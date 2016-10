Midt mellom øst og vest pågikk et mirakel. Et av Anders Beer Wilses virkelig store prosjekter var hans fotodokumentasjon fra byggingen av Bergensbanen, eller «vår generasjons storverk», som kong Haakon kalte banen da den ble offisielt åpnet 27. november 1909 – til prisen av et helt norsk statsbudsjett.

Wilse tok de første bildene i september 1907, men hoveddelen av bildene ble tatt i løpet av 1908 og 1909. Arbeidet ble presentert i form av en bok, store utstillingsbilder og i lysbildeserier. I tillegg til bilder av tunneler, snøoverbygninger, bruer og den spektakulære roterende snøplogen, er fotografen også opptatt av arbeiderne – som han fulgte både i jobb og fritid. På dette bildet er han med rallarene når de tar snøbad under en skitur i påsken. Dette var et dristig bilde for 110 år siden. Hensikten med bildet er blant annet å vise hvor vakkert og innbydende fjellet kan være når forholdene ligger til rette.

«En vinterdag her oppe kan være uforlignelig. Luften er saa tynd, tør og skyfri at sollyset, som forsterkes ved sneens refleks, selv en meget kold dag kan frembringe så mange varmegrader at det føles som en sommerdag», skriver han i boken.