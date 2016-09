Økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid

OECD BRISE Kina Resten Forklaring

Den rike verden må venne seg til at veksten avtar eller stopper opp. Tradisjonell produksjon forsvinner, tjenester, kultur og helse overtar. Men nye former for slaveri og tvangsarbeid er dessverre på fremmarsj, også i vår del av verden.