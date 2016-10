– Ikke vært så gode på å pleie forhold

ILPI-sjefen reagerer også på den sentrale kontrollenhetens vurdering av selskapets mange tilskuddsavtaler som «relasjonsbasert».

– Hvis de mener at vi får oppdrag fordi det er relasjonsbasert, så har jeg helt motsatt oppfatning av det, sier Høstmælingen.

– Vi er ikke så spennende på den personlige relasjonsbiten. Det mest spennende er at vi kjenner UD som institusjon veldig godt. Jeg har jobbet for UD i 20 år, og kjenner UD bedre enn mange andre. Forståelsen av hva UD, Norad og ambassadene trenger har vært helt avgjørende for våre leveringer. Uten forståelsen for hvordan de jobber og hva de trenger, hadde vi aldri blitt en så stor bedrift, sier Høstmælingen.

Han mener at suksessen til ILPI er mer på tross av manglende relasjoner i UD-systemet, enn på grunn av slike relasjoner.

– Du kan heller si det slik at vår svake side er at vi ikke har vært så gode på å pleie personlige relasjoner og bruke dem som kanskje kunne ført oss lenger, og som vi har sett funker for andre, forteller han.

ILPI-medeier Gro Nystuen har tidligere jobbet som direktør i UD. Hun jobber fortsatt på ulike oppdrag også for UD, blant annet for å bidra til og være med i offisielle norske delegasjoner til utlandet.

– Gro har tidligere jobbet i UD, og innen UD er det et tett nettverk som skapes for eksempel gjennom reiser og intens jobbing. Rundt Gro finnes personlige relasjoner, men dette har ikke hatt betydning for hvordan kontraktene tildeles. Det er mange relasjoner til UD-systemet, men ikke noen jeg tror har avstedkommet kontrakter, sier Høstmælingen.

VG har vært i kontakt med Kjetil Tronvoll og Gro Nystuen, som ikke ønsker å kommentere sitt lønnsnivå, men henviser til daglig leder Njål Høstmælingen. Nystuen understreker overfor VG at hun aldri har vært toppsjef i UD, men blant annet avdelingsdirektør på seksjonsnivå.

