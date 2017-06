Allerede fra 2010, før Traavik tiltrådte som ambassadør, hadde kulturarbeiderens organisasjon hatt et samarbeid med ambassaden. Hun hadde fått 1,5 millioner kroner til fem ulike prosjekter.

Etter at Traavik innledet det hemmelige forholdet til henne, skulle hun få tilslag på en ny tilskuddsavtale. Det ble bestemt at ytterligere 1,4 millioner kroner skulle overføres til kvinnens organisasjon de neste to årene.

I e-posten fra kulturarbeiderens ektemann blir det påpekt at Traavik var den øverste lederen for ambassaden som finansierte kulturprosjektene til hans kone. Han mener det hemmelige forholdet derfor må ses i lys av innflytelsen Traavik kunne ha hatt over henne.