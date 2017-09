Dette er historien om en norsk, umerittert skuespiller som krever 90 millioner kroner for sitt arbeid med en film som aldri er blitt laget – mens han selv er saksøkt for å ha svindlet til seg aksjer for over 30 millioner kroner.



Gunnar Ryan Wiik trer inn i rampelyset første gang i 2005. Gjennom TV2-reality'en «Filmstjerne» forsøker han å kapre en rolle i Alexander Eiks film «Kalde føtter». Den Hamar-fødte 24-åringen ryker raskt ut, men lar seg ikke skremme. Han peker ut Hollywood som neste stopp.



Gunnar Ryan Wiik fullfører aldri en full skuespillerutdannelse, men melder seg inn i Norsk Skuespillerforbund.

I januar 2006 skaffer han seg et anbefalingsbrev fra forbundet, der det slås fast at Gunnar Ryan Wiik er «a highly successful actor with an extraordinary talent».

Se hele anbefalingsbrevet

11 år senere stusser Knut Alfsen, nåværende leder i Norsk Skuespillerforbund, over ordlyden i brevet.

– Vi vil normalt aldri utstede et kunstnerisk anbefalingsbrev av denne typen, bemerker han til VG. Det har aldri vært forbundets oppgave å vurdere den kunstneriske kvaliteten til sine medlemmer, oppgir han.

Wiik fastholder i dag overfor VG at brevet fra forbundet er ekte.