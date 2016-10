– En praksis UD burde vurdere

VG har lagt denne saken frem for Transparancy International og korrupsjonsforskeren Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Det er ikke vanskelig å forstå at dette kan se rart ut. Det er viktig at vi har et system rundt kontraktstildelinger som byråkrater ikke kan melke ved å gå av til privat sektor. Jeg kan ikke vite om det er brutt noen regler i denne sammenhengen, men dette er en praksis som UD burde vurdere, påpeker professor Søreide ved NHH.

Hun utdyper på mer generelt grunnlag rundt ILPIs mange UD-kontrakter:

– Det er dessuten en risiko for at kompetansen og kontrollen i UD uthules hvis tradisjonelt interne oppgaver settes ut til private konsulenter. Risikoen er at de får for stor påvirkning på faktisk politikk.

Spesialrådgiver Tor Dølvik i Transparency International Norge mener også at saken reiser spørsmål.

– Det som eventuelt er problematisk er at man har en person som har vært involvert i å behandle saken og som kort tid etter får en jobb som er finansiert av den bevilgningen som han har vært involvert i. Det er ikke nødvendigvis noe suspekt i det, men sett utenfra kan det skape mistanke om at det her er for tette bånd, sier Dølvik.

Han mener det kan oppstå problemer og uklarheter når folk i små miljøer med kjernekompetanse i løpet av kort tid vandrer mellom ulike arbeidssteder.

– Tidvis kan personene jobbe i forvaltningen og tidvis i frittstående organisasjoner eller private selskaper. Det er dette denne saken illustrerer, og at det følgelig kan oppstå mistanke. Det er derfor ekstremt viktig at slike rollebytter skjer på en ryddig måte. I seg selv trenger ikke dette å være en kritikkverdig sak, men den gir grunnlag for å stille spørsmål, forklarer Dølvik.