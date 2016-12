MANNEN VG VIL SNAKKE MED HAM OM, er Oslo-advokaten Amir Mirmotahari (39) – hovedpersonen i en av årets mest omtalte kriminalsaker i Norge. I juni i år avslørte VG at Mirmotahari hadde spurt en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer – i forkant av en rettssak. Advokatens mål var å få hele saken henlagt, slik at klienten hans, voldtektsmannen, kunne gå fri. Torpedoen hadde gjort lydopptak av hele samtalen.

Dagen etter VG-avsløringen ble Mirmotahari pågrepet. I dag sitter han fortsatt i varetekt, siktet for en rekke forhold. Politiets omfattende etterforskning har ført til pågripelser av flere personer.

Mirmotahari er stemplet som «uskikket som advokat» og fratatt bevillingen.

Men bak skandalen ligger et annet drama.

Dette er den ukjente historien om hvordan den avslørte Oslo-advokaten ble presset for hundretusener av kroner – og jakten på utpresserne.







WAYNE`S COFFEE I OSLO, I SLUTTEN AV MAI 2015: Stemningen er trykket rundt bordet i kaffebaren i Grensen. På gaten utenfor glassfasaden nyter folk vårværet. Det er lørdag. Amir Mirmotahari har kalt inn tre menn til møtet.

De kan ikke snakke på kontoret. Advokaten er overbevist om at det er avlyttet. Han tror også at noen har hacket seg inn på datamaskinen hans.

Steg for steg hadde Mirmotahari bygd seg opp en karriere som en forsvarsadvokat å regne med i Oslo.

Blant advokatkolleger gikk det rykter om såkalt klientnapping. Og enkelte omtalte 39-åringen som en som ikke alltid fulgte reglene, enten de var skrevne eller uskrevne.

Likevel vokste porteføljen med klienter, det samme gjorde antallet ansatte ved advokatkontoret hans i Rosenkrantz` gate i Oslo sentrum. Han var også øverste leder for en rekke selskaper med til sammen verdier i hundremillionersklassen, primært innen eiendom.

Nå kan alt rase sammen.

Mannen i telefonen hadde kalt seg «Daniel». Han har lydopptak av en samtale som fant sted for noen dager siden.

Fyren som kaller seg «Daniel», krever penger for å holde kjeft.

Mirmotahari vet han må finne en løsning.

RYDDER: Racha Maktabi holder på med en grundig gjennomgang i selskapene hun eier sammen med Amir Mirmotahari. Ekteparet er i dag separert. Tore Kristiansen/VG

Ved et annet bord i kaffebaren sitter en kvinne. Racha Maktabi (41), tidligere politiadvokat og nå advokat, er gift med Amir Mirmotahari.

Egentlig hadde hun reist inn til byen for å shoppe. Etterpå gikk hun innom ektemannens advokatkontor i Rosenkrantz` gate, der hun traff Mirmotahari på vei ut døren sammen med mennene. Han fortalte at de skulle ha et møte om utpressingen.

Maktabi kjenner til saken. Noen dager tidligere halte hun det ut av ektemannen. Likevel er hun i tvil om han har fortalt henne alt. Maktabi lar det gå litt tid, før hun går bort til kaffebaren rundt hjørnet.

– Siden jeg ikke lenger stolte på at sannheten ble fortalt meg, følte jeg et behov for å gå dit for selv å se hva som skjedde, sier Maktabi til VG.

Senere samme kveld er hun og ektemannen på en innflytningsfest. «Daniel» ringer igjen. Han snakker svensk, registrerer Maktabi. I bilen utenfor festen fortsetter Mirmotahari telefonsamtalen med utpresseren.

– Daniel ringte og ville overlevere deler av materialet til Amir, sier Maktabi.

Mirmotahari sykmelder seg etter at «Daniel» begynte å ringe. Han ber en kollega fra et annet advokatkontor om å ta over forsvareroppdraget i rettssaken med voldtektsofferet. Mirmotahari har fått andre ting å tenke på.

27. mai betaler han de første pengene til utpresseren, dagen etter betaler han et nytt beløp. Til sammen skal utpresseren ha fått over 600.000 kroner i løpet av disse to dagene. Senere betales det mer penger, ifølge fakturaer VG har kopier av.

På fakturaene står det: «Deres ref: Daniel».

OSLO, 23. JANUAR I ÅR: Det er åtte måneder siden det hemmelige krisemøtet på kaffebaren. «Advokat avslørt av Facebook-bilder», skriver VG.

Advokat Mirmotahari er utestengt fra Oslo fengsel. Han hadde lånt bort mobilen og datamaskinen sin til en fange han besøkte, mener fengselet. En tipser ringer VG fra et svensk telefonnummer. Han har oppsiktsvekkende opplysninger.

– Jeg sitter på lydopptak hvor advokaten planlegger å kidnappe et voldtektsoffer for å hindre henne fra å gi forklaring i retten. Amir Mirmotahari, som dere skriver om, satt sammen med en torpedo og planla dette.

Tipseren forklarer at han jobber i et sikkerhetsselskap som har spesialisert seg på overvåkning og avlytting. Han hevder å kjenne til flere pikante saker. Det som kommer frem på lydopptaket, har rystet ham.

Advokatens arbeidsmetoder må bli kjent, offentligheten må få vite. VG må skrive om det, mener tipseren.

Mannen i telefonen vil bare oppgi fornavnet sitt. Han snakker svensk.

Han heter «Daniel», sier han.

I flere telefonsamtaler utover vinteren gir han små drypp om det som kommer frem på opptaket. Han forteller at han har stoppet advokat Mirmotahari. Men ikke hvordan.

Noen ganger går det uker mellom hver gang «Daniel» svarer. Han er kun tilgjengelig på et uregistrert, svensk telefonnummer. I starten er han ivrig etter å få i stand et møte med VG, etter hvert blir han mer og mer unnvikende.

Flere forsøk på å avtale møter og tidspunkter for videosamtaler over Skype, blir avslått i siste liten. Det tar tre måneder før han er overbevist. Et møtested blir avtalt.

Men han vil ikke være der selv. «Daniel» sender en annen.

FANGET PÅ FILM: Fredrik Karlsen avbildet hos et bilutleiefirma i Sverige 23. april. Fire dager senere møtte han VG på et hotell utenfor Stockholm. Foto: SVENSK POLITI

SOLNA UTENFOR STOCKHOLM, 27. APRIL 2016: Mannen som spaserer inn i resepsjonen blant konferansegjestene, har beksvart hår under capen, moteriktige rockejeans og en bomberjakke. Han er kanskje i 20-årene.

– Er det du som er Fredrik?

– Ja.

I en av telefonsamtalene hadde «Daniel» introdusert en mann som snakket norsk: Fredrik. Ikke noe etternavn. Han skulle være en slags assistent i sikkerhetsselskapet. Noen ganger var det han som hadde svart på det uregistrerte, svenske telefonnummeret.

Assistenten beklager at han er noen timer forsinket. Han utveksler noen høflighetsfraser, virker avslappet og utadvendt.

Fra Radisson-hotellet har gjestene utsikt over en av vikene i Stockholm-skjærgården. Møterommene er kalt opp etter figurer i visene til den svenske visedikteren Carl Michael Bellmann, som på 1700-tallet skildret folkelivet i datidens Stockholm.

Inne på ett av dem legger assistenten fra seg mobilen på det store trebordet foran VGs reportere.

– Jeg har lastet over filen med lydopptaket til denne. Dere kan få høre noe.

Underarmen avslører en tatovering, mens han fikler med mobilen. Selv med maks volum er det vanskelig å høre stemmen i den lille høyttaleren:

– Siden hun er en junkie-dame, så er det liksom ikke så nøye. Folk gjør ikke noe med det, ikke sant. Våkner opp med en dose, ikke sant.

Det er første gang VG hører lydopptaket. Stemmen til Amir Mirmotahari. Han snakker til torpedoen:

– Jeg trodde at du, med din bakgrunn, kanskje hadde noen løsningsmuligheter. Hvordan er det hvis man skal kidnappe med seg en person for noen dager?

Assistenten blir spurt om å gi ut en kopi av lydopptaket. Det avviser han. Det er ikke han som bestemmer.

– Dere får ta det med «Danne», sier han.

SKULT OPPTAK: Hør hele opptaket av samtalen mellom Amir Mirmotahari og torpedoen

«Danne» eller «Daniel» vil fortsatt ikke vise ansiktet sitt. I starten av mai, en uke etter møtet med assistenten, forklarer han hvorfor i telefonen:

– Jeg har jobbet i sikkerhetsbransjen i over ti år, og vil gjerne fortsette med å gjøre det. Jeg vil ikke risikere at dere får vite hvem jeg er og at navnet mitt blir kjent. Jeg vil ikke møte dere. Det er best slik.

«Daniel» fortsetter samtalen med å snakke om en korrupsjonssak som involverer en norsk politiker. Han hevder å vite noe om kongehuset også. Det er saker som sikkerhetsselskapet jobber med.

– Informasjon er verdt mer enn penger, skryter «Daniel».

Han snakker videre om det siste – penger.