalte «Flydropp-saken» på Sørlandet i 1993 ble en stor triumf for Eirik Jensen. Opplysninger fra en av Jensens informanter gjorde at politiet kunne lokke den fryktede «Nordlandsmafiaen» i en felle og senere få de dømt for amfetaminsmugling.

Informanten var medtiltalte Gjermund Cappelen.

«Jeg ser på meg selv som en steinplukker. Jeg har vært ute i felt og snudd steiner, kikka under dem, prata med folk og funnet ut hva som skjer.» Eirik Jensen i boken «På innsiden»

På begynnelsen av 2000-tallet ble Eirik Jensen sjef for «spesielle operasjoner» i etterretningsseksjonen i Oslo-politiet. Da Seksjon for organisert kriminalitet ble opprettet i 2004, ble SO-gruppen en del av seksjonen.

Etter å ha blitt hyllet for innsatsen mot de kriminelle gjengene, blant annet av daværende justisminister Knut Storberget, ble Eirik Jensen fjernet som sjef for «X-ray» i 2011.

Ifølge VGs opplysninger var bakgrunnen blant annet at Jensen ikke fulgte de interne reglene for kildebehandling. Det skapte misnøye internt.

SLAGORDET: Eirik Jensen utarbeidet egen logo med latinsk slagord for SO: «Vi vet, vi finner, vi tar».

Eirik Jensen ble tilbudt en stilling som rådgiver ved seksjonen, hvor tanken var at han ikke skulle være operativ på gateplan.

Jensen fikk imidlertid skrive sin egen stillingsinstruks og ga seg selv en fri rolle i arbeidet med informanter. Han fortsatte å operere på siden av SO-spanerne.

I 2013 skapte den spesielle rollen til Eirik Jensen så mange problemer at politiinspektør Einar Aas ville flytte ham ut av seksjonen.

Jensen kontaktet advokat og konflikten endte med at han fikk en rådgiverstilling i staben til politimester Hans Sverre Sjøvold.

Eirik Jensen møtte Gjermund Cappelen i 1993. Ifølge boken «På innsiden» har Cappelen hjulpet politiet med en rekke kjente og mindre kjente saker, og vært med gjennom store deler av Jensens politikarriere.

I boken hevder Jensen at Cappelen var den mestproduserende informanten til Spesielle Operasjoner og Gjengprosjektet.

Han ble suspendert fra stillingen som politioverbetjent da han ble pågrepet i februar 2014. Høsten 2016 søkte han om å få gå av og siden 1. desember 2016 har han vært pensjonist.