Til tross for VGs avsløringer tviler ikke Harald Stabell på opplysningene som kom frem i boken «Forfalskningen».

– Både jeg og Treholt fikk etter hvert opplyst hvem som var kilden for den boken. Jeg har ingen grunn til ikke å tro på det som kom frem der den gang.

– Og du vet at den personen eksisterer?

– Ja, det er en reel person. Men vi kan jo selvsagt ikke dokumentere at han er kilden, men vi har fått et navn, sier Stabell.

Han forstår likevel at det nå kan stilles spørsmål ved Malthe-Sørenssens metoder.

– Det er leit og trist at det nå vil kunne stilles spørsmål ved boken, men det er ikke noe informasjon som tyder på at det er grunn til å si bokens innhold er feil. Vi forstår at dette vil bli brukt for det det er verdt for å skade troverdigheten her. Dette er ikke noe heldig for Treholt naturlig nok, sier Stabell.

I mars 2014 sto Harald Stabell frem i Aftenposten med historien om hvordan han hadde funnet antatte spor etter avlyttingsutstyr på sitt eget kontor. Han fryktet at han var utsatt for avlytting og at denne skyldtes hans arbeid med Treholt-saken.

– Jeg fikk et tips fra en person i PST om at kontoret mitt var blitt avlyttet under den siste behandlingen av Treholt-saken i kommisjonen, som var i 2010 og 2011, sa Stabell til Aftenposten 13. mars 2014.

I dag vil ikke Stabell si noe mer om denne kilden i PST. Han viser til kildevernet.

Stabell bekrefter overfor VG at det var Malthe-Sørenssen, sikkerhetsekspert Stein Møllerhaug og han selv som undersøkte kontoret.

– Var det Malthe-Sørenssen som fant sporene?

– Jeg husker ikke hvem som fant sporene, sier Stabell.

– Var det du som mottok tipset?

– Som jeg sa til Aftenposten i 2014, så kom informasjonen fra en person i PST. Og at det forelå tips om at kontoret var avlyttet.

– Fikk du det direkte fra han i PST eller var det Malthe-Sørenssen som mottok informasjonen?

– Det jeg har sagt, er at omstendighetene rundt dette har jeg ikke villet gå inn på. Av hensyn til personen som jeg vet hvem er.

- Så du kjenner navnet på denne personen?

– Ja, jeg kjenner navnet på denne personen.

– Har du møtt denne personen?

– Jeg kan ikke snakke om omstendighetene rundt dette av hensyn til kildevernet, svarer Stabell.