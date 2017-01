Overforbruket

Spesialenheten for politisaker har gjennomført en såkalt forbruksanalyse på Eirik Jensen. Revisorer har sett på Jensens inntekt som politioverbetjent og sammenlignet det med hvor mye pengene han har brukt.

Ifølge VGs opplysninger konkluderes det med at Jensen har et overforbruk på 1,4 millioner kroner i perioden.

Eirik Jensens forsvarere mener Spesialenheten har bommet ved at de ikke har tatt høyde for forskudd på arv og en felles økonomi med ekssamboeren.

Revisor Helge Bettmo har gått gjennom økonomien på nytt på oppdrag fra forsvarerne og har endt opp med et regnestykke som går i null.

I tiltalen legges det til grunn at Jensen har fått økonomiske fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av 2,1 millioner kroner.

Ifølge Cappelen var avtalen at Jensen skulle få 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet til Norge. Jensen er tiltalt for å ha smuglet 13,9 tonn med hasj.

Det er ikke kjent at Spesialenheten for politisaker har funnet spor etter pengesummer i en slik størrelsesorden hos Eirik Jensen. Flere venner og kolleger av Jensen har påpekt at han levde et nøkternt liv.