– Nå som vi har fått oppholdstillatelse kan vi komme med ett ønske. Ett ønske om vi vil bli boende her, eller flytte til en annen kommune.

Tobarnsfaren er usikker. Skulle han tatt avgjørelsen ut i fra hva han selv ønsker, ville han flyttet til et større sted. Et sted med mulighet for å studere ved et universitet og med et mangfold av jobber.

Men så ser han på Akram som roper «ha det» til klassekameratene og vandrer smilende over skolegården.

– Guttene trives her. Kristiansund er et trygt sted for dem å vokse opp. Jeg er usikker på om det er riktig å flytte dem igjen, sier Lawrence.