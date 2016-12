Zsa Zsa Gabor er død

Hollywood-legenden ble 99 år gammel.

Ifølge TMZ ble hun kjørt til sykehus etter et hjerteinfarkt søndag, men livet sto ikke til å redde. Hun ville fylt 100 år i februar.

For mange er Zsa Zsa Gabor i dag kanskje mest kjent for sin fargerike livsstil, som titt og ofte førte til skandaler og rettssaker.

Hun var politisk engasjert, overbevist republikaner, og en svoren tilhenger av skuespillerkollega Ronald Reagan som senere ble president.

LEGENDE: Zsa Zsa Gabor i Beverly Hills i 1990. Foto: Julie Markes , AP

Hun har de siste årene slitt mye med helsen. I 2002 havnet hun i koma etter en bilulykke, og i 2011 måtte divaen amputere beinet.

Filmkjennere husker henne best for innsatsen i Hollywood-produksjoner som John Hustons «Moulin Rouge» fra 1952 og Orson Welles' «Touch of Evil» fra 1958.

Hun lånte også stemme til lydsporene på en lang rekke tegnefilmer og tegnede TV-programmer.

Gabor ble født i Budapest i 1917. Hun gikk på skole i Sveits og ble oppdaget av stjernetenoren Richard Tauber, som bidro til at hun fikk debutere på scenen i Wien.

I 1941 kom hun til USA, der hun året etter giftet seg med hotellkongen Conrad Hilton. Sammen fikk de datteren Francesca, som forble Zsa Zsa Gabors eneste barn, de mange ekteskapene til tross. Datteren døde i januar i fjor.

John Blanchette påpeker at Zsa Zsa Gabor var personlig venn av fem amerikanske presidenter, foruten en lang rekke konger og dronninger.

USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger kalte henne «den smarteste kvinne jeg noen gang har møtt».

Kilde: VG/NTB