Helikopterstyrten ved Turøy

Trebarnsfaren Behnam Ahmadi (54) beskrives som en mann som alltid stilte opp for andre.

For familien var han en dedikert ektemann og far som alltid hadde deres beste i tankene. Familien opplyser til VG at han var en stor omsorgsperson.

Ahmadi var aktiv både i idrettsmiljøet og i Baha'i-samfunnet i Sandnes. Han kom til Norge som 24-årig kvoteflyktning fra Iran i 1985.

Vennen Kjell Austvoll beskrev Ahmadi som en som «alltid stilte opp for andre».

– Han møtte sin kone kort tid etter at han kom til Norge, og begge har vært aktiv i miljøet her. Det er et enormt stort tap at han er borte, sa Austvoll til BT etter ulykken.

Ahmadi etterlater seg kone, tre barn og et barnebarn.