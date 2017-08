Köln leverte en strålende sesong og endte på 5. plass, som sørger for at de fikk en direktebillett til gruppespillet i Europa League. Mye av æren for det går til den franske spissen Anthony Modeste, som banket inn 25 mål på 34 kamper, bare Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang scoret flere.

Faktum at Modeste nå er borte, er hovedgrunnen til at Köln ikke kommer til å gjenskape bedriften. Franskmannen har gått til kinesiske Tianjin Quanjian, og blir et stort savn for klubben. Har i tillegg mistet Neven Subotic som returnerer til Borussia Dortmund etter at låneavtalen med Köln utløp. Jhon Còrdoba har blitt hentet inn som Modestes erstatter. Han har tidligere spilt for Mainz, men etter overgangen til Köln denne sommeren, er det store sko å fylle for colombianeren. 24-åringen har bare scoret ti mål på 51 Bundesliga-kamper.