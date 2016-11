Se så lik Hertuginne Kate er prinsesse Diana

Omtrent 25 år etter at prinsesse Diana minnet Storbritannias veteraner, var hertuginne Kate slående lik på slottsbalkongen.

På søndag markerte det britiske folket «Remembrance day» eller «Poppy Day». De kongelige var også med på markeringen i år.

Hertuginne Kate (34) var sammen med Hertuginne Camilla og grevinne Sophie i minnemarkeringen i London. Hertuginnen har ved flere anledninger blitt rost for sine antrekk og sin stil. Denne gangen var hun kledd i en svart kåpe fra Diana von Furstenberg og sort hatt.

Magasinene Elle og People har klart å finne en slående likhet mellom markeringen i år og den i 1991. Da ble prinsesse Diana avbildet i en lignede svart kåpe, også med stor svart hatt.

Begge er kledd i omtrent samme antrekk med lignende øredobber og den velkjente valmueblomsten i papir i knapphullet.

MINNES DE FALNE: Hertuginne Kate, hertuginne Camilla og grevinne Sophie sammen på balkongen til Utenriksdepartementet i London på søndag Foto: Max Mumby , Indigo/Getty Images

Hilste til soldatene

Over hele Storbritannia markeres dagen for å minne de som har mistet livet i tjeneste for det britiske forsvaret siden første verdens krig. I år er det spesielt 25 år siden Golfkrigen ble avsluttet, og det er 100 år siden krigen om Somme. Den fikk særlige konsekvenser i Wales, sier The Royal British Legions regionsjef for Wales Ant Metcalfe.

I fjor: Hertuginne Kate hedret falne soldater

Hertuginne Kate sto sammen med hertuginne Camilla og grevinne Sophia fra balkongen til Utenriksdepartementet, mens Prins Harry og William hilset til soldatene. Dronning Elisabeth la ned valmueblomster ved minnestedet, skriver magasinet.

The Royal British Legion oppdaterte valmueaksjonen i 2014. På deres nettsider skriver de at det var for å gi den et friskt og moderne utseendet, og et håpefullt uttrykk til deres jobb med å minnes og arbeidet med sine veteraner.