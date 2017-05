Norges mest populære bunader

Dette er den originale Gudbrandsdalen festdrakten. Drakten er et resultat av et samarbeid mellom Hulda Garborg, kunstmaler Axel W. Johannessen og hans kone Anna, som var syerske. Den var ferdig i 1923. Bunaden lages i blått eller svart, og leveres i to varianter – med eller uten forkle. Herrebunaden har svart jakke og tre ulike vester.

Bunaden på bildet er sydd av Klara Sigrid Storødegår til Aud Bekkevolds konfirmasjon i 1953. Klara og Aud er oldemoren og mormoren til Malene Emilie Rustad, som eier bunaden i dag. Drakten er brukt i tre generasjoner og er 63 år gammel.

– Bunaden betyr veldig mye for meg, den er det fineste jeg eier. Jeg får en stolthetsfølelse hver gang jeg tar den på, og synes det er ekstra stas at den er sydd av min egen oldemor, sier Malene.