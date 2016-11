Eplet falt ikke langt fra stammen i familien Trump. Allerede før Donald begynte å studere økonomi ved prestisjeskolen Wharton kjøpte han og faren et leilighetskompleks i Ohio, som de renoverte og solgte med stor fortjeneste noen år senere.

Faren var på det tidspunktet mangemillionær etter å ha bygget tusenvis av leiligheter for middelklassen i Queens, Brooklyn og Staten Island. Siste blad Trump overtok farens firma på starten av 1970-tallet og ga det senere navnet The Trump Organization. Han siktet seg inn på et annet marked: De rike på Manhattan.

– Donald gikk i en helt annen retning enn faren, og gikk for det svært luksuriøse, for superlativene – det beste av det beste. Han har sagt at folk liker å tro at de får det beste, uten at man nødvendigvis må gi dem det. Folk må bare tro at de får det, sier forfatteren Gwenda Blair.

På 1970-tallet var New York i en elendig økonomisk situasjon, og det gikk rykter om at byen var i ferd med å gå konkurs. Det visste den unge forretningsmannen å utnytte.

– Alle, jeg mener alle, fortalte meg at det var en forferdelig tid for eiendomsutvikling, forteller Trump i en av sine mange bøker, «Never give up: How I turned my biggest challenges to success».

Å aldri gi opp omtaler han som noe som «ligger nært og kjært mitt hjerte», og forteller i boken hvordan han trigges av motstand. Trump nektet å høre på advarslene, og gikk inn i eiendomsmarkedet på Manhattan med full kraft.

– Hvorfor? Fordi at når jeg hører ordet «nei» så blir det til en utfordring for meg. Jeg tror at det såkalte umulige faktisk veldig ofte er mulig hvis du er villig til å jobbe veldig hardt, og hvis du innser at problemene kan bli muligheter.[6]

Og mulighetene kom. Den første store handelen på Manhattan var Commodore Hotel, hvor Grand Hyatt Hotel skulle bygges i 1978.