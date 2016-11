Like syke dag og natt

– Hvis institusjonene selv forklarer variasjonene med kompetansen til de ansatte, har institusjonene en forpliktelse til å sette inn tiltak. Den enkelte institusjon har et lovpålagt ansvar for å sikre at forholdene for pasientene er faglig og materielt forsvarlige, sier Søvig.

VGs analyser av tvangsloggene viser også at beltebruken øker på ettermiddagen når behandlerene går hjem fra jobb. Over halvparten av belteleggingene skjedde mellom klokken 14 og 20.

Kristin Jordheim Bovim ved Sandviken sykehus sier at deres pasienter er like syke på dagtid som på kveldstid, og at antallet personer på vakt er det samme.

– De faste behandlerne går imidlertid hjem for dagen, og da må eventuelle kriser håndteres av forvaktene (leger i spesialisering) som ikke kjenner pasienten like godt. Det kan nok være en faktor som forklarer noe av økningen, sier hun.

Sikkerhetsavdelingen ved Nordlandssykehuset opplyser at de har noe lavere bemanning på kveldstid.

– Dermed er man mer utsatt for sykefravær og redusert bemanning, sier avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth.

Helsedirektoratet innrømmer at de ikke tidligere har vært kjent med at det er store sesong- og døgnvariasjoner på når mekaniske tvangsmidler tas i bruk. Avdelingsdirektør Gitte Huus for Avdeling psykisk helse sier de vil be sykehusene se på om det er variasjoner som ikke er faglig begrunnet.