Spesial: Grep ikke inn mot ulovlig beltetvang

– Hvorfor syns dere dette er viktig?

– Da kan man se at det er foretatt en vurdering på om det som har skjedd er i samsvar med loven, sier kommisjonsleder ved Blakstad, Tone Wilberg til VG.

– Diskuterer dere om loven åpner for tvang i enkelttilfellene?

– Ja, vi er opptatt av det. Vi er opptatt av at dette skal skje riktig og dokumenteres riktig. Det er jo en del av jobben vår, påpeker Wilberg.

– Dersom det er noe i begrunnelsen som ikke fremstår som tilstrekkelig for å bruke tvang, så går vi nærmere inn i det. Da snakker vi med lege, med pasienten og ber om å gå inn i journal, sier kommisjonsleder og advokat Åse Schei ved psykiatrisk avdeling Lier.

Historisk ordning

Kontrollkommisjonene har eksistert i norsk psykiatri siden 1848. Gjennom de siste hundre årene har ordningen blitt sterkt kritisert, blant annet for at medlemmene har begrenset psykiatrisk kompetanse, samt at de har fått kritikk for å være for tett knyttet til sykehusene - og for ikke å ha god nok kontakt med pasientene.

– VGs gjennomgang viser at det er en stor variasjon på hvorvidt de bare stempler ok på hendelser som nok kunne vært egnet til nærmere kontroll. Et eksempel på dette er når belteleggingen varer over lang tid. Det kan riktignok ha blitt gjort grep som ikke fremgår av tvangsprotokollene, samtidig tyder dette på at kontrollkommisjonene ikke alltid følger opp, sier jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig.